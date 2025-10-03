Η φωτογραφία που ανέβασε η σύντροφος του Καραλή στην αγκαλιά του Manolo

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Η Αναστασία Μαγαλιού και ο Εμμανουήλ Καραλής είναι σε σχέση εδώ και έξι χρόνια
Ο Εμμανουήλ Καραλής διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής του. Τα άλματα του είναι σταθερά πάνω από τα 6 μέτρα, κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το μέλλον του φαντάζει ονειρικό.
Δεν θα τα κατάφερνε ποτέ, όμως, αν δεν είχε δίπλα του ανθρώπους που τον αγαπάνε και μία από αυτούς είναι η Αναστασία Μαγαλιού, η σύντροφός του.
Η Αναστασία δεν έλειπε φυσικά ούτε από το Παγκόσμιο του Τόκιο.
Παρακολούθησε τις προσπάθειες του αγαπημένου της από τις κερκίδες καταγράφοντάς τες μάλιστα με το κινητό της.
Ωστόσο και οι δυο είναι πολύ διακριτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική τους ζωή γι’ αυτό και οι κοινές τους αναρτήσεις στα social media είναι ελάχιστες.
Πρόσφατα, όμως η ίδια ανάρτησε φωτογραφία μαζί με τον αγαπημένο της Μανόλο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
Η Αναστασία Μαγαλιού έχει σπουδάσει ψυχολογία, αγαπά πολύ τα ταξίδια αλλά και τα σπορ, ενώ έχει ασχοληθεί και η ίδια παλαιότερα με τον στίβο. Με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη είναι μαζί 6 χρόνια και ο έρωτάς τους δεν κρύβεται.
