Πρόεδρος Χάποελ: «Όνειρό μου να πάμε στον τελικό της Euroleague με τον Παναθηναϊκό και να τον κερδίσουμε με 30 πόντους»
Ο Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι η ομάδα του βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτηση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις πολυτιμότερου παίκτη στο Final Four του Άμπου Ντάμπι
Η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι από τις νεοφερμένες ομάδες στη Euroleague που στοχεύουν στη διάκριση από την πρώτη κιόλας σεζόν τους.
Μάλιστα, ο πρόεδρος των Ισραηλινών, Οφέρ Γιανάι σε συνέντευξή του, αποκάλυψε ότι η ομάδα του ήταν πολύ κοντά στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, πολυτιμότερο παίκτη του Final 4 του Άμπου Ντάμπι και πρωταθλητή Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε.
Ακόμα μίλησε για το όνειρό του, η Χάποελ να πάει στον τελικό με τον Παναθηναϊκό και να τον κερδίσει με 30 πόντους.
«Ήμασταν σίγουροι ότι θα φέρναμε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ήμασταν βέβαιοι ότι θα γίνει. Είχε την επιλογή να πάει στο ΝΒΑ και ουσιαστικά μας είπε: "Θα προσπαθήσω να πάρω συμβόλαιο στο ΝΒΑ, κι αν δεν τα καταφέρω, θα έρθω σε εσάς". Μιλήσαμε και αυτό ήταν που υποτίθεται θα συνέβαινε, αλλά τότε το Φοίνιξ του έδωσε 7,5 εκατ. δολάρια τον χρόνο και του υποσχέθηκε 15 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.
Ακόμα φλερτάρει λίγο με τον Ιτούδη στο τηλέφωνο, οπότε ίσως να έρθει. Κι αν συμβεί αυτό, ελπίζω όχι μόνο να φτάσουμε στον τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ονειρεύομαι να πάρουμε 30 πόντους διαφορά.
Η βάση είναι να αρχίσουμε να κατακτούμε τίτλους στο ισραηλινό πρωτάθλημα. Σούπερ Καπ, Κύπελλο, Πρωτάθλημα. Για μένα και τα τρία. Πρέπει να αρχίσεις να νιώθεις δυνατός, πραγματικά δυνατός. Στην EuroLeague, ο στόχος είναι να τερματίσουμε σε μία από τις έξι πρώτες θέσεις ή να διεκδικήσουμε θέση στο Final Four μέσω του play-in. Στοχεύω σε 26–27 νίκες και πιστεύω ότι αυτό θα μας φέρει στην πρώτη εξάδα. Το όνειρό μου είναι ένας τελικός απέναντι στον Παναθηναϊκό».
