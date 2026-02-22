Έγινε κι αυτό στη Super League: Πέναλτι μέσω VAR για τον ΠΑΟ και αποβολή του Νους μετά τη λήξη του αγώνα στο Παγκρήτιο, βίντεο
Έγινε κι αυτό στη Super League: Πέναλτι μέσω VAR για τον ΠΑΟ και αποβολή του Νους μετά τη λήξη του αγώνα στο Παγκρήτιο, βίντεο
Ο διαιτητής Αλέξανδρος Κατσικογιάννης σφύριξε τη λήξη στο Παγκρήτιο αλλά ο VAR τον ειδοποίησε για πέναλτι και αποβολή που τελικά δόθηκαν!
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, μετά την ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο, καθώς επικράτησε του ΟΦΗ στο Ηράκλειο με 2-0. Μάλιστα το δεύτερο γκολ ήρθε... μετά τη λήξη του ματς.
Ενώ ο διαιτητής Κατσικογιάννης σφύριξε αρχική τη λήξη, ο VAR Ματσούκας τον ειδοποίησε να περιμένει, για μαρκάρισμα του Νους στον Τσέριν, εντός περιοχής του Χριστογεώργου στην τελευταία φάση, εν τέλει τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι.
Ο Νταβίντε Καλάμπρια ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον τερματοφύλακα των Κρητικών για το τελικό 0-2.
Αξιοσημείωτο πως αυτή ήταν η τρίτη αποβολή του Νους στο πρωτάθλημα, όλες με δυο κίτρινες κάρτες, ενώ έχει ακόμα δυο παρόμοιες αποβολές στο Κύπελλο, όμως τις είχε επιδιώξει, για να γλιτώσει τιμωρία καρτών. Ο Αργεντινός εξτρέμ θα χάσει το επόμενο ματς του Ομίλου, κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Ενώ ο διαιτητής Κατσικογιάννης σφύριξε αρχική τη λήξη, ο VAR Ματσούκας τον ειδοποίησε να περιμένει, για μαρκάρισμα του Νους στον Τσέριν, εντός περιοχής του Χριστογεώργου στην τελευταία φάση, εν τέλει τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι.
Ο Νταβίντε Καλάμπρια ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον τερματοφύλακα των Κρητικών για το τελικό 0-2.
Αξιοσημείωτο πως αυτή ήταν η τρίτη αποβολή του Νους στο πρωτάθλημα, όλες με δυο κίτρινες κάρτες, ενώ έχει ακόμα δυο παρόμοιες αποβολές στο Κύπελλο, όμως τις είχε επιδιώξει, για να γλιτώσει τιμωρία καρτών. Ο Αργεντινός εξτρέμ θα χάσει το επόμενο ματς του Ομίλου, κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα