Η συνάντηση της Σάκκαρη με τον Αλκαράθ στο κεντρικό court του Indian Wells - Με φανέλα Λέικερς ο Ισπανός, βίντεο

Ο Ισπανός σούπερ σταρ κλέβει ήδη την παράσταση στην Καλιφόρνια - Το θερμό τετ-α-τετ με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια και η ξεχωριστή ενδυματολογική επιλογή
Ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στο κεντρικό court του Indian Wells, με πρωταγωνιστές τον Κάρλος Αλκαράθ και τη Μαρία Σάκκαρη, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των κορυφαίων τενιστών του κόσμου.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μόλις είχε ολοκληρώσει την προπόνησή της με το Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης στις γυναίκες, την Αρίνα Σαμπαλένκα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, στο κορτ έφτανε το αντίστοιχο Νο. 1 των ανδρών, ο Κάρλος Αλκαράθ, προκειμένου να ξεκινήσει το δικό του πρόγραμμα με τον Ζιζού Μπεργκς.
Ο Ισπανός χαιρέτησε εγκάρδια και αγκάλιασε τις δύο παίκτριες. Ιδιαίτερα με τη Σάκκαρη, ο Αλκαράθ μοιράζεται μια ξεχωριστή και αστεία ιστορία από τη φετινή σεζόν: Οι δυο τους είχαν αναμετρηθεί στο 1 Point Slam του Australian Open πριν από δύο μήνες. Τυπικά, θα μπορούσε κανείς να πει χαριτολογώντας πως η Ελληνίδα τενίστρια είναι η μοναδική που του έχει προκαλέσει «ήττα» μέσα στη χρονιά!
Νέο look, αέρας... Λέικερς και φανέλα ΛεΜπρόν
Ο Αλκαράθ κατάφερε να γίνει viral από την πρώτη κιόλας προπόνησή του στην Καλιφόρνια, χάρη στις στιλιστικές του επιλογές. Ο Ισπανός εμφανίστηκε με ένα ολοκαίνουργιο και ιδιαίτερο κούρεμα (mullet), ωστόσο αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η επιλογή του να προπονηθεί φορώντας τη φανέλα του ΛεΜπρόν Τζέιμς, τιμώντας έτσι τον απόλυτο αστέρα του NBA και των Λος Άντζελες Λέικερς μέσα στην ίδια του την πολιτεία.
Πίσω από τα χαμόγελα και το σόου, ο Ισπανός είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στον αγωνιστικό του στόχο. Τα δεδομένα για τη φετινή του πορεία δείχνουν έναν παίκτη έτοιμο για όλα. Ο Αλκαράθ μετράει ένα σερί 12-0 σε επίσημους αγώνες μέσα στο 2026. Έχοντας αποκλειστεί πέρυσι στα ημιτελικά του Indian Wells, είναι αποφασισμένος να πάρει τη ρεβάνς και να κατακτήσει τον τρίτο του τίτλο στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Ως κορυφαίο φαβορί, περνάει (bye) τον πρώτο γύρο χωρίς αγώνα. Στην πρεμιέρα του θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και τον Τέρενς Ατμάν.
Carlos Alcaraz com Aryna Sabalenka e Maria Sakkari.
(via bnpparibasopen)
Carlos Alcaraz and Maria Sakkari having a moment
Απόλυτος κυρίαρχος το 2026
Carlos Alcaraz wearing a LeBron James jersey during his practice at Indian Wells.
💜🌴
pic.twitter.com/YFqtlvYRu3
