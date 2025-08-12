ΠΑΟΚ: «Πόλεμος» ΠΑΕ με Ερασιτέχνη για τη νέα Τούμπα - «Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή», «δεν θέλουν γήπεδο από τον Σαββίδη»

«Η ΠΑΕ ενημερώθηκε για όλα όσα έπρεπε να ξέρει για τη συμφωνία με τον κ. Μυστακίδη»

Κάλεσμα σε Σαββίδη για συζητήσεις και ξεκαθάρισμα για τις εγγυήσεις

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Παράσταση και όχι συνέντευξη Τύπου»

Ο δε σύμβουλος επικοινωνίας του ΑΣξεκαθάρισε ότι: «Ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν αμφισβήτησε ποτέ τον Ιβάν Σαββίδη. Το μόνο που έπραξε είναι να μην δώσει λευκή επιταγή σε ένα έργο, τεράστιας σημασίας. Το έγγραφο που υπεβλήθη από την ΠΑΕ, δεν συνιστά μνημόνιο. Το έγγραφο της ΠΑΕ για το προσύμφωνο εκχώρησης δικαιωμάτων προς την ΠΑΕ, δεν περιέχει καταληκτικές ημερομηνίες, σημείο εξόδου με ευθύνη της άλλης πλευράς, δεν εμπεριέχει ρήτρα κινδύνου, ανωτέρας βίας, ούτε και ημερομηνίες -οροσήμων και αποπερατώσεων των εργασιών.Επομένως μιλάμε για ένα προσύμφωνο το οποίο στερείται πλήρως δεσμευτικών στοιχείων και επαρκούς ασφάλειας. Η μόνη πρόβλεψη η οποία αναφέρεται στη παράγραφο 2.4, όπου και πάλι δεν αναφέρονται ημερομηνίες καταληκτικές, ούτε περιγράφονται οι απαιτούμενοι τύπου των εγγυήσεων. Θα ήθελα λοιπόν εφόσον δημοσιεύθηκε αυτό το προσύμφωνο, να συμβουλευτεί ο καθένας από εμάς τον δικηγόρο του για να λάβει την πρέπουσα απάντηση. Αν το προέτρεπε ή τον απέτρεπε να υπογράψει ένα τέτοιο έγγραφο».Ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα είχε να κάνει με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΑΣ-Μυστακίδη, αλλά και την ενημέρωση της ΠΑΕ γι’ αυτήν τη συμφωνία.«Εμείς σαν ΑΣ δεσμευθήκαμε για πλήρη εμπιστευτικότητα. Το ότι η ΠΑΕ ήθελε να άρει την εμπιστευτικότητα που ζήτησε και αποκάλυψε το συμφωνητικό που μας πρότεινε δεν σημαίνει ότι εμείς θα αποκαλύψουμε την άλλη πρόταση», είπε ο κ.Κωνσταντινίδης, ωστόσο όταν τον λόγο πήρε ηδόθηκε μια άλλη διάσταση στο όλο θέμα καθώς άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχε ενημέρωση από τον ΑΣ ΠΑΟΚ προς την ΠΑΕ για τις επαφές που έκανε!«Ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν είναι κοινωφελές παράρτημα της ΠΑΕ. Δεν υπήρχε περίπτωση να διατηρήσουμε επίπεδο σοβαρότητας αν κοινοποιούσαμε τι διαπραγματευόμαστε στην ΠΑΕ που μας προέτρεψε να βρούμε επενδυτή…», είπε αρχικά η νομική σύμβουλος του ΑΣ και λίγο αργότερα σε παρόμοια ερώτηση τόνισε:«Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο κ. Μυστακίδης και την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κάποιος που ήρθε από το πουθενά. Αφού λοιπόν η ΠΑΕ μας προέτρεψε να βρούμε επενδυτή, ο πρόεδρος του ΑΣ ήρθε σε επαφή μαζί του και ζήτησε την εξουσιοδότηση για να μιλήσει με τον κ.Μυστακίδη για τους περαιτέρω όρους μιας πιθανής συμφωνίας. Υπέγραψαν ένα έγγραφο, όχι μνημόνιο, όχι συμβόλαιο, αλλά ένα έγγραφο δήλωσης προθέσεων.Ο ΠΑΟΚ λέει ότι έχω ένα γήπεδο και θέλω επενδυτή να το φτιάξει στο ίδιο μέρος και ο Μυστακίδης λέει ότι θέλω και μπορώ να το φτιάξω με ίδια κεφάλαια. Συμφώνησαν ότι όλοι οι υπόλοιποι όροι θα ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων.Ωστόσο, αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ γιατί ακολούθησε μια επικοινωνιακή καταιγίδα που οδήγησε στην παραίτηση Κατσαρή. Καμία συμφωνία με σκοτεινά κέντρα. Εμφανίστηκε ένας επενδυτής που λέει είμαι εδώ και έστειλε proof of funds και κάθεται στην άκρη γιατί ο ΑΣ λέει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που 13 χρόνια έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, τον έχει μεγαλώσει και έχει προτεραιότητα.Δύο φορές έχει γίνει συνάντηση με την ΠΑΕ όπου το πρώτο που ερωτηθήκαμε είναι ποια είναι η συμφωνία με τον Μυστακίδη ενώ τα ΜΜΕ γράφουν συνεχώς για διχασμό και προδοσία. Είδατε εσείς να παίρνει ο ΑΣ το συμβόλαιο με τον Κωνσταντέλια ή με τους χορηγούς που έχει η ΠΑΕ;Αυτή είναι η αλήθεια Φυσικά και δεν θα δημοσιοποιήσουμε στα ΜΜΕ το συμφωνητικό! »Πολύ κουβέντα έγινε για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα από την πλευρά του Ερασιτέχνη, αλλά και για το ζήτημα των εγγυήσεων.Μέσα στις επόμενες ημέρες θα συσταθεί η Τεχνική Επιτροπή που ετοιμάζει ο ΑΣ ΠΑΟΚ με αποκλειστικό θέμα την κατασκευή του νέου γηπέδου, κι από κει και πέρα θα κληθεί η ΠΑΕ για να συζητήσουν εκ νέου.«Εδώ έχουμε ένα ιστορικό έργο και δεν μπορεί το όποιο συμφωνητικό υπογραφεί να μην είναι προϊόν συζητήσεων και διαπραγματεύσεων», είπε η κ.Γιαννακοπούλου και εξήγησε ποιο είναι το ηθικό πλεονέκτημα που δίνει ο ΑΣ στον Ιβάν Σαββίδη.Πρέπει να καθίσουν οι δύο πλευρές να διαπραγματευτούν να βρουν τους όρους, τις δεσμεύσεις, να δείξει τη χρηματοοικονομική του δυνατότητα και να καταλήξουν σε συμφωνία. Χρειάζεται συνεργασία και σύμπλευση και όχι ένα έγγραφο μονομερώς φτιαγμένο. Κι επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τα χρονοδιαγράμματα κι ότι η ΠΑΕ στο συμφωνητικό που προτείνει αναφέρει ρητά ότι τα έργα θα ξεκινήσουν σε 12 μήνες (συν 4 μήνες αν προκύψει καθυστέρηση από κάποιο Υπουργείο), διαβάστε το μνημόνιο καλά και θα δείτε ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Αυτό το 12μήνο θα αρχίσει να τρέχει από τη στιγμή της σύστασης της εταιρίας ειδικού σκοπού, που η ΠΑΕ θέλει να έχει την αποκλειστική ευθύνη και όχι από την ημέρα υπογραφής του μνημονίου!».Η πρώτη αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα όσα ειπώθηκαν από τους ανθρώπους του Ερασιτέχνη ήταν... ήπια και με διαρροή απάντησαν στο θέμα του χρονοδιαγράμματος (από πότε θα τρέξει το 12μηνο), αλλά και του απειλητικού email που αναφέρθηκε από τον κ.Ησαϊάδη.Η ΠΑΕ στη διαρροή της υποστήριξε ότι «... το μνημόνιο συνεργασίας, που έχει καταθέσει στον ΑΣ, περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, με το άρθρο 2.2 να προβλέπει ότι οι 12 μήνες ή η πιθανή παράταση τεσσάρων θα ξεκινήσουν από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για το νέο γήπεδο από την πλευρά του Ερασιτέχνη και πως σε τρία χρόνια από εκείνη την ημέρα «θα έχει αποπερατωθεί το έργο».Αναφορικά με την αποστολή «απειλητικού» e-mail στις 25 Ιουλίου, όπως ειπώθηκε από τον κ. Ησαϊάδη, διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε η παραμικρή απειλή, αλλά αίτημα ώστε το μνημόνιο να διατεθεί αποκλειστικά στα μέλη του ΔΣ «να το διαβάσουν και ΜΟΝΟ σ' αυτά».Ωστόσο αργά το βράδυ η επίσημη ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ ήταν άκρως επιθετική, σχολιάζοντας ακόμη και τη σύνθεση του πάνελ και κάνοντας λόγω για παράσταση!«Τη σημερινή παράσταση, με πρωταγωνιστές τον, που παραχώρησε τη θέση του προέδρου του ΑΣ, σε έναν παραγωγό(ο οποίος προχώρησε και σε γεωπολιτική ανάλυση) και τηνπου δεν ήθελε να βλέπει και να διαβάζει το ακριβές χρονοδιάγραμμα στο άρθρο 2.2 του προτεινόμενου από την ΠΑΕ μνημονίου συνεργασίας, την αφήνουμε στην κρίση του κόσμου.Όλα αυτά τα χρόνια και μέχρι σήμερα, η ΠΑΕ έχει δώσει στον Α.Σ. ΠΑΟΚ το ποσό των 18.171.908,31 ευρώ, εκ των οποίων, μάλιστα, τα 1.174.277,81 ευρώ αποτελούν προκαταβολές. Επίσης, από εταιρίες συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει πάρει το ποσό του 1.936.000 ευρώ. Συνολικά από την ΠΑΕ και τις εταιρίες του Ιβάν Σαββίδη, ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει εισπράξει συνολικά το ποσό των 20.107.908,31 ευρώ.Ζητάμε, με δεδομένο ότι η διοίκηση του Α.Σ. ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι να κρύψει, να δοθούν στη δημοσιότητα τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων της 16ης Ιουνίου και της 28ης Ιουλίου, τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ (όπου εξελέγησαν από εκλογές όπου συμμετείχαν μόλις 218 άτομα), είναι πια ξεκάθαρο πως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίσουν χρόνο, για λόγους που οι ίδιοι ξέρουν, και πως δεν επιθυμούν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη.Ήρθε η ώρα να αναλάβουν τις συλλογικές και ατομικές ευθύνες τους. Όλοι κρινόμαστε από τον κόσμο και την ιστορία».Το Ιωβηλαίο του ΠΑΟΚ αν μη τι άλλο ξεκίνησε πολύ διαφορετικά απ' ότι θα περίμεναν οι οπαδοί του, ωστόσο το ερώτημα είναι που ακριβώς θα βγάλει όλη αυτή η ιστορία. Ξεκάθαρη απάντηση δεν μπορεί να δώσει κανείς. Ίσως ούτε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αυτής της κόντρας, που απέχει ελάχιστα από το να εξελιχθεί σε πραγματικό εμφύλιο.