«Ήρωας» ο Ξενόπουλος: Έπιασε τρία πέναλτι με... μισό πόδι και έστειλε την Κηφισιά στην επόμενη φάση του Κυπέλλου
«Ήρωας» ο Ξενόπουλος: Έπιασε τρία πέναλτι με... μισό πόδι και έστειλε την Κηφισιά στην επόμενη φάση του Κυπέλλου

Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έστειλε την ομάδα του στη League Phase του Κυπέλλου ποδοσφαίρου, καθώς στη διαδικασία των πέναλτι με την Αναγέννηση Καρδίτσας, απέκρουσε τρεις εκτελέσεις ενώ αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού από το 85'

Η Κηφισιά αγχώθηκε αλλά ξεκίνησε με το δεξί τη νέα σεζόν, καθώς απέκλεισε την Αναγέννηση Καρδίτσας στα πέναλτι και πέρασε στη league phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στην κανονική διάρκεια η ομάδα από τα Βόρεια προάστια ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ανδρέα Τετέι, να ισοφαρίζει στο τέλος, το γκολ του Ζυγκερίδη από το πρώτο ημίχρονο. 

Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Βασίλης Ξενόπουλος έπιασε δουλειά, οδηγώντας την ομάδα του στην επόμενη φάση.

Ο Έλληνας γκολκίπερ, πρώην του Παναθηναϊκού, απέκρουσε τρεις εκτελέσεις, των Νικολιά, Μπούση και Ανδρέου, παρότι έπαιζε με πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί πόδι μετά από πάτημα αντιπάλου στο 85'. 

