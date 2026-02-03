Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Παναθηναϊκός: Έξι απουσίες για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός: Έξι απουσίες για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μπενίτεθ
Εκτός για τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης είναι οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κώτσιρας και Τουμπά
Με τον Χάβι Ερνάντεθ να συμμετέχει σε όλο το πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο «Γ. Καλαφάτης» η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (4/2, 20:30, «Απόστολος Νικολαΐδης»).
Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική κι ολοκληρώθηκε με παιχνίδι κι εξάσκηση στα σουτ. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Τουμπά. Θεραπεία ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρας, Ντέσερς.
Ο Ράφα Μπενίτεθ πάντως δεν ανακοίνωσε αποστολή.
Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική κι ολοκληρώθηκε με παιχνίδι κι εξάσκηση στα σουτ. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Τουμπά. Θεραπεία ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρας, Ντέσερς.
Ο Ράφα Μπενίτεθ πάντως δεν ανακοίνωσε αποστολή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα