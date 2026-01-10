Στην κορυφή ο Ολυμπιακός 2-0 τον Ατρόμητο, άνετο πέρασμα του ΠΑΟΚ από το Αγρίνιο 3-0 τον Παναιτωλικό, δείτε γκολ και βαθμολογία
Στην κορυφή ο Ολυμπιακός 2-0 τον Ατρόμητο, άνετο πέρασμα του ΠΑΟΚ από το Αγρίνιο 3-0 τον Παναιτωλικό, δείτε γκολ και βαθμολογία
Διπλά για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στο ξεκίνημα του 2026 - Καθάρισαν Κωνσταντέλιας και Ταρέμι για τις δύο ομάδες - Έμειναν στο 1-1 η Κηφισιά με την ΑΕΛ
Με νίκες ξεκίνησαν στο 2026 και στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League 1 ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
Για την 16η ημέρα της διοργάνωσης ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 του Ατρομήτου στο Περιστέρι και έχοντας αγώνα περισσότερο από την ΑΕΚ (παίζει την Κυριακή με τον Άρη) επέστρεψε στην κορυφή.
Ο Ολυμπιακός πέτυχε την πρώτη του νίκη μετά από δύο σερί ισοπαλίες στη διοργάνωση. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και επέστρεψε στη 2η θέση.
Στη Νίκαια η Κηφισιά απέσπασε ισοπαλία (1-1) από την ΑΕΛ.
Κηφισιά - ΑΕΛ 1-1
Με ένα χορταστικό και γεμάτο παιχνίδι μπήκε το 2026 για το πρωτάθλημα. Αντίπαλοι στη Νίκαια ήταν η Κηφισιά των πολλών αλλαγών και η ΑΕΛ Novibet που έψαχνε με αγωνία τη νίκη.
Η ομάδα του κάμπου μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι αλλά η Κηφισιά ισορρόπησε. Μετά το 30' και έως το φινάλε του ημιχρόνου είχε μάλιστα δύο δοκάρι! Το πρώτο στο 39' με τον Ούγκο Σόουζα και το δεύτερο με τον Πόμπο στο 45+4'.
Η ΑΕΛ μπήκε καλύτερα στο 2ο μέρος και προηγήθηκε. Στο 55' ο Τούπτα έφυγε από τα δεξιά, την κατάλληλη στιγμή γύρισε στον Σαγκάλ που με δυνατό σουτ δεν άφησε περιθώρια στον Ραμίρεζ κάνοντας το 0-1. Η ΑΕΛ όμως έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 65' αφού αποβλήθηκε με 2η κίτρινη ο Μασόν αλλά το πάλεψε.
Οι ευκαιρίες διαδέχονταν η μια την άλλη και για τις δύο ομάδες αλλά η Κηφισιά βρήκε γκολ. Στο 88' ο Μούσιολικ είδε την κεφαλιά του να σταματάει στο δοκάρι (3ο για την Κηφισιά) και στο 89' ο Πόκορνι με γυριστό σουτ μετά από ασίστ του Πατήρα ισοφάρισε σε 1-1.
Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3
Στο Αγρίνιο έβρεχε, έριχνε χαλάζι αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε το καθήκον του. Πως να μην το κάνει αφού είχε σε τέτοια βραδιά τον Γιάννη Κωνσταντέλια ο οποίος... κέρασε για την γιορτή του.
Στο 26' ο Κωνσταντέλιας μετά από ωραία συνεργασία των συμπαικτών του έγραψε το 0-1. Πέντε λεπτά αργότερα ο Χρήστος Ζαφείρης στο ντεμπούτο στη Stoiximan Super League είχε δοκάρι.
Το 0-2 δεν ήρθε από τον Ζαφείρη αλλά από τον Γιακουμάκη. Ο έμπειρος στράικερ πήρε την πάσα από τον Ζίβκοβιτς και με γυριστό σουτ στο 45+1 έγραψε το 0-2.
Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο 57'. Ο Παναιτωλικός δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του αγώνα που επέβαλε ο ΠΑΟΚ.
Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2
Ο Ολυμπιακός έπαιξε όσο έπρεπε στο Περιστέρι και πέτυχε το διπλό κόντρα στον Ατρόμητο για να επανέλθει στην κορυφή.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πίεσε ψηλά από την αρχή και μόλις στο 8' είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Παναγιώτη Ρέτσου. Στο 35' ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα με τον Ζέλσον Μαρτίνς.
Μετά από τρομερή πάσα του Ταρέμι ο Μαρτίνς με προβολή έγραψε το 0-1. Ο Ιρανός από δημιουργός έγινε σκόρερ στο 56' και κλείδωσε τη νίκη του Ολυμπιακού.
Από ασίστ του Τσικίνιο ο Ταρέμι με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία ο Ατρόμητος.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (16η)
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Κηφισιά - ΑΕΛ 1-1
Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2
Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
16:00 Λεβαδειακός - Βόλος
17:30 ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης
19:30 Άρης-ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός
Βαθμολογία (Σε 16 αγώνες)
- Ολυμπιακός 39
- ΠΑΟΚ 38
- ΑΕΚ 37
- Λεβαδειακός 28
- Βόλος 25
- Παναθηναϊκός 22
- Άρης 20
- Κηφισιά 19
- Παναιτωλικός 15
- Αστέρας Τρίπολης 13
- Ατρόμητος 13
- ΟΦΗ 12
- ΑΕΛ 10
- Πανσερραϊκός 5
