Αγωνία για τον Γκατσίνοβιτς: Αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο
ΑΕΚ Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς Ατρόμητος

Αγωνία για τον Γκατσίνοβιτς: Αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή στο 61' 

Αγωνία για τον Γκατσίνοβιτς: Αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο
Η ΑΕΚ έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα από τα πολλά προβλήματα τραυματισμών, αλλά πάνω που επέστρεψαν οι Μάνταλος και Ελίασον προστέθηκε ένα νέο.

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στην OPAP Arena σε μια διεκδίκηση της μπάλας τραυματίστηκε χαμηλά στο πόδι.

Αμέσως το ιατρικό επιτελείο έτρεξε προς το μέρος του καθώς ο Σέρβος μεσοεπιθετικός πόναγε αρκετά, με συνέπεια να γίνει αναγκαστική αλλαγή από τον Κοϊτά.

Ο Γκατσίνοβιτς αποχώρησε υποβασταζόμενος καθώς δεν μπορούσε να πατήσει καθόλου το δεξί πόδι του και όπως είναι αντιληπτό επικρατεί αγωνία για τα νεότερα με την κατάστασή του.

Πηγή: www.gazzetta.gr 


