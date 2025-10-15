Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ο... σφιχτός Μπέιλ αποκαλύπτει το φόβο του για χρεωκοπία: «Πάντα με ανησυχούσαν τα λεφτά, αυτός είναι ο λόγος που ζω ταπεινά»
Ο Ουαλός κέρδιζε περίπου 29 εκατομμύρια το χρόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτης και συνολικά έβγαλε από τους μερέγχες 173 εκατομμύρια ευρώ στα έξι χρόνια του συμβολαίου του
Ο Γκάρεθ Μπέιλ αποκάλυψε πως τον ανησυχεί το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας και αυτός είναι ένας λόγος που δεν αρέσκεται σε πολυτελή ζωή παρά τα πολλά εκατομμύρια που έχει βγάλει από το ποδόσφαιρο.
Με 19 τίτλους, συμπεριλαμβανομένων πέντε Champions League, ο Γκάρεθ Μπέιλ αποσύρθηκε σε ηλικία 33 ετών μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ.
Έκτοτε, έχει επικεντρωθεί στην επόμενη φάση της ζωής του.
Εκτός από το γκολφ, ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης αναζητά τρόπους να επενδύσει τα χρήματα που έβγαλε από το ποδόσφαιρο και να αποφύγει την ίδια μοίρα με άλλους πρώην αθλητές που καταστράφηκαν οικονομικά.
Ο Ουαλός πρώην σταρ δραστηριοποιείται στην πόλη του, το Κάρντιφ, όπου έχει ανοίξει δύο μπαρ, το «Elevens Bar» και το «Par 59». Το δεύτερο είναι μαγαζί με κεντρικό θέμα του το μίνι γκολφ, το οποίο ο Μπέιλ λατρεύει.
«Είναι κάτι που πάντα με ανησυχεί. Διαβάζεις άρθρα για το πώς οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τον επαγγελματικό αθλητισμό καταλήγουν κατεστραμμένοι.
Δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τα χρήματά τους, δεν ξέρουν πώς να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι πολλοί αθλητές ζουν μια ζωή πολυτέλειας, κάτι που προσπαθώ να μην κάνω.
Πάντα είχα στο μυαλό μου πώς θα ήταν η ζωή μου μετά το ποδόσφαιρο», ξεκίνησε ο Μπέιλ, μιλώντας στο Front Office Sports. Ο ίδιος πρόσθεσε:
«Από την αρχή, προσπάθησα να διαφοροποιήσω την επιχείρησή μου. Πάντα είχα αυτή τη θεμελιώδη ιδέα: Θα προσπαθούσα να επενδύσω τα χρήματά μου σε διαφορετικούς τομείς, σε διαφορετικά πράγματα.
Γιατί αν γκρεμιστεί ένας πυλώνας και δε λειτουργήσει, με αυτόν τον τρόπο δε θα καταρρεύσει ολόκληρο το κτίριο», εξήγησε.
Σύμφωνα με το Wales Online, ο Μπέιλ στο εξαετές συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης έλαβε, συνολικά, σχεδόν 173 εκατομμύρια ευρώ, εκτός από τις περιόδους του στις Τότεναμ και στη Λος Άντζελες FC που είχε αδιανόητα λεφτά.
Πάντως, ο Ουαλός δεν έχει παρατήσει τη σχέση του με το ποδόσφαιρο, αφού πρόσφατα ηγήθηκε μιας κοινοπραξίας, όπου «τσόνταρε» 40 εκατομμύρια λίρες για ένα πακέτο των μετοχών της Κάρντιφ.
«Έκανα πρόταση για την ομάδα της πατρίδας μου. Είναι μια ομάδα που βρίσκεται σε παρακμή εδώ και μερικά χρόνια και έχει τόσο τεράστιες δυνατότητες, όντας μια ομάδα μιας πόλης.
Περιμένουμε με ανυπομονησία την ανταπόκριση, θα θέλαμε πολύ να την αποκτήσουμε και να επιστρέψουμε την ομάδα εκεί που πιστεύουμε ότι ανήκει», είπε για την Κάρντιφ.
