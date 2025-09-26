Το μπάρμπεκιου της ΑΕΚ πριν το ματς με τον Βόλο: Η... δίαιτα του Καλοσκάμη και ο φωτογράφος Πήλιος - Δείτε βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ Μπάρμπεκιου Σπάτα Conference League Σταύρος Πήλιος Δημήτρης Καλοσκάμης

Το μπάρμπεκιου της ΑΕΚ πριν το ματς με τον Βόλο: Η... δίαιτα του Καλοσκάμη και ο φωτογράφος Πήλιος - Δείτε βίντεο

Μετά την προπόνηση της Παρασκευής οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έκαναν μπάρμπεκιου στα Σπάτα, αποδεικνύοντας την ενότητά τους προϊόν των 12 αγώνων της Ένωσης χωρίς ήττα

Το μπάρμπεκιου της ΑΕΚ πριν το ματς με τον Βόλο: Η... δίαιτα του Καλοσκάμη και ο φωτογράφος Πήλιος - Δείτε βίντεο
Μπορεί η ΑΕΚ να βρίσκεται εν μέσω ενός απαιτητικού αγωνιστικού προγράμματος με δυο ματς την εβδομάδα, αρχικά λόγω Κυπέλλου και εν συνεχεία για τη League Phase του Conference League, όμως είναι απαραίτητες και κάποιες στιγμές χαλάρωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο μετά την προπόνηση της Παρασκευής (26/9) οι παίκτες του Δικεφάλου έκαναν μπάρμπεκιου στα Σπάτα, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να δημοσιεύει video από το... Ενωσίτικο απόγευμα που πέρασαν οι παίκτες της ΑΕΚ.




Highlights ήταν οι ατάκες του κεφάτου Δημήτρη Καλοσκάμη, ο οποίος σκεφτόταν τη διατροφή του, ενώ ο ντροπαλός Στάυρος Πήλιος το έριξε στο τραγούδι.

Οι ποδοσφαιριστές απαθανάτισαν τη στιγμή με μια... οικογενειακή ομαδική selfie, δια χειρός Σταύρου Πήλιου.


Κλείσιμο




Ειδήσεις σήμερα:Ειδήσεις σήμερα:
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο

Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε

Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης