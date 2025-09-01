Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Βραζιλία: Ομάδα απομάκρυνε έξι ποδοσφαιριστές της Κ17 που έβγαλαν φωτογραφία με γνωστή πορνοστάρ, η οποία θέλει να γίνει διαιτητής
Σάλος έχει προκληθεί στη Βραζιλία με την απόφαση της Ατλέτικο Γκοϊανιένσε να «αποβάλλει» έξι νεαρούς ποδοσφαιριστές της, επικαλούμενη... πειθαρχικούς λόγους
Η Ατλέτικο Γκοϊανιένσε, είναι η παλιότερη ομάδα ποδοσφαίρου της Γκοϊάνια, της πρωτεύουσας της πολιτείας Γκοΐας, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει πολλά πράγματα στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.
Τώρα αγωνίζεται στη Β' κατηγορία και είναι στην 13η θέση της βαθμολογίας μετά από μία μέτρια σεζόν, όπου το σημαντικότερο γεγονός που τη σημάδεψε προέκυψε μέσα στο Σαββατοκύριακο και δεν ήταν... αθλητικό.
Βυθισμένες στη μετριότητα είναι και οι αναπτυξιακές ομάδες του συλλόγου, με την Κ17 να έχει μόλις τρεις βαθμούς μετά από 15 αγωνιστικές του πρωταθλήματος της, ενώ πλέον είναι αναγκασμένη να πορευτεί χωρίς έξι ποδοσφαιριστές της.
Ο λόγος; Η φωτογραφία που πόσταραν και στην οποία απεικονίζονταν λίγη ώρα μετά το τελευταίο τους παιχνίδι (το οποίο και έχασαν) μαζί με την κυρία Ελίσα Σάντσες, γνωστή ηθοποιό ερωτικών ταινιών από το Ρίο ντε Τζανέιρο.
Η απόφαση του συλλόγου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, καθώς συνδέθηκε τόσο με «έλλειψη πειθαρχίας» όσο και με «χαμηλή αγωνιστική απόδοση», ενώ η Σάντσες μόνο άγνωστη δεν είναι στην ποδοσφαιρική κοινωνία της χώρας.
Και αυτό γιατί, αφού είχε ισχυριστεί ότι είχε σχέση με τον Γκάμπι (σέντερ φορ τότε της Φλαμένγκο γνωστός ως Γκαμπιγκολ) το 2024 είχε δηλώσει ότι θέλει να εγκαταλείψει τον χώρο των ερωτικών ταινιών για να ακολουθήσει καριέρα διαιτητή.
«Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι οι προκαταλήψεις μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι το μόνο που με κρατά πίσω», είχε δηλώσει τότε, υπογραμμίζοντας ότι πάντα ονειρευόταν να ασχοληθεί με τη διαιτησία.
Η Σάντσες έχει ήδη εμπειρία στον αγωνιστικό χώρο, καθώς το 2020 διηύθυνε φιλανθρωπικό παιχνίδι στην πόλη Κεϊμάδος του Ρίο ντε Τζανέιρο, με στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μετά την πανδημία του COVID-19.
Após foto com Elisa Sanches, atriz de filmes adultos, 6 jogadores do sub-17 do Atlético-GO foram dispensados do clube por indisciplina e baixo rendimento.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 30, 2025
O Dragão é o lanterna do Campeonato Brasileiro sub-17, com 3 pontos em 15 jogos.
🗞 @igoradornorb
📸 Divulgação pic.twitter.com/4Qcy7suOP2
A atriz pornô Elisa Sanches é sempre destaque nas redes sociais, com os seus cliques e vídeos pra lá de ousados e quentes.— Futmais | Menino Fut (@futtmais) April 8, 2021
Dessa vez, em uma entrevista ao programa do ”canal da ofensa”, a atriz revelou que já teve um caso com Gabigol.
📰 Jornal Meia Hora pic.twitter.com/4LysW51Rx0
«Θυμάμαι εκείνη την ημέρα με πολλή αγάπη. Έζησα ένα όνειρο, έστω και ανεπίσημα, δοκιμάζοντας τι σημαίνει να είσαι διαιτητής μέσα στο γήπεδο», είχε πει η Σάντσες, η οποία παραμένει εγγεγραμμένη στη Σχολή Διαιτησίας της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Ρίο.
