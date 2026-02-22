Αποθέωση στο ξενοδοχείο για τον Κυπελλούχο Παναθηναϊκό και σύνθημα για Ναν με Πέγκυ Ζήνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
ΚΑΕ Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός πανηγυρισμοί Κύπελλο Ελλάδας Μπάσκετ

Αποθέωση στο ξενοδοχείο για τον Κυπελλούχο Παναθηναϊκό και σύνθημα για Ναν με Πέγκυ Ζήνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Εκατοντάδες φίλοι των Πρασίνων περίμεναν την αποστολή στο “Ibis” – Γιορτή σε νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου με σύνθημα «δεν θα πας πουθε-Ναν»

Αποθέωση στο ξενοδοχείο για τον Κυπελλούχο Παναθηναϊκό και σύνθημα για Ναν με Πέγκυ Ζήνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
8 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε στο ξενοδοχείο του στο Ηράκλειο μετά τη νίκη με 79-68 επί του Ολυμπιακού στον τελικό του Allwyn Final 8 και την κατάκτηση του 22ου Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ, με εκατοντάδες φιλάθλους να επιφυλάσσουν θερμή υποδοχή στους κυπελλούχους.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού έφτασε στο ξενοδοχείο “Ibis”, όπου καταλύει, μέσα σε αποθέωση. Εκατοντάδες φίλοι των Πρασίνων είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς για να υποδεχθούν τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, τραγουδώντας συνθήματα και ανάβοντας καπνογόνα.

Με την άφιξη των παικτών του «τριφυλλιού», το κλίμα έγινε ακόμη πιο έντονο, με τους φίλους της ομάδας να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου Κυπέλλου και 22ου στην ιστορία του συλλόγου.



Αποθέωση για τον Εργκίν Αταμάν

Ξεχωριστή ήταν η υποδοχή για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, ο οποίος γνώρισε θερμή αποθέωση κατά την άφιξη της αποστολής στο ξενοδοχείο.



Κλείσιμο
Ο Τούρκος τεχνικός πανηγύρισε την επιτυχία με υψωμένες γροθιές, σε μια εικόνα που αποτυπώνει το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας.



Γιορτή στο Ηράκλειο με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν

Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν και σε νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου, όπου οι παίκτες του Παναθηναϊκού γιόρτασαν την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.



Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Αμερικανός γκαρντ Κέντρικ Ναν, ο οποίος γνώρισε ιδιαίτερη αποθέωση. Όταν μάλιστα ακούστηκε το τραγούδι της Πέγκυς Ζήνα «Πουθενά», οι παίκτες και οι φίλοι της ομάδας τραγούδησαν ρυθμικά το σύνθημα «δεν θα πας πουθε-Ναν», προσαρμόζοντας τον στίχο στο όνομα του Αμερικανού άσου.



Η γιορτή του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται, με τους «πράσινους» να πανηγυρίζουν μια ακόμη επιτυχία απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό του Allwyn Final 8.

Αποθέωση στο ξενοδοχείο για τον Κυπελλούχο Παναθηναϊκό και σύνθημα για Ναν με Πέγκυ Ζήνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αποθέωση στο ξενοδοχείο για τον Κυπελλούχο Παναθηναϊκό και σύνθημα για Ναν με Πέγκυ Ζήνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αποθέωση στο ξενοδοχείο για τον Κυπελλούχο Παναθηναϊκό και σύνθημα για Ναν με Πέγκυ Ζήνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αποθέωση στο ξενοδοχείο για τον Κυπελλούχο Παναθηναϊκό και σύνθημα για Ναν με Πέγκυ Ζήνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης