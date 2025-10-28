Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Euroleague: Ο Παναθηναϊκός αναζητά αντίδραση κόντρα στην Μακάμπι τελ Αβίβ απόψε
Euroleague: Ο Παναθηναϊκός αναζητά αντίδραση κόντρα στην Μακάμπι τελ Αβίβ απόψε
Να αφήσει πίσω του την ήττα στην Μπολόνια και να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στους Ισραηλινούς θέλει ο Παναθηναϊκός, το βράδυ της Τρίτης (21:15) στο Telekom Center Athens
Η τρίτη διπλή αγωνιστική της σεζόν για την EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών, με τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει πρώτος στη σκηνή, το βράδυ της Τρίτης. Οι «πράσινοι» θα υποδεχτούν τη Μακάμπι του Όντεντ Κάτας στο Telekom Center Athens (21:15), με στόχο την επιστροφή στις νίκες.
Μετά την ήττα του στην Μπολόνια από τη Βίρτους, ο Παναθηναϊκός αναζητά αντίδραση, έχοντας και επιστροφές. Αφού, όπως τόνισε ο Εργκίν Αταμάν, στη διάθεσή του θα τεθούν τόσο οι Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που αντιμετώπισαν μικροποβλήματα τραυματισμών, όσο και ο Ρισόν Χολμς ο οποίος δεν αγωνίστηκε στην Ιταλία.
Ωστόσο, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δε θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τους Ισραηλινούς. «Εκτός από τον Ρογκαβόπουλο, όλοι οι υπόλοιποι θα είναι στο γήπεδο. Φυσικά, ο Σαμοντούροφ όχι ακόμα, αλλά οι άλλοι ναι. Κάναμε καλή προπόνηση τώρα, οπότε θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Ο Χολμς, ο Χουάντσο και ο Ναν. Όλοι τους προπονήθηκαν και πιστεύω ότι θα είναι κανονικά στο γήπεδο αύριο» ανέφερερ ο κόουτς των «πρασίνων» στις δηλώσεις του.
Τονίζοντας πως η Μακάμπι είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. «Φυσικά, χρειαζόμαστε 100% δυνατή ατμόσφαιρα, σκληρούς οπαδούς να είναι δίπλα μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ομάδας, με όλα αυτά τα προβλήματα τραυματισμών. Να είναι ενεργοί στο γήπεδο, να βοηθήσουν την ομάδα, να δώσουν κίνητρο και επιπλέον ενέργεια στο παρκέ» ήταν τα λόγια του.
28/10
Ζάλγκιρις - Βίρτους 20:00
Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν 20:00
Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης 21:00
Παναθηναϊκός - Μακάμπι 21:15
Μπαρτσελόνα - Αρμάνι 21:30
Μπασκόνια - Ντουμπάι 21:30
Παρί - Εφές 21:45
Μετά την ήττα του στην Μπολόνια από τη Βίρτους, ο Παναθηναϊκός αναζητά αντίδραση, έχοντας και επιστροφές. Αφού, όπως τόνισε ο Εργκίν Αταμάν, στη διάθεσή του θα τεθούν τόσο οι Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που αντιμετώπισαν μικροποβλήματα τραυματισμών, όσο και ο Ρισόν Χολμς ο οποίος δεν αγωνίστηκε στην Ιταλία.
Ωστόσο, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δε θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τους Ισραηλινούς. «Εκτός από τον Ρογκαβόπουλο, όλοι οι υπόλοιποι θα είναι στο γήπεδο. Φυσικά, ο Σαμοντούροφ όχι ακόμα, αλλά οι άλλοι ναι. Κάναμε καλή προπόνηση τώρα, οπότε θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Ο Χολμς, ο Χουάντσο και ο Ναν. Όλοι τους προπονήθηκαν και πιστεύω ότι θα είναι κανονικά στο γήπεδο αύριο» ανέφερερ ο κόουτς των «πρασίνων» στις δηλώσεις του.
Τονίζοντας πως η Μακάμπι είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. «Φυσικά, χρειαζόμαστε 100% δυνατή ατμόσφαιρα, σκληρούς οπαδούς να είναι δίπλα μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ομάδας, με όλα αυτά τα προβλήματα τραυματισμών. Να είναι ενεργοί στο γήπεδο, να βοηθήσουν την ομάδα, να δώσουν κίνητρο και επιπλέον ενέργεια στο παρκέ» ήταν τα λόγια του.
28/10
7η αγωνιστική Euroleague
Ζάλγκιρις - Βίρτους 20:00
Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν 20:00
Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης 21:00
Παναθηναϊκός - Μακάμπι 21:15
Μπαρτσελόνα - Αρμάνι 21:30
Μπασκόνια - Ντουμπάι 21:30
Παρί - Εφές 21:45
Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 22:00
29/10
Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρτίζαν 20:00
Ολυμπιακός - Μονακό 21:15
Ολυμπιακός 4-2
Παρί 4-2
Ζάλγκιρις 4-2
Ερυθρός Αστέρας 4-2
Βίρτους 4-2
Παναθηναϊκός 4-2
Μονακό 3-3
Φενέρμπαχτσε 3-3
Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
Μπαρτσελόνα 3-3
Βαλένθια 3-3
Ντουμπάι 3-3
Παρτίζαν 3-3
Αρμάνι 2-4
Βιλερμπάν 2-4
Μακάμπι 2-4
Εφές 2-4
Μπάγερν 2-4
Μπασκόνια 0-6
Ειδήσεις σήμερα
Με drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης η σημερινή στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου: Ο Κένταυρος, ο Υπερίων και ο Αρχύτας
Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 23χρονος για το φονικό στην Κίσσαμο - Δηλώνει μετανιωμένος, βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος
Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
29/10
Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρτίζαν 20:00
Ολυμπιακός - Μονακό 21:15
Η κατάταξη της EuroleagueΧάποελ Τελ Αβίβ 5-1
Ολυμπιακός 4-2
Παρί 4-2
Ζάλγκιρις 4-2
Ερυθρός Αστέρας 4-2
Βίρτους 4-2
Παναθηναϊκός 4-2
Μονακό 3-3
Φενέρμπαχτσε 3-3
Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
Μπαρτσελόνα 3-3
Βαλένθια 3-3
Ντουμπάι 3-3
Παρτίζαν 3-3
Αρμάνι 2-4
Βιλερμπάν 2-4
Μακάμπι 2-4
Εφές 2-4
Μπάγερν 2-4
Μπασκόνια 0-6
Ειδήσεις σήμερα
Με drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης η σημερινή στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου: Ο Κένταυρος, ο Υπερίων και ο Αρχύτας
Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 23χρονος για το φονικό στην Κίσσαμο - Δηλώνει μετανιωμένος, βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος
Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα