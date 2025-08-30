Eurobasket 2025: Το «φατούρο» στον Σαμοντούροβ από τους συμπαίκτες του μετά την εξαιρετική του εμφάνιση με την Κύπρο - Βίντεο
Γιάννης Αντετοκούνμπο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ Εθνική Μπάσκετ Κύπρος Eurobasket 2025

Ο νεαρός φόργουορντ του Παναθηναϊκού είχε 12 πόντους και 8 ριμπάουντ στη νίκη της Εθνικής εναντίον της Κύπρου

Η Εθνική ομάδα έκανε το 2/2 στον τρίτο όμιλο του Eurobasket απέναντι στην Κύπρο, επικρατώντας με 96-69, έχοντας ως έναν εκ των κορυφαίων τον «Βενιαμίν» της ομάδας Αλέξανδρο Σαμοντούροβ

Ο μικρός έκανε εξαιρετική εμφάνιση με 12 πόντους και 8 ριμπάουντ, με αποτέλεσμα μετά το ματς οι συμπαίκτες του να του δώσουν τα συγχαρητήριά με ένα «φατούρο». 

Στο «φατούρο» συμμετείχε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρότι ήταν εκτός αποστολής ήταν στον πάγκο και έδινε διαρκώς οδηγίες. 

Ο Γιάννης δε θα μπορούσε να λείπει από τη διαδικασία, καθώς έχει... ιστορικό, θυμίζουμε ότι είχε δώσει φάπα στον Λαρεντζάκη για να τον... συνετίσει την ώρα που μιλούσε ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, στο φιλικό με το Μαυροβούνιο πριν το Eurobasket.

 

