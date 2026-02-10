To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πάγωσαν τα σάλια Ολυμπιονίκη του διάθλου κατά τον τερματισμό, βίντεο
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πάγωσαν τα σάλια Ολυμπιονίκη του διάθλου κατά τον τερματισμό, βίντεο
Ο Νορβηγός, Γιόχαν Όλαφ-Μποτν, τερμάτισε με παγωμένα σάλια στο στόμα του και στο πιγούνι του κάτι που φανερώνει τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες στην Κορτίνα της Ιταλίας
Αυτό θα πει θέληση ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ο Γιόχαν Όλαφ-Μποτν κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και το έκανε κάτω από τις χειρότερες των συνθηκών.
Ο Νορβηγός πήρε το χρυσό στο Δίαθλο, το οποίο αποτελείται από σκι ανώμαλου δρόμου και σκοποβολή στο χιόνι, και μία φωτογραφία του την ώρα που τερμάτιζε με τα σκι του έκανε το γύρο του κόσμου.
Τερματίζοντας ο Γιόχαν, είχε σάλια κολλημένα και παγωμένα στο πιγούνι και γύρω από το στόμα του, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην Κορτίνα, κάτι που φανερώνει τη δίψα του για νίκη και για διάκριση.
Τα αγωνίσματα του σκι πραγματοποιούνται στην Κορτίνα, βόρεια Ιταλία, στα σύνορα με την Ελβετία, στους Δολομίτες που είναι και μέρος των Άλπεων. Οι θερμοκρασίες στο σημείο των αγώνων κυμαίνονται από -11 ως -7 βαθμοί κελσίου.
Ο Νορβηγός πήρε το χρυσό στο Δίαθλο, το οποίο αποτελείται από σκι ανώμαλου δρόμου και σκοποβολή στο χιόνι, και μία φωτογραφία του την ώρα που τερμάτιζε με τα σκι του έκανε το γύρο του κόσμου.
Τερματίζοντας ο Γιόχαν, είχε σάλια κολλημένα και παγωμένα στο πιγούνι και γύρω από το στόμα του, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην Κορτίνα, κάτι που φανερώνει τη δίψα του για νίκη και για διάκριση.
Τα αγωνίσματα του σκι πραγματοποιούνται στην Κορτίνα, βόρεια Ιταλία, στα σύνορα με την Ελβετία, στους Δολομίτες που είναι και μέρος των Άλπεων. Οι θερμοκρασίες στο σημείο των αγώνων κυμαίνονται από -11 ως -7 βαθμοί κελσίου.
Comment ne pas être ému ? Johan-Olav Botn champion olympique avec, sans aucun doute, une énorme pensée pour feu Sivert Bakken 🥹 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/bZZUtmYStZ— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 10, 2026
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα