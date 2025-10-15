Ο... σφιχτός Μπέιλ αποκαλύπτει το φόβο του για χρεωκοπία: «Πάντα με ανησυχούσαν τα λεφτά, αυτός είναι ο λόγος που ζω ταπεινά»

Ο Ουαλός κέρδιζε περίπου 29 εκατομμύρια το χρόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτης και συνολικά έβγαλε από τους μερέγχες 173 εκατομμύρια ευρώ στα έξι χρόνια του συμβολαίου του