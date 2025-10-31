Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Έβγαλε τα γάντια και έπιασε την κάμερα: Ο τερματοφύλακας της Τότεναμ που έγινε φωτογράφος λίγους μήνες μετά τον θρίαμβο στο Europa League
Έβγαλε τα γάντια και έπιασε την κάμερα: Ο τερματοφύλακας της Τότεναμ που έγινε φωτογράφος λίγους μήνες μετά τον θρίαμβο στο Europa League
Ο Άλφι Γουάιτμαν, κάτοχος μεταλλίου Europa League με τους «πετεινούς», αποχώρησε από το ποδόσφαιρο στα 26 του δηλώνοντας ότι ήταν «δυστυχισμένος» και πλέον ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία
Για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές, η αποχώρηση από την ενεργό δράση στα 26 θα έμοιαζε με πρόωρη παραίτηση από ένα όνειρο. Για τον Άλφι Γουάιτμαν, όμως, σήμανε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου.
Γεννημένος στο βόρειο Λονδίνο, o Γουάιτμαν εντάχθηκε στις ακαδημίες της Τότεναμ μόλις στα δέκα του χρόνια. Προχώρησε με υπομονή και προσήλωση, υπογράφοντας το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το 2019. Παρά το γεγονός ότι ουδέποτε έγινε βασικός με τη φανέλα των «Πετεινών», κατέκτησε μετάλλιο νικητή στο Europa League του 2025, όταν οι Λονδρέζοι επικράτησαν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Όταν το συμβόλαιό του έληξε, ο νεαρός τερματοφύλακας πήρε μια απόφαση που ελάχιστοι θα τολμούσαν: αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο για να ακολουθήσει μια διαφορετική καλλιτεχνική πορεία, πίσω από τον φωτογραφικό φακό.
Η νέα ζωή πίσω από την κάμερα
Η μετάβασή του μπορεί να φάνηκε ξαφνική στους φιλάθλους, όμως είχε καλλιεργηθεί εδώ και χρόνια. Η δημιουργικότητα πάντα αποτελούσε μέρος της ζωής του, και μετά τα γήπεδα βρήκε έναν νέο τρόπο να εκφραστεί. Σε ελάχιστο διάστημα, συνεργάστηκε με τον φωτογράφο Harley Weir, τον ράπερ Central Cee και κορυφαίες εταιρείες όπως Nike, On και Paloma Wool.
Κατά τη διάρκεια δανεισμού του στη σουηδική Ντέγκεφορς IF, οργάνωσε τη δική του φωτογραφική έκθεση, ενώ συμμετείχε στη δημιουργία ντοκιμαντέρ στη Νορβηγία και την Ουκρανία — μια ένδειξη ότι η καλλιτεχνική του ματιά βρήκε ταχύτατα διέξοδο.
Το τίμημα της επιτυχίας
Το περασμένο καλοκαίρι, ο Γουάιτμαν ανακοίνωσε επισήμως την απόσυρσή του, παραδεχόμενος πως ποτέ δεν ένιωσε ευτυχισμένος ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. «Υπέγραψα για την Τότεναμ στα 10 μου. Στα 16 παράτησα το σχολείο και βρέθηκα σ’ έναν κόσμο αποκλειστικά ποδοσφαίρου», είπε στην εφημερίδα Mirror.
«Γύρω στα 17-18, άρχισα να αναρωτιέμαι: “Αυτό είναι όλο;” Πήγαινα προπόνηση, σπουδάζαμε λίγο αθλητική επιστήμη, παίζαμε βιντεοπαιχνίδια. Κατάλαβα πολύ νωρίς ότι δεν ήμουν ευχαριστημένος. Το στερεότυπο του ποδοσφαιριστή είναι, βασικά, αρκετά ακριβές», είπε. «Είναι ο κόσμος της “πολιτισμένης” εμφάνισης, αυτή η νοοτροπία με τις ακριβές τσάντες και τα σύμβολα κύρους. Ήμουν κι εγώ εκείνος ο νεαρός παίκτης — ήθελα την τσάντα της Gucci, οδηγούσα τη Mercedes. Όλοι γινόμαστε καθρέφτες ο ένας του άλλου. Είσαι προϊόν του περιβάλλοντός σου. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο σε αυτή τη χώρα, είναι τόσο αποκομμένο από οτιδήποτε άλλο. Πηγαίνεις προπόνηση, επιστρέφεις σπίτι και αυτό ήταν όλο.»
Στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι ένιωσε εγκλωβισμένος σ’ έναν κόσμο που δεν του επέτρεπε να εξελιχθεί. «Το ποδόσφαιρο είναι ούτως ή άλλως μια σύντομη καριέρα, ακόμη και αν τα πας καλά. Ήξερα ότι δεν ήθελα να μείνω μέσα σε αυτό για πάντα. Ήθελα να αποκτήσω εμπειρίες, να μάθω νέα πράγματα, να είμαι δημιουργικός και κυρίως να περνώ τον χρόνο μου με ανθρώπους που έκαναν αυτό που αγαπούσαν για δουλειά.»
Ο Γουάιτμαν περιέγραψε πώς βρήκε στην τέχνη και τη φωτογραφία τον χώρο που του έλειπε από το ποδόσφαιρο. «Αυτοί οι άνθρωποι έφτιαχναν πράγματα. Δημιουργούσαν. Ήταν πραγματικά πηγή έμπνευσης. Εκεί κατάλαβα ότι είχα βρει κάτι ουσιαστικό, κάτι δικό μου.»
Ειδήσεις σήμερα:
«Μας ρωτάτε, αφού πάμε καλά, γιατί απολύουμε;» - Η Amazon ανακοίνωσε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας λόγω ΑΙ
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
Η αγνώριστη σιλουέτα της Ιωάννας Μπέλλα - Η νέα εμφάνιση που θυμίζει Καρντάσιαν
Γεννημένος στο βόρειο Λονδίνο, o Γουάιτμαν εντάχθηκε στις ακαδημίες της Τότεναμ μόλις στα δέκα του χρόνια. Προχώρησε με υπομονή και προσήλωση, υπογράφοντας το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το 2019. Παρά το γεγονός ότι ουδέποτε έγινε βασικός με τη φανέλα των «Πετεινών», κατέκτησε μετάλλιο νικητή στο Europa League του 2025, όταν οι Λονδρέζοι επικράτησαν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Όταν το συμβόλαιό του έληξε, ο νεαρός τερματοφύλακας πήρε μια απόφαση που ελάχιστοι θα τολμούσαν: αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο για να ακολουθήσει μια διαφορετική καλλιτεχνική πορεία, πίσω από τον φωτογραφικό φακό.
Η νέα ζωή πίσω από την κάμερα
Η μετάβασή του μπορεί να φάνηκε ξαφνική στους φιλάθλους, όμως είχε καλλιεργηθεί εδώ και χρόνια. Η δημιουργικότητα πάντα αποτελούσε μέρος της ζωής του, και μετά τα γήπεδα βρήκε έναν νέο τρόπο να εκφραστεί. Σε ελάχιστο διάστημα, συνεργάστηκε με τον φωτογράφο Harley Weir, τον ράπερ Central Cee και κορυφαίες εταιρείες όπως Nike, On και Paloma Wool.
Κατά τη διάρκεια δανεισμού του στη σουηδική Ντέγκεφορς IF, οργάνωσε τη δική του φωτογραφική έκθεση, ενώ συμμετείχε στη δημιουργία ντοκιμαντέρ στη Νορβηγία και την Ουκρανία — μια ένδειξη ότι η καλλιτεχνική του ματιά βρήκε ταχύτατα διέξοδο.
🚨 NEW: Former #thfc goalkeeper Alfie Whiteman has RETIRED from football at the age of 26, becoming a Director and Photographer at Somesuch. pic.twitter.com/bEHvLCVZPY— Spurs Army (@SpursArmyTweets) October 30, 2025
Το περασμένο καλοκαίρι, ο Γουάιτμαν ανακοίνωσε επισήμως την απόσυρσή του, παραδεχόμενος πως ποτέ δεν ένιωσε ευτυχισμένος ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. «Υπέγραψα για την Τότεναμ στα 10 μου. Στα 16 παράτησα το σχολείο και βρέθηκα σ’ έναν κόσμο αποκλειστικά ποδοσφαίρου», είπε στην εφημερίδα Mirror.
«Γύρω στα 17-18, άρχισα να αναρωτιέμαι: “Αυτό είναι όλο;” Πήγαινα προπόνηση, σπουδάζαμε λίγο αθλητική επιστήμη, παίζαμε βιντεοπαιχνίδια. Κατάλαβα πολύ νωρίς ότι δεν ήμουν ευχαριστημένος. Το στερεότυπο του ποδοσφαιριστή είναι, βασικά, αρκετά ακριβές», είπε. «Είναι ο κόσμος της “πολιτισμένης” εμφάνισης, αυτή η νοοτροπία με τις ακριβές τσάντες και τα σύμβολα κύρους. Ήμουν κι εγώ εκείνος ο νεαρός παίκτης — ήθελα την τσάντα της Gucci, οδηγούσα τη Mercedes. Όλοι γινόμαστε καθρέφτες ο ένας του άλλου. Είσαι προϊόν του περιβάλλοντός σου. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο σε αυτή τη χώρα, είναι τόσο αποκομμένο από οτιδήποτε άλλο. Πηγαίνεις προπόνηση, επιστρέφεις σπίτι και αυτό ήταν όλο.»
Στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι ένιωσε εγκλωβισμένος σ’ έναν κόσμο που δεν του επέτρεπε να εξελιχθεί. «Το ποδόσφαιρο είναι ούτως ή άλλως μια σύντομη καριέρα, ακόμη και αν τα πας καλά. Ήξερα ότι δεν ήθελα να μείνω μέσα σε αυτό για πάντα. Ήθελα να αποκτήσω εμπειρίες, να μάθω νέα πράγματα, να είμαι δημιουργικός και κυρίως να περνώ τον χρόνο μου με ανθρώπους που έκαναν αυτό που αγαπούσαν για δουλειά.»
Ο Γουάιτμαν περιέγραψε πώς βρήκε στην τέχνη και τη φωτογραφία τον χώρο που του έλειπε από το ποδόσφαιρο. «Αυτοί οι άνθρωποι έφτιαχναν πράγματα. Δημιουργούσαν. Ήταν πραγματικά πηγή έμπνευσης. Εκεί κατάλαβα ότι είχα βρει κάτι ουσιαστικό, κάτι δικό μου.»
Ειδήσεις σήμερα:
«Μας ρωτάτε, αφού πάμε καλά, γιατί απολύουμε;» - Η Amazon ανακοίνωσε περικοπές 14.000 θέσεων εργασίας λόγω ΑΙ
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
Η αγνώριστη σιλουέτα της Ιωάννας Μπέλλα - Η νέα εμφάνιση που θυμίζει Καρντάσιαν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα