Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πάγωσαν τα σάλια Ολυμπιονίκη του διάθλου κατά τον τερματισμό, βίντεο
SPORTS
Γιόχαν Όλαφ-Μποτν Νορβηγία Ιταλία Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Σκι

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πάγωσαν τα σάλια Ολυμπιονίκη του διάθλου κατά τον τερματισμό, βίντεο

Ο Νορβηγός, Γιόχαν Όλαφ-Μποτν, τερμάτισε με παγωμένα σάλια στο στόμα του και στο πιγούνι του κάτι που φανερώνει τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες στην Κορτίνα της Ιταλίας

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πάγωσαν τα σάλια Ολυμπιονίκη του διάθλου κατά τον τερματισμό, βίντεο
Αυτό θα πει θέληση ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ο Γιόχαν Όλαφ-Μποτν κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και το έκανε κάτω από τις χειρότερες των συνθηκών. 

Ο Νορβηγός πήρε το χρυσό στο Δίαθλο, το οποίο αποτελείται από σκι ανώμαλου δρόμου και σκοποβολή στο χιόνι, και μία φωτογραφία του την ώρα που τερμάτιζε με τα σκι του έκανε το γύρο του κόσμου. 

Τερματίζοντας ο Γιόχαν, είχε σάλια κολλημένα και παγωμένα στο πιγούνι και γύρω από το στόμα του, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην Κορτίνα, κάτι που φανερώνει τη δίψα του για νίκη και για διάκριση. 

Τα αγωνίσματα του σκι πραγματοποιούνται στην Κορτίνα, βόρεια Ιταλία, στα σύνορα με την Ελβετία, στους Δολομίτες που είναι και μέρος των Άλπεων. Οι θερμοκρασίες στο σημείο των αγώνων κυμαίνονται από -11 ως -7 βαθμοί κελσίου. 


Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης