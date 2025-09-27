Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Premier League: Η Πάλας σόκαρε τη Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις, η Μπράιτον νίκησε στην έδρα της Τσέλσι - Δείτε τα γκολ
Η Κρίσταλ Πάλας στο 90'+8' υποχρέωσε τη Λίβερπουλ στην πρώτη της ήττα στη φετινή σεζόν, είναι πλέον στη 2η θέση και η μοναδική αήττητη ομάδα της Premier League - H Τσέλσι έμεινε με 10 παίκτες και η Μπράιτον (μπήκε ο Τζίμας στο 85') στο τελευταίο τέταρτο πέτυχε τρία γκολ
Νέα δεδομένα στη μάχη του τίτλου της Premier League καθώς η Λίβερπουλ σ' ένα ακόμη ματς έπαιξε με τη φωτιά, αλλά αυτή τη φορά δεν απέφυγε το...κάψιμο γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα από την εκπληκτική Κρίσταλ Πάλας που φιγουράρει στη 2η θέση της βαθμολογίας όντας αήττητη μετά από 6 αγωνιστικές (3 νίκες-3 ισοπαλίες)...
Βέβαια, αν νικήσουν Τότεναμ (στις 22:00 υποδέχεται τη Γουλβς) και Άρσεναλ (παίζει αύριο με τη Νιούκαστλ) ενώ στις κερδισμένες της αγωνιστικής ήταν και η Σίτι που νίκησε με 5-1 τη Μπέρνλι και μείωσε στους πέντε πόντους τη διαφορά της από την κορυφή.
Η Πάλας προηγήθηκε νωρίς (9' Σαρ) και θα μπορούσε να έχει πετύχει κι άλλα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, κρατούσε μέχρι το 86' το προβάδισμα όταν ο Κιέζα ισοφάρισε από κοντά με το ματς να γίνεται ροντέο. Κι ενώ η Λίβερπουλ έψαχνε και πάλι γκολ στις καθυστερήσεις, αυτή τη φορά το δέχθηκε με τον Ενκέτια να εκτελεί από κοντά τον Άλισον.
Λίγα χιλιόμετρα πιο βόρεια η Τσέλσι επίσης προηγήθηκε νωρίς με τον Έντσο Φερνάντεζ, αλλά η αποβολή του Τσαλόμπα έφερε τα πάνω κάτω και η Μπράιτον εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή της και πήρε τη μεγάλη νίκη στις καθυστερήσεις μέσα στο Λονδίνο με 3-1 με δύο γκολ του Ντάνι Γουέλμπεκ.
Η Σίτι αν και μέχρι το 60' είχε μείνει στο 1-1 με τη Μπέρνλι, έφτασε τελικά στο θριαμβευτικό 5-1 επί των νεοφώτιστων με τον Εστέβε των φιλοξενούμενων να πετυχαίνει δύο αυτογκόλ και των Χάαλαντ να σκοράρει δύο φορές στις καθυστερήσεις.
Αναλυτικά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γ. 3-1 (8', 20' Τιάγκο, 90'+ Γιένσεν-26' Σέσκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Μπράιτον 1-3 (24' Φερνάντες-77', 90'+ Γουέλμπεκ, 90'+ Ντε Κάιπερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 2-1 (9' Σαρ, 90'+ Νκέτια-87' Κιέζα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Μπόρνμουθ 2-2 (37' Ροντόν, 54' Λόνγκσταφ-26' Σεμένιο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι 5-1 (12' αυτ., 62' αυτ. Εστίβ, 62' Νούνιες, 90', 90'+ Χάαλαντ-38' Αντονι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ 27/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Λίβερπουλ 15
Κρίσταλ Πάλας 12
Μπόρνμουθ 11
Μάντσεστερ Σίτι 10
Άρσεναλ 10 -5αγ.
Τότεναμ 10 -5αγ.
Τσέλσι 8
Σάντερλαντ 8 -5αγ.
Φούλαμ 8 -5αγ.
Λιντς 8
Μπράιτον 8
Έβερτον 7 -5αγ.
Μπρέντφορντ 7
Μάντσεστερ Γ. 7
Νιούκαστλ 6 -5αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5 -5αγ.
Μπέρνλι 4
Άστον Βίλα 3 -5αγ.
Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.
Γουλβς 0 -5αγ.
