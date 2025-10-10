Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Μπέλιγχαμ: «Μιλήστε ανοιχτά για την ψυχική υγεία, κρατήστε απόσταση από το τοξικό σκρολάρισμα»
Μπέλιγχαμ: «Μιλήστε ανοιχτά για την ψυχική υγεία, κρατήστε απόσταση από το τοξικό σκρολάρισμα»
Ο 22χρονος σταρ της Ρεάλ, ως Πρεσβευτής του Laureus, καλεί τους αθλητές να ζητούν βοήθεια όταν χρειάζονται και να περιορίζουν την έκθεση στο διαδικτυακό μίσος, ανοίγοντας τον δρόμο για ειλικρινή συζήτηση ευαλωτότητας στον επαγγελματικό αθλητισμό
Ο Άγγλος διεθνής μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζουντ Μπέλιγχαμ, προέτρεψε τους συναδέλφους του κορυφαίους αθλητές να μιλήσουν ανοιχτά για τα προβλήματα ψυχικής υγείας και να περιορίσουν την έκθεσή τους σε επιβλαβείς καταχρήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο 22χρονος έμεινε εκτός αποστολής της Αγγλίας αυτή την εβδομάδα, γεγονός που προκάλεσε... ντόμινο αναρτήσεων γι' αυτόν στις παραδοσιακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Μπέλιγχαμ, μιλώντας ως Πρεσβευτής του Laureus για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, είπε ότι κάποτε έλεγχε το τηλέφωνό του για να διαβάσει τι έλεγαν οι άνθρωποι γι' αυτόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά τώρα το αγνοεί σε μεγάλο βαθμό.
«Ως νεαρός παίκτης στην Μπέρμιγχαμ, συνήθιζα να γράφω το όνομά μου στο Twitter και να διαβάζω τα πάντα. Αλλά ακόμα κι αν τα σχόλια ήταν θετικά, αποφάσισα γρήγορα: Γιατί να αφήσω τη γνώμη ανθρώπων που δεν με γνωρίζουν να επικυρώσει τον τρόπο που σκέφτομαι για τον εαυτό μου;» είπε και πρόσθεσε:
«Πίστευα ότι ήμουν καλός παίκτης πριν το διαβάσω στο Twitter, οπότε ποιό ήταν το νόημα να διαβάζω ότι το λένε άλλοι άνθρωποι; Φυσικά, αν συναντούσα αρνητικά σχόλια, θα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα. Έτσι, για άλλη μια φορά, αναρωτήθηκα: Γιατί το βάζω αυτό στην ψυχική μου υγεία;
Υπάρχει αρκετή αρνητικότητα και πίεση στον επαγγελματικό αθλητισμό που δεν χρειάζεται να την αναζητήσεις. Τώρα, όταν διαβάζω αρνητικά σχόλια, δεν με επηρεάζουν, αλλά θα προτιμούσα να μην τα βλέπω».
Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ είπε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να γίνουμε πιο προσιτοί στο κοινό, αλλά πιστεύει επίσης ότι υπάρχει μια νοοτροπία «ανοχής» όσον αφορά το διαδικτυακό μίσος.
«Με την ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν περισσότεροι τρόποι να επιτεθείς σε κάποιον, να τον κάνεις να νιώσει άσχημα, και νομίζω ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα στίγμα γύρω από τη συζήτηση για την ψυχική υγεία» τόνισε και συμπλήρωσε:
«Ξέρω ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωθα ευάλωτος, αμφισβήτησα τον εαυτό μου και χρειαζόμουν κάποιον να μιλήσω - και, αντίθετα, προσπάθησα να διατηρήσω αυτή την εικόνα του μάτσο αθλητή, "Δεν χρειάζομαι κανέναν". Η αλήθεια είναι ότι το κάνω, όλοι το κάνουν. Και θα νιώσετε πολύ καλύτερα μιλώντας για τα συναισθήματά σας. Ως αθλητές, φαίνεται σαν να έχουμε τον κόσμο στα πόδια μας - μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να κερδίζουμε τόσα πολλά χρήματα και να μην επηρεαζόμαστε ποτέ από αυτό. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι, αν μπορούμε να δείξουμε ευάλωτοι, τότε ανοίγει μια μεγαλύτερη συζήτηση για τους ανθρώπους που αγωνίζονται στο σκοτάδι».
Ειδήσεις σήμερα:
Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα στο Λονδίνο - Τον σκότωσαν με ματσέτες για να τον κλέψουν
Κλιμάκιο ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλει απειλές από κτηνοτρόφους στην Κρήτη
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε βίντεο από τη μαζική επιστροφή τους
Ο 22χρονος έμεινε εκτός αποστολής της Αγγλίας αυτή την εβδομάδα, γεγονός που προκάλεσε... ντόμινο αναρτήσεων γι' αυτόν στις παραδοσιακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Μπέλιγχαμ, μιλώντας ως Πρεσβευτής του Laureus για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, είπε ότι κάποτε έλεγχε το τηλέφωνό του για να διαβάσει τι έλεγαν οι άνθρωποι γι' αυτόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά τώρα το αγνοεί σε μεγάλο βαθμό.
«Ως νεαρός παίκτης στην Μπέρμιγχαμ, συνήθιζα να γράφω το όνομά μου στο Twitter και να διαβάζω τα πάντα. Αλλά ακόμα κι αν τα σχόλια ήταν θετικά, αποφάσισα γρήγορα: Γιατί να αφήσω τη γνώμη ανθρώπων που δεν με γνωρίζουν να επικυρώσει τον τρόπο που σκέφτομαι για τον εαυτό μου;» είπε και πρόσθεσε:
«Πίστευα ότι ήμουν καλός παίκτης πριν το διαβάσω στο Twitter, οπότε ποιό ήταν το νόημα να διαβάζω ότι το λένε άλλοι άνθρωποι; Φυσικά, αν συναντούσα αρνητικά σχόλια, θα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα. Έτσι, για άλλη μια φορά, αναρωτήθηκα: Γιατί το βάζω αυτό στην ψυχική μου υγεία;
Υπάρχει αρκετή αρνητικότητα και πίεση στον επαγγελματικό αθλητισμό που δεν χρειάζεται να την αναζητήσεις. Τώρα, όταν διαβάζω αρνητικά σχόλια, δεν με επηρεάζουν, αλλά θα προτιμούσα να μην τα βλέπω».
Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ είπε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να γίνουμε πιο προσιτοί στο κοινό, αλλά πιστεύει επίσης ότι υπάρχει μια νοοτροπία «ανοχής» όσον αφορά το διαδικτυακό μίσος.
«Με την ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν περισσότεροι τρόποι να επιτεθείς σε κάποιον, να τον κάνεις να νιώσει άσχημα, και νομίζω ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα στίγμα γύρω από τη συζήτηση για την ψυχική υγεία» τόνισε και συμπλήρωσε:
«Ξέρω ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωθα ευάλωτος, αμφισβήτησα τον εαυτό μου και χρειαζόμουν κάποιον να μιλήσω - και, αντίθετα, προσπάθησα να διατηρήσω αυτή την εικόνα του μάτσο αθλητή, "Δεν χρειάζομαι κανέναν". Η αλήθεια είναι ότι το κάνω, όλοι το κάνουν. Και θα νιώσετε πολύ καλύτερα μιλώντας για τα συναισθήματά σας. Ως αθλητές, φαίνεται σαν να έχουμε τον κόσμο στα πόδια μας - μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να κερδίζουμε τόσα πολλά χρήματα και να μην επηρεαζόμαστε ποτέ από αυτό. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι, αν μπορούμε να δείξουμε ευάλωτοι, τότε ανοίγει μια μεγαλύτερη συζήτηση για τους ανθρώπους που αγωνίζονται στο σκοτάδι».
View this post on Instagram
Ειδήσεις σήμερα:
Ισόβια σε πέντε άνδρες για τη δολοφονία Έλληνα στο Λονδίνο - Τον σκότωσαν με ματσέτες για να τον κλέψουν
Κλιμάκιο ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγγέλλει απειλές από κτηνοτρόφους στην Κρήτη
Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε βίντεο από τη μαζική επιστροφή τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα