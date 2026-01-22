Λουτσέσκου: Στο πρώτο ημίχρονο τους σεβαστήκαμε υπερβολικά, στο δεύτερο κυριαρχήσαμε, βίντεο
Λουτσέσκου: Στο πρώτο ημίχρονο τους σεβαστήκαμε υπερβολικά, στο δεύτερο κυριαρχήσαμε, βίντεο

Ο Ρουμάνος τεχνικός εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη νίκη της ομάδας του

Ο ΠΑΟΚ λύγισε την Μπέτις στο καμίνι της Τούμπας, εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του συνέχεια και την άλλη εβδομάδα θα μάθει στη Λιόν της Γαλλίας σε ποια θέση θα τερματίσει (με διπλό βλέπει ακόμη και μια θέση στην πρώτη 8αδα του Europa League).

Όλο το γήπεδο στο φινάλε του ματς αποθέωσε τον Ραζβάν Λουτσέσκου με τον Ρουμάνο τεχνικό να εμφανίζεται πολύ προσγειωμένος (όπως συνηθίζει φέτος) μετά την σπουδαία νίκη της ομάδας του.

«Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε ισορροπία, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά δείξαμε μεγάλο σεβασμό στους αντιπάλους μας και τους αφήσαμε τη μπάλα... Στο Β' ημίχρονο όμως ελέγξαμε απόλυτα τον αγώνα, δημιουργήσαμε ευκαιρίες αλλά το κάναμε έχοντας εμείς τη μπάλα, κυριαρχώντας στο γήπεδο», είπε ο τεχνικός του Δικεφάλου και συμπλήρωσε:

«Σήμερα πήραμε τρεις βαθμούς, αλλά ξέρετε ποια είναι η δική μου φιλοσοφία, αλλά και του κλαμπ και δεν αλλάζει. Το μυαλό μας τώρα είναι στο επόμενο ματς και θα πάμε στη Γαλλία για το καλύτερο δυνατό».

