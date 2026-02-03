Παναθηναϊκός: Έξι απουσίες για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μπενίτεθ
SPORTS
Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Κύπελλο ποδοσφαίρου Ράφα Μπενίτεθ

Εκτός για τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης είναι οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κώτσιρας και Τουμπά

Με τον Χάβι Ερνάντεθ να συμμετέχει σε όλο το πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο «Γ. Καλαφάτης» η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (4/2, 20:30, «Απόστολος Νικολαΐδης»).

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική κι ολοκληρώθηκε με παιχνίδι κι εξάσκηση στα σουτ. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Τουμπά. Θεραπεία ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρας, Ντέσερς. 

Ο Ράφα Μπενίτεθ πάντως δεν ανακοίνωσε αποστολή. 

