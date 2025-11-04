Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Premier League: Φρένο στη Σάντερλαντ έβαλε η Έβερτον, 1-1 στο «Στάδιο του Φωτός» - Δείτε τα γκολ
Premier League: Φρένο στη Σάντερλαντ έβαλε η Έβερτον, 1-1 στο «Στάδιο του Φωτός» - Δείτε τα γκολ
Οι Μαυρόγατες παρέμειναν στην τετράδα της βαθμολογίας, ενώ τα Ζαχαρωτά βρέθηκαν στην 14η θέση
Χωρίς νικητή τελείωσε η τελευταία αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Premier League ανάμεσα στη Σάντερλαντ και στην Έβερτον (1-1) στο «Στάδιο του Φωτός».
Τα «ζαχαρωτά» προηγήθηκαν στο 15' με τον Εντιαγέ, αλλά οι «μαύρες γάτες» έφτασαν στην ισοφάριση με το μεγάλο «αστέρι» της ομάδας, τον Γκράνιτ Τσάκα, στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Οι γηπεδούχοι έχασαν την ευκαιρία να βρεθούν μόνοι στην 2η θέση της βαθμολογίας, ενώ οι φιλοξενούμενοι με το βαθμό που πήραν ανέβηκαν στην 14η.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:
Μπράιτον-Λιντς 3-0 (11' Γουέλμπεκ, 64', 70' Γκόμες)
Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2 (14' Γκιοκέρες, 35' Ράις)
Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0 (30' Ματετά, 51' αυτ. Κόλινς)
Φούλαμ-Γουλβς 3-0 (9' Σεσενιόν, 62' Γουίλσον, 75' αυτ. Μοσκέρα)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (48' Γκιμπς-Γουάιτ, 50' Σαβόνα-34' Κασεμίρο, 81' Ντιαλό)
Τότεναμ-Τσέλσι 0-1 (34' Ζοάο Πέδρο)
Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 2-0 (48' Σαλάχ, 58' Γκράβενμπερχ)
Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ 3-1 (35' Πακετά, 45'+ αυτ. Μπότμαν, 90'+ Σούτσεκ-4' Μέρφι)
Τα «ζαχαρωτά» προηγήθηκαν στο 15' με τον Εντιαγέ, αλλά οι «μαύρες γάτες» έφτασαν στην ισοφάριση με το μεγάλο «αστέρι» της ομάδας, τον Γκράνιτ Τσάκα, στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Οι γηπεδούχοι έχασαν την ευκαιρία να βρεθούν μόνοι στην 2η θέση της βαθμολογίας, ενώ οι φιλοξενούμενοι με το βαθμό που πήραν ανέβηκαν στην 14η.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:
Μπράιτον-Λιντς 3-0 (11' Γουέλμπεκ, 64', 70' Γκόμες)
Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2 (14' Γκιοκέρες, 35' Ράις)
Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0 (30' Ματετά, 51' αυτ. Κόλινς)
Φούλαμ-Γουλβς 3-0 (9' Σεσενιόν, 62' Γουίλσον, 75' αυτ. Μοσκέρα)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (48' Γκιμπς-Γουάιτ, 50' Σαβόνα-34' Κασεμίρο, 81' Ντιαλό)
Τότεναμ-Τσέλσι 0-1 (34' Ζοάο Πέδρο)
Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 2-0 (48' Σαλάχ, 58' Γκράβενμπερχ)
Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ 3-1 (35' Πακετά, 45'+ αυτ. Μπότμαν, 90'+ Σούτσεκ-4' Μέρφι)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ 3-1 (17', 32' Χάαλαντ, 60' Ο' Ράιλι-25' Ανταμς)
Σάντερλαντ-Έβερτον 1-1 (46' Τσάκα - 15' Εντιαγέ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Άρσεναλ 22
Μάντσεστερ Σίτι 19
Μπόρνμουθ 18
Λίβερπουλ 18
Σάντερλαντ 18
Τσέλσι 17
Τότεναμ 17
Μάντσεστερ Γ. 17
Άστον Βίλα 15
Κρίσταλ Πάλας 16
Μπρέντφορντ 13
Νιούκαστλ 12
Μπράιτον 15
Έβερτον 12
Λιντς 11
Μπέρνλι 10
Φούλαμ 11
Γουέστ Χαμ 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Γουλβς 2
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια
«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
Σάντερλαντ-Έβερτον 1-1 (46' Τσάκα - 15' Εντιαγέ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Άρσεναλ 22
Μάντσεστερ Σίτι 19
Μπόρνμουθ 18
Λίβερπουλ 18
Σάντερλαντ 18
Τσέλσι 17
Τότεναμ 17
Μάντσεστερ Γ. 17
Άστον Βίλα 15
Κρίσταλ Πάλας 16
Μπρέντφορντ 13
Νιούκαστλ 12
Μπράιτον 15
Έβερτον 12
Λιντς 11
Μπέρνλι 10
Φούλαμ 11
Γουέστ Χαμ 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Γουλβς 2
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια
«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα