Ο Εβάν Φουρνιέ αποκάλυψε την αγαπημένη του Χριστουγεννιάτικη ταινία
Εβάν Φουρνιέ Άρχοντας των Δαχτυλιδιών Ολυμπιακός Χριστούγεννα

Ο Εβάν Φουρνιέ αποκάλυψε την αγαπημένη του Χριστουγεννιάτικη ταινία

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού θεωρεί το πρώτο μέρος του «Άρχοντα των δαχτυλιδιών» την καλύτερη ταινία για να παρακολουθήσεις τα Χριστούγεννα

Ο Εβάν Φουρνιέ αποκάλυψε την αγαπημένη του Χριστουγεννιάτικη ταινία
Ο Εβάν Φουρνιέ έχει εκφραστεί πολλές φορές μέσω του αγαπημένου του Twitter για τα γούστα του στο φαγητό για τα αγαπημένα του μαγαζιά αλλά και τις αγαπημένες του ταινίες. 

Σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού αποκάλυψε την αγαπημένη του ταινία για να βλέπει τις γιορτινές μέρες. 

Ο Φουρνιέ ανέφερε μία ταινία την οποία πολλοί δε θα φανταζόντουσαν ως Χριστουγεννιάτικη, το πρώτο μέρος της τριλογίας του «Άρχοντα των δαχτυλιδιών»: Η συντροφιά του δαχτυλιδιού»

«Πείτε με περίεργο, αλλά η καλύτερη ταινία για να δείτε την περίοδο των Χριστουγέννων είναι μακράν η "Συντροφιά του Δαχτυλιδιού". Μια τόσο χαλαρωτική ταινία».

