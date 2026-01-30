Βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη ο Σβαϊνστάιγκερ: Δικαστήριο επιδίκασε διατροφή 540.000 ευρώ το χρόνο στην Ιβάνοβιτς
Το δικαστήριο στη Μαγιόρκα αποφάσισε ότι κάθε παιδί ο πρώην άσος της Μπάγερν Μονάχου θα πρέπει να πληρώνει διατροφή στην πρώην σύζυγό του το ποσό των 15.000 ευρώ το μήνα
Το ποσό των 45.000 ευρώ ανά μήνα καλείται να πληρώσει ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ στην Άνα Ιβάνοβιτς.
Αυτό αποφάσισε το δικαστήριο στη Μαγιόρκα μετά από την αίτηση διαζυγίου που υπέβαλε η Σέρβα τενίστρια στον πρώην σύζυγό της και παλαίμαχο άσο της Μπάγερν Μονάχου και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ο δικαστής αποφάσισε ότι ο Γερμανός βάσει της ζωής που κάνει και της περιουσίας του θα πρέπει να πληρώνει το ποσό των 15.000 ευρώ για τον κάθε γιο που έχει αποκτήσει με την Ιβάνοβιτς.
Αυτό σημαίνει ότι το χρόνο θα πρέπει η Άνα Ιβάνοβιτς να παίρνει το ποσό των 540.000 ευρώ! Η απόφαση ελήφθη μετά από προσωρινά μέτρα που έκανε η Ιβάνοβιτς, μιας τυπικής διαδικασίας στην Ισπανία για υποθέσεις που αφορούν ανήλικα παιδιά. Η κύρια δίκη θα γίνει στο Μόναχο.
Οι δικαστές διαπίστωσαν ότι η οικογένεια ξόδευε 6.000 έως 7.000 ευρώ το μήνα μόνο για φαγητό . Τα έξοδα που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας περιελάμβαναν έναν κηπουρό, έναν μάγειρα, δύο καθαρίστριες και μια νταντά για κάθε παιδί .
Το γερμανικό μέσο ενημέρωσης Bunte τόνισε την κλίμακα των πληρωμών, σημειώνοντας ότι το ετήσιο ποσό ισούται με περίπου εννέα μέσους ακαθάριστους ετήσιους μισθούς στη Γερμανία .
Η Άνα Ιβανόβιτς και ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ ήταν ένα από τα πιο διάσημα αθλητικά ζευγάρια, έχοντας παντρευτεί στη Βενετία το 2016, μετά τη γνωριμία τους το 2014, όταν ο Σβαϊνστάιγκερ ήταν ακόμη ποδοσφαιριστής στην Μπάγερν Μονάχου και η Ιβανόβιτς έκλεινε την καριέρα της στο τένις.
Έχουν αποκτήσει τρεις γιους. Τον Λούκα (8 ετών), τον Λέον (5) και τον Θίο (2). Το 2025 υπήρξαν φήμες για εξωσυζυγική σχέση του Μπάστιαν και η Ιβάνοβιτς ήταν εκείνη που κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.
