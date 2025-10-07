Ο Γκατούζο «τρολάρει» τον Καναβάρο για τη νέα του δουλειά: «Βάζει άρωμα, φτιάχνει τα μαλλιά και πάει Μουντιάλ!»
SPORTS
Τζενάρο Γκατούζο Φάμπιο Καναβάρο

Ο Γκατούζο «τρολάρει» τον Καναβάρο για τη νέα του δουλειά: «Βάζει άρωμα, φτιάχνει τα μαλλιά και πάει Μουντιάλ!»

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο προπονητής της Ιταλίας σχολίασε την πρόσληψη του φίλου και πρώην συμπαίκτη του ως ομοσπονδιακού τεχνικού του Ουζμπεκιστάν, τη στιγμή που ο ίδιος παλεύει στα «χαρακώματα» των προκριματικών

Ο Γκατούζο «τρολάρει» τον Καναβάρο για τη νέα του δουλειά: «Βάζει άρωμα, φτιάχνει τα μαλλιά και πάει Μουντιάλ!»
Ο Τζενάρο Γκατούζο δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστο την συμφωνία του Φάμπιο Καναβάρο ως νέου ομοσπονδιακού τεχνικού του Ουζμπεκιστάν, σχολιάζοντας με το γνώριμο, καυστικό του χιούμορ την τύχη του άλλοτε συμπαίκτη του στην εθνική Ιταλίας.

«Τον πήρα τηλέφωνο και του είπα πόσο γ***τυχερός είναι», αποκάλυψε ο Γκατούζο, προκαλώντας γέλια. «Βάζει λίγο άρωμα, φτιάχνει τα μαλλιά του με τζελ, κι από το πουθενά βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο... ενώ εγώ είμαι ακόμη στα χαρακώματα», πρόσθεσε γελώντας.

Η ατάκα αυτή του προπονητή της Σκουάντρα Ατζούρα περιέγραφε με απολαυστικό τρόπο τη διαφορά καταστάσεων των δύο ανδρών: ο Καναβάρο ετοιμάζεται να οδηγήσει το Ουζμπεκιστάν στα γήπεδα του Μουντιάλ του 2026, ενώ ο Γκατούζο συνεχίζει τη δύσκολη πορεία της Ιταλίας στα προκριματικά, με τους τέσσερις φορές παγκόσμιους πρωταθλητές να δίνουν μάχη για την απευθείας πρόκριση και τα πλέι οφ να παραμονεύουν.

Ένα ακόμα απολαυστικό στιγμιότυπο από τον εκρηκτικό “Ρίνο”, που ακόμη και στις πιο αγχωτικές ποδοσφαιρικές στιγμές, δεν χάνει το πηγαίο του χιούμορ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατέρρευσαν μπαλκόνια σε κεντρικό δρόμο στο Λαύριο, μεγάλες ζημιές - Δείτε φωτογραφίες

Μαχαίρωσαν δήμαρχο στη Γερμανία - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Κατερίνα Πλουμιδάκη: Η ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι μία κόλαση, δεν μπορώ να κλάψω, να γελάσω, να φιλήσω



Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης