Αποθέωση στο ξενοδοχείο για τον Κυπελλούχο Παναθηναϊκό και σύνθημα για Ναν με Πέγκυ Ζήνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εκατοντάδες φίλοι των Πρασίνων περίμεναν την αποστολή στο “Ibis” – Γιορτή σε νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου με σύνθημα «δεν θα πας πουθε-Ναν»
Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε στο ξενοδοχείο του στο Ηράκλειο μετά τη νίκη με 79-68 επί του Ολυμπιακού στον τελικό του Allwyn Final 8 και την κατάκτηση του 22ου Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ, με εκατοντάδες φιλάθλους να επιφυλάσσουν θερμή υποδοχή στους κυπελλούχους.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού έφτασε στο ξενοδοχείο “Ibis”, όπου καταλύει, μέσα σε αποθέωση. Εκατοντάδες φίλοι των Πρασίνων είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για να υποδεχθούν τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, τραγουδώντας συνθήματα και ανάβοντας καπνογόνα.
Με την άφιξη των παικτών του «τριφυλλιού», το κλίμα έγινε ακόμη πιο έντονο, με τους φίλους της ομάδας να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου Κυπέλλου και 22ου στην ιστορία του συλλόγου.
Ο Τούρκος τεχνικός πανηγύρισε την επιτυχία με υψωμένες γροθιές, σε μια εικόνα που αποτυπώνει το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας.
☘️ «Πάρτι» από τους φίλους του Παναθηναϊκού έξω από το ξενοδοχείο μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
Αποστολή στο Ηράκλειο: @gkouvaris #paobc #olympiacosbc #olypao #AllwynFinal8 pic.twitter.com/LBjl4u1MTq
Αποθέωση για τον Εργκίν ΑταμάνΞεχωριστή ήταν η υποδοχή για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, ο οποίος γνώρισε θερμή αποθέωση κατά την άφιξη της αποστολής στο ξενοδοχείο.
☘️ Αποθέωση στον Αταμάν από τους οπαδούς των πρασίνων στο ξενοδοχείο!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
🎥 Αποστολή στο Ηράκλειο: @gkouvaris pic.twitter.com/3wKAoeyDjo
☘️ Αποθέωση στον Αταμάν και στην αποστολή του Παναθηναϊκού από τους φίλους των πρασίνων στο ξενοδοχείο— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
Αποστολή στο Ηράκλειο: @gkouvaris #paobc #olympiacosbc #olypao #AllwynFinal8 pic.twitter.com/mwUghcpl9Y
Γιορτή στο Ηράκλειο με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ ΝανΟι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν και σε νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου, όπου οι παίκτες του Παναθηναϊκού γιόρτασαν την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.
Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Αμερικανός γκαρντ Κέντρικ Ναν, ο οποίος γνώρισε ιδιαίτερη αποθέωση. Όταν μάλιστα ακούστηκε το τραγούδι της Πέγκυς Ζήνα «Πουθενά», οι παίκτες και οι φίλοι της ομάδας τραγούδησαν ρυθμικά το σύνθημα «δεν θα πας πουθε-Ναν», προσαρμόζοντας τον στίχο στο όνομα του Αμερικανού άσου.
Η γιορτή του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται, με τους «πράσινους» να πανηγυρίζουν μια ακόμη επιτυχία απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό του Allwyn Final 8.
