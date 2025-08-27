Παρουσιάστηκε στη Λεμεσό η αυτοβιογραφία του Παναγιώτη Γιαννάκη «Τρωτός – Άτρωτος»
Πλήθος κόσμου, μικροί και μεγάλοι, κατέκλυσαν τον χώρο για να συναντήσουν από κοντά τον «Δράκο» του ελληνικού μπάσκετ

Με συγκίνηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2025, στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» στη Λεμεσό, η πρώτη παρουσίαση στην Κύπρο της αυτοβιογραφίας του Παναγιώτη Γιαννάκη με τίτλο «Τρωτός – Άτρωτος».

Η εκδήλωση εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και της μνήμης. Πλήθος κόσμου, μικροί και μεγάλοι, κατέκλυσαν τον χώρο για να συναντήσουν από κοντά τον «Δράκο» του ελληνικού μπάσκετ, φέρνοντας μαζί τους προσωπικά αντικείμενα – φανέλες, μπάλες, φωτογραφίες – για να τα υπογράψει ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής, δημιουργώντας έντονα συγκινητικές στιγμές.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και πραγματοποίησαν απονομές:
Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Γιάννης Αρμεύτης
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κ. Παύλος Παυλίδης
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο συγγραφέας του βιβλίου, κ. Παντελής Βλαχόπουλος, μίλησαν για το ταξίδι ζωής, τις αξίες και τα ιδανικά που αποτυπώνονται στις σελίδες της αυτοβιογραφίας, κερδίζοντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Η επίσκεψη του Παναγιώτη Γιαννάκη στην Κύπρο ολοκληρώνεται σήμερα, Τρίτη 27 Αυγούστου 2025, στις 17:00, στην Αθλητική Βιβλιοθήκη «ΑΘΛΕΙΝ» στην Αραδίππου, με μια δεύτερη εκδήλωση που θα περιλαμβάνει δραστηριότητες, μπασκέτες, εκπλήξεις για τα παιδιά και λειτουργία Basketball Fan Zone. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Αραδίππου, κ. Χριστόδουλος Πάρτου.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη συνεργασία του Ιδρύματος ΑΘΛΕΙΝ, των Εκδόσεων Διόπτρα, των Public και του Ιδρύματος ΕΝΑΥΣΜΑ, υπό την αιγίδα των Δήμων Λεμεσού και Αραδίππου.
