Προπονητής Δανίας: «Σεβόμαστε την Ελλάδα, πρέπει να παίξουμε το καλύτερό μας ποδόσφαιρο για να νικήσουμε»

Ο Μπράιαν Ρίμερ, χαρακτήρισε άδικη την ήττα της Ελλάδας από τη Σκωτία και τόνισε ότι η ομάδα του είναι προετοιμασμένη για ένα πολύ δύσκολο ματς το βράδυ της Κυριακής