Το μπάρμπεκιου της ΑΕΚ πριν το ματς με τον Βόλο: Η... δίαιτα του Καλοσκάμη και ο φωτογράφος Πήλιος - Δείτε βίντεο
Μετά την προπόνηση της Παρασκευής οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έκαναν μπάρμπεκιου στα Σπάτα, αποδεικνύοντας την ενότητά τους προϊόν των 12 αγώνων της Ένωσης χωρίς ήττα
Μπορεί η ΑΕΚ να βρίσκεται εν μέσω ενός απαιτητικού αγωνιστικού προγράμματος με δυο ματς την εβδομάδα, αρχικά λόγω Κυπέλλου και εν συνεχεία για τη League Phase του Conference League, όμως είναι απαραίτητες και κάποιες στιγμές χαλάρωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο μετά την προπόνηση της Παρασκευής (26/9) οι παίκτες του Δικεφάλου έκαναν μπάρμπεκιου στα Σπάτα, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να δημοσιεύει video από το... Ενωσίτικο απόγευμα που πέρασαν οι παίκτες της ΑΕΚ.
Highlights ήταν οι ατάκες του κεφάτου Δημήτρη Καλοσκάμη, ο οποίος σκεφτόταν τη διατροφή του, ενώ ο ντροπαλός Στάυρος Πήλιος το έριξε στο τραγούδι.
Οι ποδοσφαιριστές απαθανάτισαν τη στιγμή με μια... οικογενειακή ομαδική selfie, δια χειρός Σταύρου Πήλιου.
