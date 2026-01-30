Βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο Σβαϊνστάιγκερ: Δικαστήριο επιδίκασε διατροφή 540.000 ευρώ το χρόνο στην Ιβάνοβιτς

Το δικαστήριο στη Μαγιόρκα αποφάσισε ότι κάθε παιδί ο πρώην άσος της Μπάγερν Μονάχου θα πρέπει να πληρώνει διατροφή στην πρώην σύζυγό του το ποσό των 15.000 ευρώ το μήνα