Καρταχένα: «Φιάσκο» ολκής με τον προπονητή, ακύρωσαν τη συμφωνία τρείς μέρες μετά την ανακοίνωση

Απίστευτη γκάφα από την ισπανική ομάδα καθώς ο Φεντερίκο Άριας δεν αναλαμβάνει τελικά λόγω έλλειψης διπλώματος – Είχε ανακοινωθεί την Κυριακή!

Σε ένα πρωτοφανές διοικητικό μπάχαλο εξελίχθηκε η υπόθεση του νέου προπονητή στην Καρταχένα. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ακυρώνει την πρόσληψη του Αργεντινού τεχνικού Φεντερίκο Άριας, μόλις τρία 24ωρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας τους!

Όπως παραδέχθηκε η διοίκηση του προέδρου Αλεχάντρο Αρίμπας, η συμφωνία «πάγωσε» και ακυρώθηκε επειδή ο 46χρονος προπονητής δεν διαθέτει την απαραίτητη πιστοποίηση για να εργαστεί στην Primera RFEF (την τρίτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου), όπου αγωνίζεται η ομάδα με στόχο την άνοδο στη Segunda Division.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Καρταχένα αναφέρει:

«Ευχαριστούμε τον Φεντερίκο Άριας για την εμπιστοσύνη του στον σύλλογό μας, τον επαγγελματισμό και την απόλυτη προθυμία του. Λυπούμαστε που δεν καταφέραμε να επικυρώσουμε την πρόσληψή του για γραφειοκρατικούς λόγους που εμποδίζουν την άμεση ένταξή του στην πρώτη ομάδα».

Το χρονικό του... παραλόγου
Η πρόσληψη του Άριας (που κατάγεται από το Ροζάριο και έχει δουλέψει κυρίως σε ακαδημίες σε Αργεντινή και Ουρουγουάη από το 2010) είχε ανακοινωθεί το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Η κίνηση αυτή είχε προκαλέσει έκπληξη, καθώς είχε έρθει λίγες ώρες μετά τη νίκη της ομάδας με 2-1 επί της Μαρμπέγια, με τον υπηρεσιακό τεχνικό Ραούλ Γκιγιέν στον πάγκο. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Καρταχένα μέσα στο 2026, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί πέντε αγωνιστικών χωρίς τρίποντο.

Πλέον, η Καρταχένα βρίσκεται ξανά στο «μηδέν», αναζητώντας τον άνθρωπο που θα καθίσει στον πάγκο αντί του Άριας (και πιθανότατα αντί του υπηρεσιακού Γκιγιέν).

Η ομάδα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση της βαθμολογίας με 31 βαθμούς σε 23 αγώνες. Η απόσταση από τα μπαράζ ανόδου είναι στους 5 βαθμούς, ενώ βρίσκεται μόλις στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού στη Segunda RFEF.

