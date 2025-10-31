Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Η Αγκόλα πληρώνει 12 εκατ. ευρώ για να φέρει τον Μέσι: Φιλικό - γιορτή με την Αργεντινή για τα 50 χρόνια ανεξαρτησίας
Η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή θα ταξιδέψει τον Νοέμβριο στη Λουάντα για έναν ιστορικό αγώνα απέναντι στην εθνική ομάδα της Αγκόλας
Στις μέσα Νοεμβρίου, η Αργεντινή του Λιονέλ Σκαλόνι θα βρεθεί στην Αγκόλα για να αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της χώρας σε φιλική αναμέτρηση που θα έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς θα σηματοδοτήσει τα 50 χρόνια ανεξαρτησίας του αφρικανικού κράτους.
Η διοργάνωση του αγώνα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στη χώρα, με την κυβέρνηση της Αγκόλας σύμφωνα με το Sport News Africa να έχει καταβάλει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ στην AFA (Αργεντίνικη Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου) για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των «Αλμπισελέστε». Αν και ορισμένα μέσα, όπως η DW, υποστηρίζουν πως το ποσό ενδέχεται να κυμαίνεται πιο κοντά στα 5 εκατομμύρια, το γεγονός παραμένει εντυπωσιακό για μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη.
Η παρουσία του Λιονέλ Μέσι, αλλά και αστέρων όπως ο Χουλιάν Άλβαρες και ο Λαουτάρο Μαρτίνες, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη της συμφωνίας, που χαρακτηρίζεται ως «ιστορική» από τα αφρικανικά ΜΜΕ.
Ευκαιρία για δοκιμές από τον Σκαλόνι
Μετά την εξαιρετική πορεία της στα προκριματικά του Μουντιάλ, η Αργεντινή θα εκμεταλλευτεί το φιλικό με την Αγκόλα για να δώσει χρόνο συμμετοχής σε νέα πρόσωπα που διεκδικούν θέση στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Παίκτες όπως οι Βαλεντίν Μπάρκο και Πάνιτσελι του Στρασβούργου, ο Μάξιμο Περόνι της Κόμο, αλλά και οι Νίκο Παζ και Φράνκο Μασταντουόνο, αναμένεται να βρεθούν στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού.
🤯🇦🇴🇦🇷 ANGOLA PAGARÁ ¡12 MILLONES DE EUROS! PARA JUGAR CONTRA ARGENTINA EN NOVIEMBRE.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 30, 2025
💰 El costo se debe a la exclusiva presencia de LIONEL MESSI y se espera que se agoten las 48 mil localidades.
Recordemos que el amistoso será en honor a los 50 AÑOS de Independencia del país… pic.twitter.com/UGwbHkStYY
