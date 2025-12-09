Ζαγκλής: «Νομίζω ότι ο Οκτώβριος του 2027 είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για την έναρξη του NBA Europe»

Ο Ανδρέας Ζαγκλής παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη και ανέφερε μεταξύ άλλων μείζων ζητήματα που αφορούν το Παγκόσμιο μπάσκετ, καθώς φυσικά και τις εξελίξεις με το NBA Europe





Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA Ανδρέας Ζαγκλής , σε συνέντευξή τύπου που παραχώρησε ανέφερε τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν, όσον αφορά τη νέα λίγκα του NBA που θα απασχολήσει και την Ευρώπη.Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως το πιο ρεαλιστικό πλάνο για την υλοποίηση της νέας λίγκας, είναι ο Οκτώβρης του 2027.Αναλυτικά όσα είπε ο Ανδρέας Ζαγκλής:«Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ότι θα υλοποιηθεί το NBA Europe. Η δική μας δουλειά είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει είσοδος των ομάδων μέσα από άλλες λίγκες. Δεν θέλουμε ένα σύστημα ασανσέρ, όπου θα επενδύεις για να παίξεις μια χρονιά. Θέλουμε να δώσουμε ελπίδα σε εκατοντάδες κλαμπ και έναν λόγο για να επενδύσουν. Όχι μόνο μέσω του BCL, αλλά και μέσω των εθνικών πρωταθλημάτων. Είναι και θέμα σεβασμού στους οπαδούς των ομάδων, που μέχρι τώρα δεν είχαν ρεαλιστικές πιθανότητες να δουν τις ομάδες τους στο κορυφαίο επίπεδο.Χρειαζόμαστε έγκριση από το Board του NBA και το Central Board της FIBA. Νομίζω ότι ο Οκτώβριος του 2027 είναι ένας ρεαλιστικός στόχος και ο ιδανικός τρόπος για να κλείσει η κουρτίνα του MundoBasket 2027.Δεν θα το ονομάσω μια διοργάνωση του NBA, γιατί θα έχει συμμετοχή και η FIBA. Θα υπάρχει συνεργασία. Θα λειτουργεί από ειδικούς που προέρχονται από το NBA, αλλά η FIBA δεν θα δώσει μόνο την ευλογία της. H FIBA έχει διασυλλογικές διοργανώσεις εδώ και 40 χρόνια. Η FIBA θα είναι μέρος της νέας διοργάνωσης. Είναι μια διοργάνωση του NBA και της FIBA. Αυτό έχουμε ζητήσει.Για εμάς δεν υπάρχουν ομάδες της EuroLeague, ακόμα κι αν κάποιες είναι μέρος της ECA. Για εμάς όλες είναι ομάδες της FIBA, για αυτό και τις καλέσαμε εδώ στην Ελβετία τον προηγούμενο Μάιο. Και ήρθαν όλες εδώ για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Έχουμε μεγάλο σεβασμό και για τις ομάδες και για τη διοίκηση της ECA. Η FIBA δεν θα μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης οικονομικών όρων. Κάποιες ομάδες έχουν κάνει δημόσιες δηλώσεις, άλλες έχουν τη δική τους ατζέντα. Η δική μου έννοια είναι η δομή.Ελπίζω ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα για συνεργασία και των τριών πλευρών. Προτιμώ να είμαι αφελής και να ελπίζω μέχρι την τελευταία στιγμή. Προσπαθούμε να ενώσουμε τους πάντες. Την προηγούμενη φορά χάσαμε την ευκαιρία. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στην EuroLeague και την ECA. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει κάποια βήματα προς τα εμπρός. Πρέπει να δώσω τα εύσημα και στον συνάελφό μου, Παούλιους Μοτιεγιούνας.Θέλω όλοι να δουν το μοντέλο. Αυτό που έχει χτιστεί με το BCL είναι πολύ πιο συμβατό με αυτό που πρέπει να είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η FIBA δεν έχει αλλάξει ούτε κόμμα σε αυτά που ζητάει όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να πέρασαν 15 ή 25 χρόνια για να υπάρξει πρόοδος με τη FIBA, αλλά μπορώ να σας πω ότι δεν χρειάστηκαν ούτε 25′ για να συμφωνήσει το NBA με τα θέλω μας. Οι πολιτικοί μπορεί να λένε ό,τι θέλουν και να δαιμονοποιήσουν τις λίγκες ή τις ομάδες. Η θέση μας ως FIBA είναι η ίδια, είτε μιλάμε με την ECA, είτε με το NBA».Και πρόσθεσε για τα υπόλοιπα ζητήματα:«Ήταν μια χρονιά με 8 τουρνουά εθνικών ομάδων σε Άνδρες και Γυναίκες, που έδειξαν την ανάπτυξη του αθλήματος. Στο EuroBasket Γυναικών στο ΣΕΦ είχαμε ρεκόρ προσέλευσης. Στο EuroBasket Ανδρών είχαμε ρεκόρ προσέλευσης σε ΜΜΕ. Από πλευράς συλλογικού μπάσκετ, είχαμε το υπέροχο Final Four του BCL στην Αθήνα. Το πιο γεμάτο καλοκαίρι εδώ και μία δεκαετία.Ίσως το πιο σημαντικό νέο για εμάς ήταν η αύξηση των ομάδων από τις 8 στις 12 στο 3×3 μπάσκετ στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028 στο Λος Άντζελες. Για κάθε νέα θέση, υπολογίζουμε την άνθηση του αθλήματος σε τουλάχιστον 10 χώρες. Άρα με τις τέσσερις νέες θέσεις, μπορούμε να περιμένουμε την ανάπτυξη του σπορ σε περίπου 50 χώρες.

Η συνεργασία μας με το NBA, όπως ξέρετε, οδεύει σε νέα μονοπάτια. Προχωράμε με τις συζήτήσεις μας για μια ενδεχόμενη νέα διοργάνωση στην Ευρώπη. Εμείς προσπαθούμε να φέρουμε τους πάντες πιο κοντά. Το καλοκαίρι είχαμε κάποιες καλές συζητήσεις με τους ανθρώπους της EuroLeague. Ο ρόλος μας είναι να ενώσουμε τους πάντες.



Ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της FIBA είναι να βοηθήσει την ανάπτυξη του μπάσκετ συλλόγων. Δεν έχουμε μανία με τον έλεγχο. Κοιτάμε ένα μοντέλο που θα προωθεί ομάδες από το BCL στην κορυφαία ευρωπαική διασυλλογική διοργάνωση. Η FIBA δίνει μεγάλη βάση στα εγχώρια πρωταθλήματα, όχι μόνο στις εθνικές ομάδες.



Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2026 είναι το μεγαλύτερο event μας για την επόμενη σεζόν. Το περιβάλλον αλλάζει και αναπτύσσεται συνεχώς. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2028, μια ημέρα πριν από την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, θα διεξαχθεί ένας αγώνας μπάσκετ γυναικών.



Πριν από δύο εβδομάδες ξεκίνησαν και τα παράθυρα για το MundoBasket 2027. Θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στους Γκιόργκι Σερμαντίνι και Άντριοθ Αλμπισί, που ολοκλήρωσαν τις θητείες τους με τη Γεωργία και τη Γαλλία σε αυτά τα παιχνίδια, στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 900 αθλητές σε πέντε ηπείρους. Χαιρόμαστε με το πώς έχουν τα πράγματα, αλλά έχουμε και μεγάλο κίνητρο για τη συνέχεια».



