Στην κορυφή ο Ολυμπιακός 2-0 τον Ατρόμητο, άνετο πέρασμα του ΠΑΟΚ από το Αγρίνιο 3-0 τον Παναιτωλικό, δείτε γκολ και βαθμολογία

Τούπτα έφυγε από τα δεξιά, την κατάλληλη στιγμή γύρισε στον Σαγκάλ που με δυνατό σουτ δεν άφησε περιθώρια στον Ραμίρεζ κάνοντας το 0-1. Η ΑΕΛ όμως έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 65' αφού αποβλήθηκε με 2η κίτρινη ο Μασόν αλλά το πάλεψε.

Κηφισιά - ΑΕΛ 1-1

Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3

16:00 Λεβαδειακός - Βόλος

17:30 ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης

19:30 Άρης-ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο 57'. Ο Παναιτωλικός δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του αγώνα που επέβαλε ο ΠΑΟΚ.Ο Ολυμπιακός έπαιξε όσο έπρεπε στο Περιστέρι και πέτυχε το διπλό κόντρα στον Ατρόμητο για να επανέλθει στην κορυφή.Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πίεσε ψηλά από την αρχή και μόλις στο 8' είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Παναγιώτη Ρέτσου. Στο 35' ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα με τον Ζέλσον Μαρτίνς.Μετά από τρομερή πάσα του Ταρέμι ο Μαρτίνς με προβολή έγραψε το 0-1. Ο Ιρανός από δημιουργός έγινε σκόρερ στο 56' και κλείδωσε τη νίκη του Ολυμπιακού.Από ασίστ του Τσικίνιο ο Ταρέμι με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία ο Ατρόμητος.

Βαθμολογία (Σε 16 αγώνες)

Ολυμπιακός 39 ΠΑΟΚ 38 ΑΕΚ 37 Λεβαδειακός 28 Βόλος 25 Παναθηναϊκός 22 Άρης 20 Κηφισιά 19 Παναιτωλικός 15 Αστέρας Τρίπολης 13 Ατρόμητος 13 ΟΦΗ 12 ΑΕΛ 10 Πανσερραϊκός 5

*ΑΕΚ, Βόλος, Λεβαδειακός, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Πανσερραϊκός έχουν από έναν αγώνα λιγότερο ενώ Παναθηναϊκός και ΟΦΗ από δύο.