Ο Γκατούζο «τρολάρει» τον Καναβάρο για τη νέα του δουλειά: «Βάζει άρωμα, φτιάχνει τα μαλλιά και πάει Μουντιάλ!»

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο προπονητής της Ιταλίας σχολίασε την πρόσληψη του φίλου και πρώην συμπαίκτη του ως ομοσπονδιακού τεχνικού του Ουζμπεκιστάν, τη στιγμή που ο ίδιος παλεύει στα «χαρακώματα» των προκριματικών
Ο Τζενάρο Γκατούζο δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστο την συμφωνία του Φάμπιο Καναβάρο ως νέου ομοσπονδιακού τεχνικού του Ουζμπεκιστάν, σχολιάζοντας με το γνώριμο, καυστικό του χιούμορ την τύχη του άλλοτε συμπαίκτη του στην εθνική Ιταλίας.
«Τον πήρα τηλέφωνο και του είπα πόσο γ***τυχερός είναι», αποκάλυψε ο Γκατούζο, προκαλώντας γέλια. «Βάζει λίγο άρωμα, φτιάχνει τα μαλλιά του με τζελ, κι από το πουθενά βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο... ενώ εγώ είμαι ακόμη στα χαρακώματα», πρόσθεσε γελώντας.
Η ατάκα αυτή του προπονητή της Σκουάντρα Ατζούρα περιέγραφε με απολαυστικό τρόπο τη διαφορά καταστάσεων των δύο ανδρών: ο Καναβάρο ετοιμάζεται να οδηγήσει το Ουζμπεκιστάν στα γήπεδα του Μουντιάλ του 2026, ενώ ο Γκατούζο συνεχίζει τη δύσκολη πορεία της Ιταλίας στα προκριματικά, με τους τέσσερις φορές παγκόσμιους πρωταθλητές να δίνουν μάχη για την απευθείας πρόκριση και τα πλέι οφ να παραμονεύουν.
Ένα ακόμα απολαυστικό στιγμιότυπο από τον εκρηκτικό “Ρίνο”, που ακόμη και στις πιο αγχωτικές ποδοσφαιρικές στιγμές, δεν χάνει το πηγαίο του χιούμορ.
😂#Gattuso e la battuta su #Cannavaro che ridere tutti in conferenza: "Che cu... che ha, si mette il gel..." https://t.co/L9yo46ZIk7— Corriere dello Sport (@CorSport) October 7, 2025
