Μερσίν - Παναθηναϊκός 71-57: Πάλεψαν αλλά αποκλείστηκαν στην Τουρκία τα κορίτσια της Ερντέμ, βίντεο
Για τρία δεκάλεπτα ήταν μέσα στο παιχνίδι αλλά λύγισαν στο 4ο οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ και αποχαιρέτησαν το Euro Cup γυναικών
Ο Παναθηναϊκός πάλεψε στην Τουρκία, αλλά δεν κατάφερε να υπερβεί το «εμπόδιο» της Μερσίν, με την τουρκική ομάδα να επικρατεί δεύτερη φορά με 71-57 στη μεταξύ τους προημιτελική σειρά για το EuroCup Γυναικών και να παίρνει την πρόκριση για την τετράδα, αφήνοντας τις «πράσινες» εκτός συνέχειας.
Μερσίν-Παναθηναϊκός 71-57
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 0-6 κι έδειχνε να μπαίνει δυναμικά στην αναμέτρηση, με την τουρκική ομάδα όμως να ισορροπεί γρήγορα και να παίρνει τον έλεγχο, προηγούμενη με 19-16 στην πρώτη περίοδο.
Οι «πράσινες» επανήλθαν, ανέκτησαν το προβάδισμα και με καλάθι της Φιτζέραλντ πήραν διαφορά πέντε πόντων (23-28 στο 16′), αλλά η Μερσίν είχε την απάντηση και το ημίχρονο τη βρήκε μπροστά με 38-36.
Η επίθεση της ελληνικής ομάδας δε λειτούργησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην τρίτη περίοδο, διάστημα όπου σκόραρε μόλις 10 πόντους, κάτι που έδωσε ρυθμό στις παίκτριες του Τζώρτζη Δικαιουλάκου, που στο τέλος του δεκαλέπτου ξέφυγαν στο +12 (58-46).
Το σκηνικό δεν άλλαξε ιδιαίτερα στην τελευταία περίοδο, με τις παίκτριες της Σελέν Ερντέμ να δυσκολεύονται να βρουν το δρόμο προς το καλάθι και την ήττα να έρχεται, μαζί με τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του EuroCup Γυναικών (71-55).
Διαιτητές: Τσουέκα, Ντραγκόγιεβιτς, Μανίστε
Δεκάλεπτα: 19-16, 38-36, 58-46, 71-57
Μερσίν (Δικαιουλάκος): Κουρτουλμούς, Αμπάς 2, Ατάς, Γιουσκάιτε 11, Σβεντοράιτε 9, Άλεν 8, Γκισελσόντερ 12 (2), Μπερκ 20 (4), Ιαγκούποβα 9 (1)
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Οκοσούν, Φιτζέραλντ 23, Σταμολάμπρου 2, Γαλανόπουλος, Σπανού 8 (1), Κριμίλη 11 (1), Χατζηγιακουμή, Πρινς 12
