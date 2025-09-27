Premier League: Η Πάλας σόκαρε τη Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις, η Μπράιτον νίκησε στην έδρα της Τσέλσι - Δείτε τα γκολ

Η Κρίσταλ Πάλας στο 90'+8' υποχρέωσε τη Λίβερπουλ στην πρώτη της ήττα στη φετινή σεζόν, είναι πλέον στη 2η θέση και η μοναδική αήττητη ομάδα της Premier League - H Τσέλσι έμεινε με 10 παίκτες και η Μπράιτον (μπήκε ο Τζίμας στο 85') στο τελευταίο τέταρτο πέτυχε τρία γκολ