Μονέκε για Τι Τζέι Σορτς στον Παναθηναϊκό: «Δεν ταιριάζει στην ομάδα, τον πήρανε για να μην πάει στον Ολυμπιακό»
Ο Τσίμα Μονέκε δήλωσε πως δεν πιστεύει ότι θα πιάσει η μεταγραφή του Τι Τζέι Σορτς στον Παναθηναϊκό
Η έναρξη της φετινής σεζόν βρίσκει τον Τι Τζέι Σορτς να προσπαθεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού, σε ένα περιβάλλον με νέες αγωνιστικές ισορροπίες και διαφορετική φιλοσοφία από ότι είχε συνηθίσει.
Η απουσία του από μέρος της προετοιμασίας λόγω ίωσης σίγουρα δεν βοήθησε στην ομαλή του ένταξη, ενώ η παρουσία πολλών πρωτοκλασάτων παικτών στο ρόστερ δημιουργεί επιπλέον ανταγωνισμό για μια θέση στην πεντάδα.
Ο Τσίμα Μονέκε εξέφρασε την άποψη του για τη μεταγραφή του βραχύσωμου γκαρντ, με τον παίκτη του Ερυθρού Αστέρα να πιστεύει πως ο Σορτς δεν είναι καλό fit στον Παναθηναϊκό.
«Ο λόγος που θα πω ότι ο Τι Τζέι Σορτς δεν θα ταιριάξει με την φιλοσοφία του Παναθηναϊκού είναι ότι ο Τσέντι Όσμαν μόλις επέστρεψε και Σορτς δεν ήταν βασικός.
Φοβάμαι ότι η πεντάδα που θα κλείνει τα παιχνίδια θα είναι οι Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο και Χολμς», σημείωσε ο Μονέκε.
«Αυτή είναι η γνώμη μου. Απλώς δεν νομίζω ότι ένας παίκτης που θα μπορούσε να είχε κερδίσει το βραβείο του MVP θα πήγαινε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα και, μετά τον πρώτο αγώνα όπου έπαιξε 10 λεπτά ως βασικός πόιντ γκαρντ, δεν θα ξεκινούσε βασικός στον δεύτερο αγώνα.
Ξόδεψαν όλα αυτά τα χρήματα για να κάνουν τι; Απλώς να μην τον έχουν σε άλλη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός; Αυτό είναι το ζητούμενο;», πρόσθεσε.
«Είναι ο βασικός πόιντ γκαρντ, είναι πόιντ γκαρντ, όχι παίκτης που δεν θέλει την μπάλα στα χέρια και το ξέρατε αυτό όταν τον φέρατε.
Ο Κέντρικ Ναν είναι καταπληκτικός, αλλά αυτό που με ανησυχούσε προσωπικά — και αυτό ισχύει μόνο για εμένα — είναι ότι όταν ο Τι Τζέι ήταν στο γήπεδο, ο Κέντρικ ήταν ο πόιντ γκαρντ», ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, στο Amerikanos 24.
