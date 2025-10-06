«Ο αδερφός δεν έχει έγνοιες»: Ο Αρντά Γκιουλέρ τρολάρει τον Κιλιάν Εμπαπέ με ξεκαρδιστική φωτογραφία ενώ κοιμάται
«Ο αδερφός δεν έχει έγνοιες»: Ο Αρντά Γκιουλέρ τρολάρει τον Κιλιάν Εμπαπέ με ξεκαρδιστική φωτογραφία ενώ κοιμάται

Ο νεαρός Τούρκος άσος της Ρεάλ ανέβασε στιγμιότυπο με τον Γάλλο σταρ να κοιμάται στο μακρινό ταξίδι για το Καζακστάν

Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της πριν τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες με μια επιβλητική νίκη 3-1 επί της Βιγιαρεάλ στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, κατακτώντας ξανά την κορυφή της La Liga.

Παρόλο που η δράση στον αγώνα δεν ήταν «περίπατος» -με τη Βιγιαρεάλ να μειώνει σε 2-1 και να δημιουργείται ένταση πριν την αποβολή των φιλοξενούμενων - ο Κιλιάν Εμπαπέ σφράγισε τη νίκη με το 16ο γκολ - ασίστ στα τελευταία εννέα παιχνίδια για σύλλογο και εθνική.

Μετά τη σκληρή μάχη στο γήπεδο, ο συμπαίκτης του, Αρντά Γκιουλέρ, μοιράστηκε μία ξεκαρδιστική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκανε τους φιλάθλους να ξεσπάσουν σε γέλια.

Η φωτογραφία απεικονίζει τον Εμπαπέ να κοιμάται βαθιά στην πτήση που έγινε μεσοβδόμαδα όπου η Ρεάλ ταξίδεψε στο Αλμάτι για το παιχνίδι με την Καϊράτ. Ο Γκιουλέρ ποζάρει δίπλα στον κοιμισμένο σούπερ σταρ, με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του, γράφοντας με χιούμορ: «Ο τύπος δεν έχει καθόλου έγνοιες».

Μάλιστα ο Εμπαπέ απάντησε στην ανάρτηση λέγοντας «το ταξίδι δεν ήταν καθόλου εύκολο αδερφέ».

