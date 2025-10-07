Ο Γκατούζο «τρολάρει» τον Καναβάρο για τη νέα του δουλειά: «Βάζει άρωμα, φτιάχνει τα μαλλιά και πάει Μουντιάλ!»

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο προπονητής της Ιταλίας σχολίασε την πρόσληψη του φίλου και πρώην συμπαίκτη του ως ομοσπονδιακού τεχνικού του Ουζμπεκιστάν, τη στιγμή που ο ίδιος παλεύει στα «χαρακώματα» των προκριματικών