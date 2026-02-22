Αποθέωση στο ξενοδοχείο για τον Κυπελλούχο Παναθηναϊκό και σύνθημα για Ναν με Πέγκυ Ζήνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Αμερικανός γκαρντ Κέντρικ Ναν, ο οποίος γνώρισε ιδιαίτερη αποθέωση. Όταν μάλιστα ακούστηκε το τραγούδι της Πέγκυς Ζήνα «Πουθενά», οι παίκτες και οι φίλοι της ομάδας τραγούδησαν ρυθμικά το σύνθημα «δεν θα πας πουθε-Ναν», προσαρμόζοντας τον στίχο στο όνομα του Αμερικανού άσου.Η γιορτή του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται, με τους «πράσινους» να πανηγυρίζουν μια ακόμη επιτυχία απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό του Allwyn Final 8.