Το πανό των οπαδών της ΑΕΚ για τις τραγωδίες σε Ρουμανία και Τρίκαλα
Πανό αναρτήθηκε στη Sunel Arena για τις γυναίκες που έχασαν την ζωή τους στα Τρίκαλα, αλλά και για τους φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Ένα φορτισμένο συναισθηματικά πανό σήκωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί στο ματς της ΑΕΚ με την Άλμπα Βερολίνου σήμερα στη «Sunel Arena».
Πιο συγκεκριμένα η Οriginal 21, ανήρτησε ένα πανό το οποίο αναφέρεται στις γυναίκες που έχασαν την ζωή τους στα Τρίκαλα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο μπισκότων Βιολάντα, αλλά και για τους φίλους του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή στη Ρουμανία όταν ένα μικρό λεωφορείο που ξεκίνησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία ενεπλάκη σε σφοδρή σύγκρουση στην εθνική οδό DN6 – E70, κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj.
Το πανό έγραφε:
Τρίκαλα 26/1/26 ΠΑΙΔΙΆ ΔΊΧΩΣ ΜΑΝΕΣ
Ρουμανία 27/1/26 ΠΑΙΔΙΆ ΔΊΧΩΣ ΜΑΝΕΣ ΜΑΝΕΣ ΔΙΧΩΣ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
