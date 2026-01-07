Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ο «Γκαμπιγκόλ» επέστρεψε στη Σάντος και στην παρουσίαση του οι οργανωμένοι τον... καλωσόρισαν με απειλές, δείτε βίντεο
Ο 29χρονος Βραζιλιάνος φορ θα αγωνιστεί ξανά με την ομάδα στην οποία έφτιαξε το όνομα του, αλλά οι οπαδοί της Σάντος φρόντισαν να του θυμίσουν το «χρέος» που έχει προς τον σύλλογο
Ο Γκάμπριελ Μπαρμπόσα, γνωστός με το παρατσούκλι Γκαμπιγκόλ, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο προσκήνιο σε ηλικία 16 ετών, όταν η Σάντος του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα.
Ο (νεαρός τότε) επιθετικός στα τρία χρόνια που έμεινε στον σύλλογο μέτρησε 130 εμφανίσεις και 41 γκολ, αριθμοί που του χάρισαν τη μεγάλη μεταγραφή στην Ίντερ (έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ) χωρίς όμως να δικαιώσει τις προσδοκίες των νερατζούρι.
Ο Μπαρμπόσα επέστρεψε στη Βραζιλία, όπου έφτιαξε ξανά το όνομα του με τη Φλαμένγκο, την οποία οδήγησε και στην κατάκτηση του Copa Libertadores για να αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2025 για την Κρουζέιρο με την οποία σε 40 ματς είχε 13 γκολ...
Ούτε η ομάδα, ούτε κι ο ίδιος ήταν ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους με την Σάντος να το εκμεταλλεύεται και να τον αποκτά ως δανεικό για τη φετινή σεζόν, προκειμένου να συνθέσει το επιθετικό δίδυμο με τον Νεϊμάρ.
Όμως στην επίσημη παρουσίαση του αποδείχθηκε ότι οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας δεν έχουν ξεχάσει την... προδοσία του (Φλαμένγκο) και φρόντισαν να του το υπενθυμίσουν με σοκαριστικό τρόπο.
Λίγο πριν ξεκινήσουν οι δηλώσεις του, μέλη της Sangue Jovem (ο πιο γνωστός σύνδεσμος φίλων του συλλόγου) του έδωσαν κάποια αναμνηστικά και ένας εξ αυτών φρόντισε να του υπενθυμίσει: «Να ξέρεις ότι εμείς δεν ξεχνάμε... Έχεις ένα 'χρέος' και ξέρεις πως λειτουργούν τα πράγματα εδώ. Πολλοί δεν σε ήθελαν εδώ, εμείς θα σε στηρίξουμε, αλλά μην ξεχνάς τα γκολ που πρέπει να βάλεις».
Ο 29χρονος επιθετικός άκουγε χωρίς να αντιδράσει και στο τέλος αφού φόρεσε τη μπλούζα του συνδέσμου είπε μόνο ένα «όλα καλά».
Gabigol e Neymar juntos no Santos, em 2013.— Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) January 2, 2026
Foi a estreia de Gabigol pelo time profissional... e a despedida de Neymar do Peixe.
Nostálgico!
pic.twitter.com/P38UIVbNRE
“Gabigol”:— Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) January 5, 2026
Porque el 9 brasileño firmó con el Santos y en plena firma cayó la barra brava y lo amenazó de muerte, “estás en deuda hace goles porque no salis”, los valores tradicionales pic.twitter.com/XOZxBmnOQc
Να σημειώσουμε ότι το 2019, σ' έναν αγώνα Σάντος - Φλαμένγκο είχε σκοράρει ως παίκτης της δεύτερης και απαντώντας στις αποδοκιμασίες του κόσμου είχε δείξει το τατουάζ με το Copa Libertadores, ενώ την επόμενη σεζόν πέτυχε άλλα τρία γκολ εναντίον της παλιάς του ομάδας και έβαλε τα χέρια στα αυτιά του κάνοντας ότι δεν ακούει τους οπαδούς.
