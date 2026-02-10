To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Άγριος καβγάς στο Χόρνετς - Πίστονς με μπουνιές, κεφαλοκλειδώματα και τέσσερις αποβολές, δείτε βίντεο
Πρωταγωνιστές οι Μούσα Ντιαμπατέ και Μάιλς Μπρίτζες από τους Χόρνετς που αντάλλαξαν χτυπήματα με τον Τζέιλεν Ντούρεν και τον Αϊζάια Στιούαρτ των Πίστονς
Άσχημη τροπή πήρε ο αγώνας των Σάρλοτ Χόρνετς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς όταν στο τρίτο δεκάλεπτο σημειώθηκε άγριος καβγάς με μπουνιές, χαστούκια και σπρωξίματα που είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή τεσσάρων παιχτών.
Όλα ξεκίνησαν μετά από ένα σκληρό φάουλ του Μούσα Ντιαμπατέ των Χόρνετς στον σέντερ των Πίστονς, Τζέιλεν Ντούρεν.
Μετά το σφύριγμα των διαιτητών οι δύο μπασκετμπολίστες κόλλησαν τα πρόσωπά τους με τον Ντούρεν να σηκώνει πρώτος χέρι και να δίνει κάτι σαν χαστούκι στον αντίπαλό του.
Η κίνηση αυτή έκανε έξαλλο τον Ντιαμπατέ που άρχισε να κυνηγάει σε όλο το γήπεδο τον Ντούρεν ενώ στον καβγά είχε εμπλακεί ήδη και ο Μάιλς Μπρίτζες που έσπρωξε τον σέντερ των Πίστονς.
Παρά το γεγονός ότι στο γήπεδο μπήκαν τα προπονητικά τιμ και των δύο ομάδων, ο Ντιαμπατέ ήταν ασυγκράτητος χτυπώντας τον Ντούρεν με γροθιά, κάτι που έκανε και ο Μπρίτζες.
Τότε ο φόργουορντ των Πίστονς, Αϊζάια Στιούαρτ που ήταν στον πάγκο, άρπαξε από τον λαιμό των Μπρίτζες με το παρκέ να γεμίζει από κόσμο για αρκετά λεπτά μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
Τελικά οι διαιτητές απέβαλαν τους τέσσερις παίχτες (Ντιαμπατέ, Μπρίτζες, Ντούρεν, Στιούαρτ) ενώ δεν αποκλείεται να τους επιβληθεί και μεγαλύτερη ποινή, ειδικά για τον τελευταίο που ήρθε από τον πάγκο
Σύμφωνα με τον κανονισμό του NBA, κατά τη διάρκεια καβγάδων οι παίκτες που δεν είναι στο παρκέ πρέπει να παραμένουν στον πάγκο. Η λίγκα ορίζει επίσης ότι οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αυτόματη αποβολή από έναν αγώνα χωρίς αμοιβή, καθώς και με πρόσθετο πρόστιμο 50.000 δολαρίων.
