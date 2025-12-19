Φίλαθλος της ΑΕΚ χρειάστηκε ιατρική βοήθεια αλλά ζήτησε από τους διασώστες να τον αφήσουν να δει πρώτα το πέναλτι του Γιόβιτς
SPORTS
ΑΕΚ Κραϊόβα Conference League Διασώστες Λούκα Γιόβιτς

Φίλαθλος της ΑΕΚ χρειάστηκε ιατρική βοήθεια αλλά ζήτησε από τους διασώστες να τον αφήσουν να δει πρώτα το πέναλτι του Γιόβιτς

Η μαρτυρία του επικεφαλής των διασωστών, Δημήτρη Γάλλου

Φίλαθλος της ΑΕΚ χρειάστηκε ιατρική βοήθεια αλλά ζήτησε από τους διασώστες να τον αφήσουν να δει πρώτα το πέναλτι του Γιόβιτς
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς είχε μια σπουδαία βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην Κραϊόβα, καθώς ενώ στο 90+8' έχανε με 1-2 στο τέλος όχι απλά πήρε την πρόκριση στους «16» του Conference League αλλά έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 3-2

Μια από τις... μικρές ιστορίες του γηπέδου μοιράστηκε ο επικεφαλής της ομάδας διασωστών, Δημήτρης Γάλλος, μέσω ανάρτησης στα Social Μedia, καθώς έκανε γνωστό ότι φίλος της ΑΕΚ χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά την επίτευξη του 2-2 από τον Κουτέσα και λίγο πριν το πέναλτι του Γιόβιτς για το τελικό 3-2.

Ο φίλαθλος με το άκουσμα του VAR και του κερδισμένου πέναλτι της Ένωσης σηκώθηκε, ζητώντας από τους διασώστες να κάνουν άκρη για να δει το πέναλτι.

H σχετική ανάρτηση για το περιστατικό στο ΑΕΚ - Κραϊόβα

«Πραγματικό περιστατικό…

Από Περιγραφή Εθελοντή διασώστη !

Λίγο μετά το 2-2 κληθήκαμε για επείγον περιστατικό στη Θύρα ….

Με τον συνάδελφο κινηθήκαμε άμεσα, με τον κόσμο να μας ανοίγει δρόμο δείχνοντας σεβασμό στο έργο μας.

Κλείσιμο
Φτάνοντας στο σημείο και ξεκινώντας την αξιολόγηση, ο ασθενής σηκώθηκε στο άκουσμα του VAR και με εμφανή αγωνία μας είπε:

«Παιδιά, κάντε λίγο στην άκρη να δω το πέναλτι».

Μια σκηνή που μόνο στην ΑΕΚ μπορείς να ζήσεις.

Είμαστε άρρωστοι και είναι πια αργά …

Πολύ Αργά !!!».

Φίλαθλος της ΑΕΚ χρειάστηκε ιατρική βοήθεια αλλά ζήτησε από τους διασώστες να τον αφήσουν να δει πρώτα το πέναλτι του Γιόβιτς
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης