ΠΑΟΚ: «Πόλεμος» ΠΑΕ με Ερασιτέχνη για τη νέα Τούμπα - «Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή», «δεν θέλουν γήπεδο από τον Σαββίδη»
Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για το θέμα του νέου γηπέδου και τα όσα ισχύουν για Σαββίδη και Μυστακίδη με την ΠΑΕ να την χαρακτηρίζει «παράσταση» και να σημειώνει ότι η διοίκηση του ΑΣ δεν θέλει γήπεδο από τον Ιβάν
Ενώ όλοι περίμεναν ότι την Δευτέρα (11/8) στη συνέντευξη Τύπου του ΑΣ ΠΑΟΚ (Ερασιτέχνης) θα ξεκαθάριζε το θέμα της κατασκευής του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, τελικά κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι η χθεσινή ημέρα ίσως μείνει στην ιστορία, αυτή που και επίσημα ξεκίνησε ο «εμφύλιος» πόλεμος στον «Δικέφαλο του Βορρά».
Κι αυτό γιατί λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου, όπου ο ΑΣ επανέλαβε πολλές φορές ότι ο Σαββίδης έχει προτεραιότητα για την κατασκευή του γηπέδου και οτι δεν έχει υπογραφεί κανένα είδους δεσμευτικό έγγραφο με την πλευρά Μυστακίδη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έσπευσε να δηλώσει ότι η διοίκηση του ΑΣ δεν θέλει να γίνει το νέο γήπεδο από τον Ιβάν Σαββίδη.
«Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ (όπου εξελέγησαν από εκλογές όπου συμμετείχαν μόλις 218 άτομα), είναι πια ξεκάθαρο πως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίσουν χρόνο, για λόγους που οι ίδιοι ξέρουν, και πως δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη» ανέφερε μεταξύ άλλων η ΠΑΕ.
Αυτό γράφτηκε σε ανακοίνωση το βράδυ της Δευτέρας (11/8) και δεν ήταν απλά μια διαρροή, όπως αυτή που είχε προηγηθεί της επίσημης ανακοίνωσης.
Τη δεδομένη χρονική στιγμή το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών (που τα γραφεία τους συστεγάζονται στο γήπεδο της Τούμπας) είναι κάτι παραπάνω από ψυχροπολεμικό και δεν υπάρχει στον ορίζοντα μια ένδειξη ότι άμεσα μπορεί να προκύψει ανακωχή. ΠΑΕ και ΑΣ δείχνουν να εμμένουν στις θέσεις τους, με την ΠΑΕ από την αρχή να κρατά υψηλούς τόνους κάνοντας λόγο για ασέβεια προς το πρόσωπο του Σαββίδη και τον ΑΣ να εμμένει στην άποψη του ότι δεν μπορεί να δώσει έγκριση για νέο γήπεδο αν δεν δει εγγυήσεις...
Κι όλα αυτά συμβαίνουν στη σεζόν που έχει ιστορική σημασία για τον Δικέφαλο, καθώς την ερχόμενη άνοιξη συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής. Με τον κόσμο του αντί να μαθαίνει για τις εορταστικές εκδηλώσεις που θα προετοίμαζε ο ασπρόμαυρος οργανισμός, να είναι αναγκασμένος να εξηγεί όρους και συμφωνίες συμβολαίων, μνημονίων, να ακούει για «προδοσίες» και να προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει...
Ας ξετυλίξουμε όμως το κουβάρι των χθεσινών εξελίξεων που ξεκίνησαν με τις πρώτες επίσημες τοποθετήσεις των ανθρώπων του Ερασιτέχνη και συνεχίστηκαν με την ανακοίνωση-διαπίστωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ότι η σημερινή διοίκηση του ΑΣ δεν θέλει γήπεδο από τον Ιβάν Σαββίδη;
«Η ΠΑΕ μας ζήτησε να βρούμε επενδυτή και ο κ.Πετμεζάς μας έφερε σε επαφή με τον κ, Μυστακίδη»
Μετά από δύο μήνες σιωπής ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ άνοιξε επιτέλους τα χαρτιά του και παρόλο που δεν έδωσε απαντήσεις σε όλα τα καυτά ερωτήματα που απασχολούν από την πρώτη ημέρα (16/6) που άνοιξε ξανά το θέμα κατασκευής της Νέας Τούμπας και ενεπλάκη στο πρότζεκτ ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, η αλήθεια είναι ότι σε αρκετά σημεία ξεκαθάρισε το τοπίο.
Για πρώτη φορά αναφέρθηκε επισήμως το όνομα του ανθρώπου που έφερε σε επαφή τον πρώην πρόεδρο του ΑΣ ΠΑΟΚ Θανάση Κατσαρή με τον κ, Μυστακίδη.
«Μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Κυριάκου Κυριάκου ο κ. Κατσαρής ήρθε σε επαφή με επιφανή στελέχη του ΠΑΟΚ κι ανάμεσα τους τον Γιάννη Πετμετζά, ιστορικό στέλεχος της διοίκησης Βεζυρτζή την περίοδο 1987-1992, ενώ ο πατέρας του ήταν μέλος της διοίκησης Σεργιαννίδη, αλλά και στενός φίλος του Αριστοτέλη Μυστακίδη ο οποίος δέχεται να βοηθήσει.Έτσι ο κ. Κατσαρής ζητά και εξουσιοδοτείται να υπογράψει συμφωνητικό βούλησης (δήλωσης) προθέσεων με τον κ. Μυστακίδη», αποκάλυψε ο νυν πρόεδρος Άλκης Ησαϊάδης (απαντώντας έτσι και στα σενάρια κυβερνητικής εμπλοκής), ενώ ήταν κάθετος στο θέμα της μη υπογραφής του μνημονίου που πρότεινε η ΠΑΕ και τις εγγυήσεις που ζήτησαν.
«Δεν μπορούσαμε να υπογράψουμε με τη μορφή τελεσιγράφου, αλλά αποφασίσαμε να συσταθεί τεχνοκρατική επιτροπή και να δώσουμε προτεραιότητα στον κ. Σαββίδη, λόγω της τεράστιας προσφοράς, υπό την προϋπόθεση παροχών εγγυήσεων και όχι εγγυητικής επιστολής! Έδωσα το συμφωνητικό στα μέλη της διοίκησης και με έπαιρναν τηλέφωνο λέγοντας μου ότι δεν θα πάνε φυλακή υπογράφοντας ένα τέτοιο έγγραφο που δεν διασφάλιζε τα συμφέροντα του Ερασιτέχνη».
Επίσης ο κ. Ησαϊάδης έκανε πολλές αναφορές σε απειλητικό email που δέχθηκε από την ΠΑΕ μαζί με το κείμενο του μνημονίου (και αυτό ήταν κάτι που δεν έμεινε ασχολίαστο από τους ανθρώπους της ποδοσφαιρικής ομάδας, οι οποίοι υπενθυμίζουμε ότι είχαν καταγγείλει πριν από 10 ημέρες απειλές προς το δεξί χέρι του Ιβάν Σαββίδη, Μαρία Γκοντσάρεβα).
Ο δε σύμβουλος επικοινωνίας του ΑΣ Ηλίας Κωνσταντινίδης ξεκαθάρισε ότι: «Ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν αμφισβήτησε ποτέ τον Ιβάν Σαββίδη. Το μόνο που έπραξε είναι να μην δώσει λευκή επιταγή σε ένα έργο, τεράστιας σημασίας. Το έγγραφο που υπεβλήθη από την ΠΑΕ, δεν συνιστά μνημόνιο. Το έγγραφο της ΠΑΕ για το προσύμφωνο εκχώρησης δικαιωμάτων προς την ΠΑΕ, δεν περιέχει καταληκτικές ημερομηνίες, σημείο εξόδου με ευθύνη της άλλης πλευράς, δεν εμπεριέχει ρήτρα κινδύνου, ανωτέρας βίας, ούτε και ημερομηνίες -οροσήμων και αποπερατώσεων των εργασιών.
Επομένως μιλάμε για ένα προσύμφωνο το οποίο στερείται πλήρως δεσμευτικών στοιχείων και επαρκούς ασφάλειας. Η μόνη πρόβλεψη η οποία αναφέρεται στη παράγραφο 2.4, όπου και πάλι δεν αναφέρονται ημερομηνίες καταληκτικές, ούτε περιγράφονται οι απαιτούμενοι τύπου των εγγυήσεων. Θα ήθελα λοιπόν εφόσον δημοσιεύθηκε αυτό το προσύμφωνο, να συμβουλευτεί ο καθένας από εμάς τον δικηγόρο του για να λάβει την πρέπουσα απάντηση. Αν το προέτρεπε ή τον απέτρεπε να υπογράψει ένα τέτοιο έγγραφο».
Ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα είχε να κάνει με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΑΣ-Μυστακίδη, αλλά και την ενημέρωση της ΠΑΕ γι’ αυτήν τη συμφωνία.
«Εμείς σαν ΑΣ δεσμευθήκαμε για πλήρη εμπιστευτικότητα. Το ότι η ΠΑΕ ήθελε να άρει την εμπιστευτικότητα που ζήτησε και αποκάλυψε το συμφωνητικό που μας πρότεινε δεν σημαίνει ότι εμείς θα αποκαλύψουμε την άλλη πρόταση», είπε ο κ.Κωνσταντινίδης, ωστόσο όταν τον λόγο πήρε η κ.Γιαννακοπούλου δόθηκε μια άλλη διάσταση στο όλο θέμα καθώς άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχε ενημέρωση από τον ΑΣ ΠΑΟΚ προς την ΠΑΕ για τις επαφές που έκανε!
«Ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν είναι κοινωφελές παράρτημα της ΠΑΕ. Δεν υπήρχε περίπτωση να διατηρήσουμε επίπεδο σοβαρότητας αν κοινοποιούσαμε τι διαπραγματευόμαστε στην ΠΑΕ που μας προέτρεψε να βρούμε επενδυτή…», είπε αρχικά η νομική σύμβουλος του ΑΣ και λίγο αργότερα σε παρόμοια ερώτηση τόνισε:
«Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο κ. Μυστακίδης και την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κάποιος που ήρθε από το πουθενά. Αφού λοιπόν η ΠΑΕ μας προέτρεψε να βρούμε επενδυτή, ο πρόεδρος του ΑΣ ήρθε σε επαφή μαζί του και ζήτησε την εξουσιοδότηση για να μιλήσει με τον κ.Μυστακίδη για τους περαιτέρω όρους μιας πιθανής συμφωνίας. Υπέγραψαν ένα έγγραφο, όχι μνημόνιο, όχι συμβόλαιο, αλλά ένα έγγραφο δήλωσης προθέσεων.
Ο ΠΑΟΚ λέει ότι έχω ένα γήπεδο και θέλω επενδυτή να το φτιάξει στο ίδιο μέρος και ο Μυστακίδης λέει ότι θέλω και μπορώ να το φτιάξω με ίδια κεφάλαια. Συμφώνησαν ότι όλοι οι υπόλοιποι όροι θα ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων.
Ωστόσο, αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ γιατί ακολούθησε μια επικοινωνιακή καταιγίδα που οδήγησε στην παραίτηση Κατσαρή. Καμία συμφωνία με σκοτεινά κέντρα. Εμφανίστηκε ένας επενδυτής που λέει είμαι εδώ και έστειλε proof of funds και κάθεται στην άκρη γιατί ο ΑΣ λέει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που 13 χρόνια έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, τον έχει μεγαλώσει και έχει προτεραιότητα.
Δύο φορές έχει γίνει συνάντηση με την ΠΑΕ όπου το πρώτο που ερωτηθήκαμε είναι ποια είναι η συμφωνία με τον Μυστακίδη ενώ τα ΜΜΕ γράφουν συνεχώς για διχασμό και προδοσία. Είδατε εσείς να παίρνει ο ΑΣ το συμβόλαιο με τον Κωνσταντέλια ή με τους χορηγούς που έχει η ΠΑΕ; Η ΠΑΕ ενημερώθηκε για αυτά που έπρεπε. Φυσικά, είχαν την ενημέρωση που έπρεπε να έχουν. Αυτή είναι η αλήθεια Φυσικά και δεν θα δημοσιοποιήσουμε στα ΜΜΕ το συμφωνητικό! »
Πολύ κουβέντα έγινε για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα από την πλευρά του Ερασιτέχνη, αλλά και για το ζήτημα των εγγυήσεων.
Μέσα στις επόμενες ημέρες θα συσταθεί η Τεχνική Επιτροπή που ετοιμάζει ο ΑΣ ΠΑΟΚ με αποκλειστικό θέμα την κατασκευή του νέου γηπέδου, κι από κει και πέρα θα κληθεί η ΠΑΕ για να συζητήσουν εκ νέου.
«Εδώ έχουμε ένα ιστορικό έργο και δεν μπορεί το όποιο συμφωνητικό υπογραφεί να μην είναι προϊόν συζητήσεων και διαπραγματεύσεων», είπε η κ.Γιαννακοπούλου και εξήγησε ποιο είναι το ηθικό πλεονέκτημα που δίνει ο ΑΣ στον Ιβάν Σαββίδη.
«Δεν προχωράμε με κανέναν άλλον ενδιαφερόμενο πλην του κ.Σαββίδη! Πρέπει να καθίσουν οι δύο πλευρές να διαπραγματευτούν να βρουν τους όρους, τις δεσμεύσεις, να δείξει τη χρηματοοικονομική του δυνατότητα και να καταλήξουν σε συμφωνία. Χρειάζεται συνεργασία και σύμπλευση και όχι ένα έγγραφο μονομερώς φτιαγμένο. Κι επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τα χρονοδιαγράμματα κι ότι η ΠΑΕ στο συμφωνητικό που προτείνει αναφέρει ρητά ότι τα έργα θα ξεκινήσουν σε 12 μήνες (συν 4 μήνες αν προκύψει καθυστέρηση από κάποιο Υπουργείο), διαβάστε το μνημόνιο καλά και θα δείτε ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Αυτό το 12μήνο θα αρχίσει να τρέχει από τη στιγμή της σύστασης της εταιρίας ειδικού σκοπού, που η ΠΑΕ θέλει να έχει την αποκλειστική ευθύνη και όχι από την ημέρα υπογραφής του μνημονίου!».
Η πρώτη αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα όσα ειπώθηκαν από τους ανθρώπους του Ερασιτέχνη ήταν... ήπια και με διαρροή απάντησαν στο θέμα του χρονοδιαγράμματος (από πότε θα τρέξει το 12μηνο), αλλά και του απειλητικού email που αναφέρθηκε από τον κ.Ησαϊάδη.
Η ΠΑΕ στη διαρροή της υποστήριξε ότι «... το μνημόνιο συνεργασίας, που έχει καταθέσει στον ΑΣ, περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, με το άρθρο 2.2 να προβλέπει ότι οι 12 μήνες ή η πιθανή παράταση τεσσάρων θα ξεκινήσουν από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για το νέο γήπεδο από την πλευρά του Ερασιτέχνη και πως σε τρία χρόνια από εκείνη την ημέρα «θα έχει αποπερατωθεί το έργο».
Αναφορικά με την αποστολή «απειλητικού» e-mail στις 25 Ιουλίου, όπως ειπώθηκε από τον κ. Ησαϊάδη, διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε η παραμικρή απειλή, αλλά αίτημα ώστε το μνημόνιο να διατεθεί αποκλειστικά στα μέλη του ΔΣ «να το διαβάσουν και ΜΟΝΟ σ' αυτά».
Ωστόσο αργά το βράδυ η επίσημη ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ ήταν άκρως επιθετική, σχολιάζοντας ακόμη και τη σύνθεση του πάνελ και κάνοντας λόγω για παράσταση!
«Τη σημερινή παράσταση, με πρωταγωνιστές τον κ. Ησαϊάδη, που παραχώρησε τη θέση του προέδρου του ΑΣ, σε έναν παραγωγό του Metropolis, τον κ. Κωνσταντινίδη (ο οποίος προχώρησε και σε γεωπολιτική ανάλυση) και την κ. Γιαννακοπούλου, που δεν ήθελε να βλέπει και να διαβάζει το ακριβές χρονοδιάγραμμα στο άρθρο 2.2 του προτεινόμενου από την ΠΑΕ μνημονίου συνεργασίας, την αφήνουμε στην κρίση του κόσμου.
Όλα αυτά τα χρόνια και μέχρι σήμερα, η ΠΑΕ έχει δώσει στον Α.Σ. ΠΑΟΚ το ποσό των 18.171.908,31 ευρώ, εκ των οποίων, μάλιστα, τα 1.174.277,81 ευρώ αποτελούν προκαταβολές. Επίσης, από εταιρίες συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει πάρει το ποσό του 1.936.000 ευρώ. Συνολικά από την ΠΑΕ και τις εταιρίες του Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει εισπράξει συνολικά το ποσό των 20.107.908,31 ευρώ.
Ζητάμε, με δεδομένο ότι η διοίκηση του Α.Σ. ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι να κρύψει, να δοθούν στη δημοσιότητα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων της 16ης Ιουνίου και της 28ης Ιουλίου, τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ (όπου εξελέγησαν από εκλογές όπου συμμετείχαν μόλις 218 άτομα), είναι πια ξεκάθαρο πως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίσουν χρόνο, για λόγους που οι ίδιοι ξέρουν, και πως δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη.
Ήρθε η ώρα να αναλάβουν τις συλλογικές και ατομικές ευθύνες τους. Όλοι κρινόμαστε από τον κόσμο και την ιστορία».
Το Ιωβηλαίο του ΠΑΟΚ αν μη τι άλλο ξεκίνησε πολύ διαφορετικά απ' ότι θα περίμεναν οι οπαδοί του, ωστόσο το ερώτημα είναι που ακριβώς θα βγάλει όλη αυτή η ιστορία. Ξεκάθαρη απάντηση δεν μπορεί να δώσει κανείς. Ίσως ούτε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αυτής της κόντρας, που απέχει ελάχιστα από το να εξελιχθεί σε πραγματικό εμφύλιο.
ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Παράσταση και όχι συνέντευξη Τύπου»
Η πρώτη αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα όσα ειπώθηκαν από τους ανθρώπους του Ερασιτέχνη ήταν... ήπια και με διαρροή απάντησαν στο θέμα του χρονοδιαγράμματος (από πότε θα τρέξει το 12μηνο), αλλά και του απειλητικού email που αναφέρθηκε από τον κ.Ησαϊάδη.
Η ΠΑΕ στη διαρροή της υποστήριξε ότι «... το μνημόνιο συνεργασίας, που έχει καταθέσει στον ΑΣ, περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, με το άρθρο 2.2 να προβλέπει ότι οι 12 μήνες ή η πιθανή παράταση τεσσάρων θα ξεκινήσουν από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για το νέο γήπεδο από την πλευρά του Ερασιτέχνη και πως σε τρία χρόνια από εκείνη την ημέρα «θα έχει αποπερατωθεί το έργο».
Αναφορικά με την αποστολή «απειλητικού» e-mail στις 25 Ιουλίου, όπως ειπώθηκε από τον κ. Ησαϊάδη, διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε η παραμικρή απειλή, αλλά αίτημα ώστε το μνημόνιο να διατεθεί αποκλειστικά στα μέλη του ΔΣ «να το διαβάσουν και ΜΟΝΟ σ' αυτά».
Ωστόσο αργά το βράδυ η επίσημη ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ ήταν άκρως επιθετική, σχολιάζοντας ακόμη και τη σύνθεση του πάνελ και κάνοντας λόγω για παράσταση!
«Τη σημερινή παράσταση, με πρωταγωνιστές τον κ. Ησαϊάδη, που παραχώρησε τη θέση του προέδρου του ΑΣ, σε έναν παραγωγό του Metropolis, τον κ. Κωνσταντινίδη (ο οποίος προχώρησε και σε γεωπολιτική ανάλυση) και την κ. Γιαννακοπούλου, που δεν ήθελε να βλέπει και να διαβάζει το ακριβές χρονοδιάγραμμα στο άρθρο 2.2 του προτεινόμενου από την ΠΑΕ μνημονίου συνεργασίας, την αφήνουμε στην κρίση του κόσμου.
Όλα αυτά τα χρόνια και μέχρι σήμερα, η ΠΑΕ έχει δώσει στον Α.Σ. ΠΑΟΚ το ποσό των 18.171.908,31 ευρώ, εκ των οποίων, μάλιστα, τα 1.174.277,81 ευρώ αποτελούν προκαταβολές. Επίσης, από εταιρίες συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει πάρει το ποσό του 1.936.000 ευρώ. Συνολικά από την ΠΑΕ και τις εταιρίες του Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει εισπράξει συνολικά το ποσό των 20.107.908,31 ευρώ.
Ζητάμε, με δεδομένο ότι η διοίκηση του Α.Σ. ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι να κρύψει, να δοθούν στη δημοσιότητα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων της 16ης Ιουνίου και της 28ης Ιουλίου, τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ (όπου εξελέγησαν από εκλογές όπου συμμετείχαν μόλις 218 άτομα), είναι πια ξεκάθαρο πως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίσουν χρόνο, για λόγους που οι ίδιοι ξέρουν, και πως δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη.
Ήρθε η ώρα να αναλάβουν τις συλλογικές και ατομικές ευθύνες τους. Όλοι κρινόμαστε από τον κόσμο και την ιστορία».
Το Ιωβηλαίο του ΠΑΟΚ αν μη τι άλλο ξεκίνησε πολύ διαφορετικά απ' ότι θα περίμεναν οι οπαδοί του, ωστόσο το ερώτημα είναι που ακριβώς θα βγάλει όλη αυτή η ιστορία. Ξεκάθαρη απάντηση δεν μπορεί να δώσει κανείς. Ίσως ούτε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αυτής της κόντρας, που απέχει ελάχιστα από το να εξελιχθεί σε πραγματικό εμφύλιο.
