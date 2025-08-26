Ρίο Ενγκουμόχα: Ο 16χρονος της Λίβερπουλ είναι ένα νέο αστέρι χωρίς εγωισμό - Πώς τον... έκλεψαν από την Τσέλσι
Γεννήθηκε στο Λονδίνο, ανδρώθηκε στην Τσέλσι και από πέρυσι ανήκει στην Λίβερπουλ ξεκινώντας «πόλεμο» ακαδημιών στην Αγγλία - Η ιστορία του νεαρού ήρωα του Λίβερπουλ που όλοι πλέον θα παρακολουθούν
Μετά το νικηφόρο φινάλε του αγώνα με την ομάδα του Έντι Χάου, ο νεαρός γεννημένος στο Λονδίνο επιθετικός, πνίγηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του και όχι μόνο. Το χαμόγελο στο... παιδικό του πρόσωπο δεν κρυβόταν. Παράλληλα, ο Ενγκουμόχα έγραψε το όνομά του στα βιβλία των ρεκόρ του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Σε ηλικία 16 ετών και 361 ημερών έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ, παίρνοντας το ρεκόρ από τον Μπεν Γκούντμπερν, ο οποίος σκόραρε τότε σε αγώνα του League Cup εναντίον της Λιντς σε ηλικία 17 ετών και 45 ημερών, σχεδόν εννέα χρόνια πριν. Ο Ενγκουμόχα βρισκόταν στο γήπεδο μόλις τέσσερα λεπτά όταν έστειλε με ένα αδίστακτο πλασέ την μπάλα στα δίχτυα του Νικ Πόουπ, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων.
@chloebloxam19
⭐️🔴 RIO NGUMOHA SCORES LAST MINUTE WINNER FOR LFC AT ST JAMES’ PARK SENDING AWAY END INTO MADNESS! | NEWCASTLE 2-3 LIVERPOOL #lfc #riongumoha #lfcfans #liverpoolfc #liverpoolfan #arneslot #premierleague #lfcfamily #lfcfan #fyp #stjamespark #newcastle #footballtiktok♬ original sound - Chloe Bloxam
Οι νεότεροι σκόρερ της ιστορίας της Λίβερπουλ:
Ρίο Ενγκουμόχα (16 χρόνια και 361 ημέρες)
Μπέν Γούντμπερν (17 χρόνια και 45 ημέρες)
Κέιντι Γκόρντον (17 χρόνια και 96 ημέρες)
Μάικλ Όουεν (17 χρόνια και 143 ημέρες)
Τζόρνταν Ρόσιτερ (17 χρόνια και 183 ημέρες)
Ενώ, όσον αφορά σε επίπεδο Premier League, ο Ενγκουμόχα βρίσκεται στην 4η θέση των νεότερων σκόρερ πίσω από τους Τζέιμς Βόγκαν (16 ετών και 270 ημερών), Τζέιμς Μίλνερ (16 ετών και 356 ημερών) και Γούειν Ρούνει (16 ετών και 360 ημερών).
«Τι στιγμή! Απόλαυσέ την», είπε ο Άρνε Σλοτ στον έφηβο, καθώς ο προπονητής του έκανε νόημα να απολαύσει την επευφημία των φιλάθλων της Λίβερπουλ στην κορυφή του Leazes End μετά το τελικό σφύριγμα. Ενώ ο Ολλανδός τεχνικός είπε αργότερα «άκουσα κάποιον στο αποδυτήριο να λέει μετά ''Θα είχα πάρει την μπάλα, θα είχα κάνει την πρώτη επαφή και μετά θα είχα σουτάρει''. Αλλά είναι τόσο σίγουρος, και αυτό μου αρέσει».
Rio Ngumoha. Match winner. 🌟 pic.twitter.com/hijlYV1elu— Premier League (@premierleague) August 25, 2025
Η Λίβερπουλ μέσα στο καλοκαίρι έχει διαψεύσει τις φήμες που την θέλουν να κινείται για τον Μαλίκ Φοφανά της Λυών και τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ δεν έχει αποκτηθεί αντικαταστάτης του Λουίς Ντίας μετά την αποχώρησή του για τη Μπάγερν Μονάχου. Ο λόγος είναι απλός: ένα ξεχωριστό wonderkid βρίσκεται στο Άνφιλντ και σκοπεύουν να το αξιοποιήσουν.
The best part of the winning goal besides It came from Ngumoha? All 10 outfield players were involved in the buildup. pic.twitter.com/GZPshHLs78— Samuel (@SamueILFC) August 26, 2025
Ένα δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφασίσει πόσα πρέπει να πληρώσει η Λίβερπουλ στη Τσέλσι ως αποζημίωση για τον Ενγκουμόχα, ο οποίος έφυγε από την ομάδα του Λονδίνου το περασμένο καλοκαίρι επειδή ένιωθε ότι είχε περισσότερες πιθανότητες να πάρει ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα του Λίβερπουλ. Ό,τι κι αν αποφασιστεί όμως, τα χρήματα θα... αξίζουν.
Τα δικαστήρια με την Τσέλσι και οι Λονδρέζοι που το... φυσάνε και δεν κρυώνει
Ο γεννημένος στο Λονδίνο άσος, πέρασε οκτώ χρόνια με τη φανέλα της Τσέλσι και υπέγραψε στη Λίβερπουλ τον Σεπτέμβριο του 2024, αφού δεν κατάφερε να συμφωνήσει με την τους «Μπλε» για τους νέους όρους του συμβολαίου του. Τότε είχε ήδη αναδειχθεί MVP της Premier League U16 το 2023 φορώντας τη φανέλα της Τσέλσι, ενώ φυσικά στέφθηκε και πρωταθλητής μαζί της.
Όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, η Τσέλσι δεν μπορούσε να... χωνέψει το πώς έχασε τον Ρίο Ενγκουμόχα μέσα από τα χέρια της έχοντας επενδύσει σε εκείνον και στην ανάπτυξή του από πολύ μικρή ηλικία. Μάλιστα, η απόφαση του νεαρού άσου πέρυσι το Σεπτέμβριο να μετακομίσει στο Λίβερπουλ προκάλεσε κάποια ένταση σε επίπεδο ακαδημίας μεταξύ των δύο ομάδων. Η Τσέλσι πλέον απαγορεύει στους σκάουτερ όλων των ομάδων να έχουν πρόσβαση στους αγώνες των ακαδημιών της.
@footytalesuk
16-years-old hero💥🔥#Liverpool #fypdong #Footbal #PremierLeague♬ Trap, hip hop, dark beat ♪(963369) - Ninja_Muzik_Tokyo
Σύμφωνα με το The Athletic, η Τσέλσι ήταν η πρώτη που αρνήθηκε την πρόσβαση στους σκάουτερ της αντίπαλης ομάδας, πριν ακολουθήσουν το παράδειγμά της η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ενώ αξίζει να αναφερθεί πως και οι «Κόκκινοι Διάβολοι» επιχείρησαν να... κλέψουν τον Ενγκουμόχα όταν έμαθαν για το ρήγμα του με την Τσέλσι. Αφού ο Ενγκουμόχα υπέγραψε με τη Λίβερπουλ, ο πρώην αρχηγός της Τσέλσι, Τζον Τέρι δήλωσε: «Αυτό το αγόρι είναι και θα είναι ένας κορυφαίος παίκτης».
Πρόκειται για τον δεύτερο ποδοσφαιριστή μέσα σε λίγα χρόνια που «ανδρώνεται» στην ακαδημία του λονδρέζικου κλαμπ, αλλά δεν φορά ποτέ τη φανέλα της πρώτης ομάδας. Το 2019 η Τσέλσι πούλησε τον Τζαμάλ Μουσιάλ στη Μπάγερν Μονάχου για 200.000 ευρώ. Ο Μουσιάλ έχει από τότε γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες της Γερμανίας και της Μπάγερν, με 45 γκολ σε 138 εμφανίσεις για τον σύλλογο.
Ο διεθνής νεαρός με την Αγγλία είναι έτοιμος να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο όταν γίνει 17 ετών την Παρασκευή και σίγουρα έχει κερδίσει την αγάπη των συμπαικτών του, αλλά και τους επιτελείου του Άρνε Σλοτ από την προετοιμασία κιόλας που έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις. Τα σχόλια για εκείνος είναι πως πρόκειται για έναν νεαρό παίκτη που είναι πρόθυμος να μάθει και δεν έχει εγωισμό με το ταβάνι του να... μην υπάρχει.
Σε λίγες ημέρες υπογράφει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο
Αφού μίλησε στα ΜΜΕ, υπήρξε μια ωραία στιγμή όταν ο Ενγκουμόχα δέχτηκε τα συγχαρητήρια του αμυντικού της Νιούκαστλ και διεθνούς με τα «Τρία Λιοντάρια» Νταν Μπερν για την επίδραση που είχε στο παιχνίδι.
Rio Ngumoha, Liverpool's late, late match winner! 🌟 pic.twitter.com/6RuZ9y3HIY— Premier League (@premierleague) August 26, 2025
Ο Ρίο Ενγκουμόχα όπως είναι φυσικό, δήλωσε ότι ήταν «ενθουσιασμένος» μετά το νικητήριο γκολ του. «Είμαι πολύ χαρούμενος που σκόραρα, ειδικά το νικητήριο γκολ, τι υπέροχη στιγμή», δήλωσε στο LFC TV. «Ήταν τρελό, ο κόουτς με κοίταξε και με έδειξε λέγοντας: "Γρήγορα, ετοιμάσου και απλά πρέπει να μπεις και να κάνεις την διαφορά'', και ευτυχώς δόξα τω Θεώ το έκανα. Όταν ήρθε η μπάλα, απλά πίστεψα στον εαυτό μου ότι θα σκοράρω».
Επικές αντιδράσεις στο γκολ του Ενγκουμόχα
@premierleagueusa
What a moment, what a moment! #liverpool #riongumoha #winner #premierleague #footballtiktok #fyp #foryou♬ original sound - Premier League U.S.
Ο θρύλος της Premier League, Τιερί Ανρί, ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ της λίγκας, ήταν γεμάτος επαίνους για τον νεαρό παίκτη της Λίβερπουλ στο Sky Sports. «Ανακοίνωσε την παρουσία του. Με τον τρόπο που σούταρε, έμοιαζε με παίκτη που παίζει εδώ και πολύ καιρό», είπε.
Στην ίδια εκπομπή είναι σχολιαστής ο Τζέιμι Κάραγκερ ο οποίος... τρελάθηκε στο πλατό του SkySports λίγο πριν βγουν στο αέρα. Κάποια ουρλιαχτά και μερικές κουβέντες ξεχώριζαν όσο οι υπόλοιποι γελούσαν, ενώ και ο ίδιος ο Άγγλος παλαίμαχος άσος έλεγε «μήπως είναι αυτό το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία;». Αστειευόταν, αλλά όλο το σκηνικό ήταν αγνή... Αγγλία.
@skysports
Carra’s reaction to Rio Ngumoha’s late winner 👀 #premierleague #liverpool #newcastle♬ original sound - Sky Sports
Ειδήσεις σήμερα:
Πυροβόλησα τον 72χρονο γιατί τον είδα στο χωράφι μου, είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στη Σκύδρα
Ο «κανόνας των 5 ωρών»: Το μυστικό της δια βίου μάθησης που οδηγεί στην επιτυχία
Ο Τραμπ λέει πως πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα - «Στέλνεις τον στρατό και αντί να σε συγχαρούν, σε κατηγορούν»
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr