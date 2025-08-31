Ισόβια για τον δολοφόνο του πρώην μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού Έντριαν Πέιν - «Το παιδί μου μεγαλώνει χωρίς πατέρα»
Ισόβια για τον δολοφόνο του πρώην μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού Έντριαν Πέιν - «Το παιδί μου μεγαλώνει χωρίς πατέρα»
Δικαστής στη Φλόριντα όρισε την ποινή του Λόρενς Ντόριτι την Παρασκευή - «Περίμενα πολύ καιρό. Πέρασαν τρία χρόνια», είπε η Γουόκερ
Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Λόρενς Ντόριτι, ο άνδρας που δολοφόνησε τον πρώην παίκτη των Ορλάντο Μάτζικ, αλλά και πρώην μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού (μεταξύ άλλων), Έντριαν Πέιν, το 2022.
Σύμφωνα με το Fox 35, δικαστής της Φλόριντα αποφάσισε την ποινή του Ντόριτι την Παρασκευή, λέγοντας: «Θα επιβάλω την ακόλουθη ποινή. Θα σας κρίνω ένοχο για το αδίκημα και θα σας καταδικάσω σε ισόβια κάθειρξη στο Σωφρονιστικό Τμήμα της Φλόριντα με ελάχιστο υποχρεωτικό όριο ισόβια κάθειρξη», δήλωσε ο δικαστής.
Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο ο Λόρενς Ντόριτι είχε κριθεί ένοχος για φόνο β' βαθμού για τον θάνατο του Πέιν. Η σύσκεψη διήρκεσε περίπου 90 λεπτά.
Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκαν, επίσης, η Τάρα Γουόκερ - η τότε κοπέλα του Πέιν- και ο αδελφός του, Αντιγουάν Πέιν, οι οποίοι δήλωσαν ικανοποιημένοι από την απόφαση του δικαστή.
«Του άξιζε. Του άξιζε. Περίμενα πολύ καιρό. Πέρασαν τρία χρόνια. Περιμέναμε. Ήταν ελεύθερος όλο αυτό το διάστημα», είπε η Γουόκερ.
Στην ακροαματική διαδικασία της Παρασκευής, η Τάρα Γουόκερ μίλησε απευθείας στον Ντόριτι, λέγοντας πως εξαιτίας της αποτρόπαιας πράξης του, το παιδί που έχει αποκτήσει με τον Έντριαν Πέιν είναι ορφανό από πατέρα.
«Θέλω να σου δείξω ποιον πήρες. Θέλω να σου δείξω ποιος μεγαλώνει χωρίς πατέρα. Αυτός είναι ο Αρμάνι. Είναι τριών ετών τώρα. Δεν γνωρίζει τον πατέρα του εξαιτίας σου», είπε, κρατώντας δύο μεγάλες εκτυπωμένες φωτογραφίες του γιου της.
«Δεν είχα καμία πρόθεση να βλάψω κανέναν. Δεν είχα καμία πρόθεση να σκοτώσω κανέναν, πόσο μάλλον να πυροβολήσω έναν άλλο πατέρα. Παρακαλώ φανταστείτε πόσο φοβισμένος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε σε μια τέτοια κατάσταση», είπε ο Λόρενς Ντόριτι από την πλευρά του στον δικαστή.
Ο πυροβολισμός συνέβη στις 9 Μαΐου 2022, έξω από το σπίτι του Λόρενς Ντόριτι στο Ορλάντο.
Ο Λόρενς Ντόριτι είπε στους ενόρκους ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, αφού ο Πέιν φέρεται να τον απείλησε και να του υπέδειξε ένα όπλο που κρατούσε.
Ο Έντριαν Πέιν ήταν μόλις 31 ετών όταν κόπηκε το νήμα της ζωής του έπειτα από τον πυροβολισμό.
Το βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης και το βίντεο από την κάμερα σώματος κατέγραψαν τις στιγμές γύρω από τον πυροβολισμό, οι οποίες αποτέλεσαν κεντρικά αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης
«Το παιδί μου μεγαλώνει χωρίς πατέρα»
Το χρονικό της δολοφονίας
Η αστυνομική αναφορά έλεγε ότι ο Ντόριτι είχε συλληφθεί στο παρελθόν – αν και δεν καταδικάστηκε – με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας κατά της φίλης του.
