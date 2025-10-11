Προπονητής Δανίας: «Σεβόμαστε την Ελλάδα, πρέπει να παίξουμε το καλύτερό μας ποδόσφαιρο για να νικήσουμε»
Ο Μπράιαν Ρίμερ, χαρακτήρισε άδικη την ήττα της Ελλάδας από τη Σκωτία και τόνισε ότι η ομάδα του είναι προετοιμασμένη για ένα πολύ δύσκολο ματς το βράδυ της Κυριακής

Το πιο κρίσιμο παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκαν οι προηγούμενες αγωνιστικές, ετοιμάζεται να δώσει η Εθνική Ελλάδας στην Κοπεγχάγη (12/10, 21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο του ομίλου Δανία, η οποία από την πλευρά της χρειάζεται τη νίκη για να συνεχίσει να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Δανίας, Μπράιαν Ρίμερ, γνωρίζει πως η αναμέτρηση αναμένεται να είναι δύσκολη καθώς η Ελλάδα θέλει εκείνη το «τρίποντο» για να ελπίζει σε πρόκριση. Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Ρίμερ αναφέρθηκε με σεβασμό για την Ελλάδα τονίζοντας πως η ομάδα του θα πρέπει να παίξει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

«Ξέρουμε ότι μας περιμένει ένα δύσκολο ματς, αλλά παίζουμε εντός έδρας και ανυπομονούμε για αυτό. Επιστρέφουμε μπροστά στους φιλάθλους μας και πάντα θέλουμε να νικάμε ανταποδίδοντας τη στήριξή τους.

Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό προς την Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου ηττήθηκε άδικα από την Σκωτία. Είναι μια ομάδα που έχει δείξει χαρακτήρα εκτός έδρας τα τελευταία χρόνια παίζοντας με μεγαλύτερη ελευθερία σε σχέση με τα εντός της παιχνίδια.

Η Ελλάδα έχει αποδείξει πως είναι δυνατή απέναντι σε κορυφαίες ομάδες, όπως πέρυσι που νίκησε την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ. Είναι καλή στις αντεπιθέσεις και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το κομμάτι αυτό. Η Δανία πρέπει να κάνει μια κορυφαία εμφάνιση απέναντι στην Ελλάδα. Θα παίξουμε επιθετικά για να πάρουμε τη νίκη», υπογράμμισε ο 47χρονος τεχνικός.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των παικτών του, ο Ρίμερ θα έχει στη διάθεσή του τόσο τους Κρίστιαν Έρικσεν και Κρίστιαν Νόργκααρντ, οι οποίοι δεν ήταν στην αποστολή τον περασμένο μήνα. Απών θα είναι ο αρχηγός, Πιέρ-Εμίλ Χόιμπιεργκ που «κιτρινίστηκε» με την Λευκορωσία και δεν θα παίξει το βράδυ της Δευτέρας. Τη θέση του πήρε ο Μόρτεν Φρέντρουπ της Τζένοα.

