Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Φίλαθλος της ΑΕΚ χρειάστηκε ιατρική βοήθεια αλλά ζήτησε από τους διασώστες να τον αφήσουν να δει πρώτα το πέναλτι του Γιόβιτς
Η μαρτυρία του επικεφαλής των διασωστών, Δημήτρη Γάλλου
Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς είχε μια σπουδαία βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην Κραϊόβα, καθώς ενώ στο 90+8' έχανε με 1-2 στο τέλος όχι απλά πήρε την πρόκριση στους «16» του Conference League αλλά έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 3-2
Μια από τις... μικρές ιστορίες του γηπέδου μοιράστηκε ο επικεφαλής της ομάδας διασωστών, Δημήτρης Γάλλος, μέσω ανάρτησης στα Social Μedia, καθώς έκανε γνωστό ότι φίλος της ΑΕΚ χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά την επίτευξη του 2-2 από τον Κουτέσα και λίγο πριν το πέναλτι του Γιόβιτς για το τελικό 3-2.
Ο φίλαθλος με το άκουσμα του VAR και του κερδισμένου πέναλτι της Ένωσης σηκώθηκε, ζητώντας από τους διασώστες να κάνουν άκρη για να δει το πέναλτι.
H σχετική ανάρτηση για το περιστατικό στο ΑΕΚ - Κραϊόβα
«Πραγματικό περιστατικό…
Από Περιγραφή Εθελοντή διασώστη !
Λίγο μετά το 2-2 κληθήκαμε για επείγον περιστατικό στη Θύρα ….
Με τον συνάδελφο κινηθήκαμε άμεσα, με τον κόσμο να μας ανοίγει δρόμο δείχνοντας σεβασμό στο έργο μας.
Φτάνοντας στο σημείο και ξεκινώντας την αξιολόγηση, ο ασθενής σηκώθηκε στο άκουσμα του VAR και με εμφανή αγωνία μας είπε:
«Παιδιά, κάντε λίγο στην άκρη να δω το πέναλτι».
Μια σκηνή που μόνο στην ΑΕΚ μπορείς να ζήσεις.
Είμαστε άρρωστοι και είναι πια αργά …
Πολύ Αργά !!!».
