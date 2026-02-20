Γιουβέντους: Παρουσίασε τη νέα ξεχωριστή φανέλα της, η οποία έχει οριζόντιες ρίγες και κόκκινους αριθμούς
Γιουβέντους Φανέλα

Γιουβέντους: Παρουσίασε τη νέα ξεχωριστή φανέλα της, η οποία έχει οριζόντιες ρίγες και κόκκινους αριθμούς

Η νέα φανέλα θα κάνει ντεμπούτο κόντρα στην Κόμο του Φάμπρεγας

Γιουβέντους: Παρουσίασε τη νέα ξεχωριστή φανέλα της, η οποία έχει οριζόντιες ρίγες και κόκκινους αριθμούς
Σε μια άκρως τολμηρή κίνηση που αλλάζει ριζικά την παραδοσιακή της εικόνα προχώρησε η Γιουβέντους. Ο ιταλικός σύλλογος, σε συνεργασία με την Adidas, αποκάλυψε επίσημα την 4η εμφάνιση της ομάδας, η οποία φέρνει μια ιστορική ανατροπή: οι κλασικές κάθετες ασπρόμαυρες ρίγες αντικαθίστανται από οριζόντιες!

Η νέα φανέλα, που έχει ήδη προκαλέσει θύελλα συζητήσεων στα social media, αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο της στο αυριανό (21/2) παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην Κόμο.

Η έμπνευση από το '97 και οι λεπτομέρειες
Η απόφαση να «γυρίσουν» τις ρίγες δεν είναι τυχαία, ούτε εντελώς πρωτοφανής, απλώς είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται σε αγωνιστική φανέλα. Η ιδέα αντλεί έμπνευση από τη σεζόν 1996-97, όταν η Γιουβέντους, έχοντας μόλις κατακτήσει το Champions League στη Ρώμη και το Διηπειρωτικό στο Τόκιο, χρησιμοποιούσε οριζόντιες ρίγες στον ρουχισμό περιπάτου (στα μπουφάν της αποστολής) και στο πούλμαν της ομάδας.



Η συγκεκριμένη εμφάνιση είναι προϊόν συνεργασίας της Γιουβέντους, της Adidas και του Studio Sgura του γνωστού φωτογράφου Giampaolo Sgura. 

Διατίθεται ήδη στην επίσημη μπουτίκ του συλλόγου με τιμή εκκίνησης τα 160 ευρώ (χωρίς να υπολογίζονται τα έξτρα κόστη για σήματα διοργανώσεων ή νούμερα).

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι οπαδοί των «Μπιανκονέρι» έχουν διχαστεί. Κάποιοι αποθεώνουν τη ρετρό '90s αισθητική, ενώ οι πιο παραδοσιακοί θεωρούν «ιεροσυλία» την αλλοίωση της εμβληματικής κάθετης ρίγας.

Διαρροές για τις εμφανίσεις της σεζόν 2026/27
Την ίδια στιγμή, έχουν αρχίσει ήδη να κυκλοφορούν διαρροές για τα σχέδια των εμφανίσεων της επόμενης περιόδου (2026/27), τα οποία φανερώνουν ξεκάθαρη διάθεση επιστροφής στις ευρωπαϊκές ρίζες του συλλόγου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η βασική εμφάνιση της νέας σεζόν θα αντλεί έμπνευση από την περίοδο 1976-77, με επιστροφή χρυσών λεπτομερειών και παραδοσιακών στοιχείων, ενώ η εκτός έδρας φανέλα θα έχει ροζ βάση με retro αναφορές στο ιστορικό έμβλημα. Παράλληλα, η τρίτη εμφάνιση θα παρουσιάζει μαύρη βάση με γκρι και χρυσές λεπτομέρειες, καθώς και ιδιαίτερο σχέδιο φλόγας στο κάτω μέρος.
