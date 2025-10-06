Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
«Ο αδερφός δεν έχει έγνοιες»: Ο Αρντά Γκιουλέρ τρολάρει τον Κιλιάν Εμπαπέ με ξεκαρδιστική φωτογραφία ενώ κοιμάται
Ο νεαρός Τούρκος άσος της Ρεάλ ανέβασε στιγμιότυπο με τον Γάλλο σταρ να κοιμάται στο μακρινό ταξίδι για το Καζακστάν
Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της πριν τη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες με μια επιβλητική νίκη 3-1 επί της Βιγιαρεάλ στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, κατακτώντας ξανά την κορυφή της La Liga.
Παρόλο που η δράση στον αγώνα δεν ήταν «περίπατος» -με τη Βιγιαρεάλ να μειώνει σε 2-1 και να δημιουργείται ένταση πριν την αποβολή των φιλοξενούμενων - ο Κιλιάν Εμπαπέ σφράγισε τη νίκη με το 16ο γκολ - ασίστ στα τελευταία εννέα παιχνίδια για σύλλογο και εθνική.
Μετά τη σκληρή μάχη στο γήπεδο, ο συμπαίκτης του, Αρντά Γκιουλέρ, μοιράστηκε μία ξεκαρδιστική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκανε τους φιλάθλους να ξεσπάσουν σε γέλια.
Η φωτογραφία απεικονίζει τον Εμπαπέ να κοιμάται βαθιά στην πτήση που έγινε μεσοβδόμαδα όπου η Ρεάλ ταξίδεψε στο Αλμάτι για το παιχνίδι με την Καϊράτ. Ο Γκιουλέρ ποζάρει δίπλα στον κοιμισμένο σούπερ σταρ, με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του, γράφοντας με χιούμορ: «Ο τύπος δεν έχει καθόλου έγνοιες».
Μάλιστα ο Εμπαπέ απάντησε στην ανάρτηση λέγοντας «το ταξίδι δεν ήταν καθόλου εύκολο αδερφέ».
