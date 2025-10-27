Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Με κέφια ξεκίνησε τη σεζόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Ανατολής για την πρώτη εβδομάδα του NBA
Με κέφια ξεκίνησε τη σεζόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Ανατολής για την πρώτη εβδομάδα του NBA
Ο Greek Freak μέτρησε μέσο όρο 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ στους πρώτους τρεις αγώνες των Μιλγουόκι Μπακς, με τα «ελάφια» να μετρούν 2 νίκες και 1 ήττα
«Αγριεμένος» μπήκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη σεζόν, αφού αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της πρώτης εβδομάδας στο NBA για την περιφέρεια της Ανατολής.
Όσον αφορά τη Δύση, ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά πήρε την αντίστοιχη θέση.
Ο Greek Freak μέτρησε 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ στους αγώνες με Γουίζαρντς, Ράπτορς, Καβαλίερς, ενώ ο Γάλλος είχε 33.3 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 6 μπλοκ στα ματς Μάβερικς, Πέλικανς, Νετς.
Ο Γουεμπανιαμά σουτάρει με 61% στο δίποντο, 36% στο τρίποντο και 73% στις βολές, ενώ ο Γιάννης σουτάρει με 69% στο δίποντο, 67% στο τρίποντο και 63% στις βολές.
Ειδήσεις σήμερα:
Οργή στο ΠΑΣΟΚ από την απουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου και τον διευθυντή της... μιας ημέρας
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έγινε χαμός όταν ο Αλόνσο έβγαλε τον Βινίσιους - «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα»
Δείτε σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας
Όσον αφορά τη Δύση, ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά πήρε την αντίστοιχη θέση.
Ο Greek Freak μέτρησε 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ στους αγώνες με Γουίζαρντς, Ράπτορς, Καβαλίερς, ενώ ο Γάλλος είχε 33.3 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 6 μπλοκ στα ματς Μάβερικς, Πέλικανς, Νετς.
Ο Γουεμπανιαμά σουτάρει με 61% στο δίποντο, 36% στο τρίποντο και 73% στις βολές, ενώ ο Γιάννης σουτάρει με 69% στο δίποντο, 67% στο τρίποντο και 63% στις βολές.
NBA Players of the Week for Week 1.— NBA (@NBA) October 27, 2025
West: Victor Wembanyama (@spurs)
East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/fZc7ZHTvGD
Ειδήσεις σήμερα:
Οργή στο ΠΑΣΟΚ από την απουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου και τον διευθυντή της... μιας ημέρας
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έγινε χαμός όταν ο Αλόνσο έβγαλε τον Βινίσιους - «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα»
Δείτε σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα