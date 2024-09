Το τελευταίο άρθρο του Σβεν Γκόραν Έρικσον πριν τον θάνατό του: Μην τα παρατάς, η ζωή πρέπει πάντα, πάντα να γιορτάζεται

Την 26η Αυγούστου 2024 νικημένος από τον καρκίνο (στο πάγκρεας) ο Σβεν Γκόραν Έρικσον «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.



Ο σπουδαίος προπονητής ποδοσφαίρου από τη Σουηδία που ήταν αγαπητός από όλους έδινε για χρόνια μάχη με τον καρκίνο αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει. Πριν πεθάνει έγραψε ένα άρθρο για τη ζωή και την καριέρα του στην «Telegraph».





Η εφημερίδα κράτησε το άρθρο και σήμερα με την άδεια της οικογένειάς του το δημοσίευσε.



Το άρθρο του Σβεν Γκόραν Έρικσον





«Η ζωή πρέπει να γιορτάζεται. Πάντα είχα αυτή τη στάση. Πώς μπορώ να το απεικονίσω καλύτερα; Λοιπόν, μπορεί να έχετε ακούσει την ιστορία που λέει ένας από τους παλιούς μου παίκτες, ο Ντιντιέ Χάμαν, για μένα όταν απολύθηκα από τη Μάντσεστερ Σίτι το 2008.





Sven-Goran Eriksson wrote a final column for Telegraph Sport over the summer looking back at his life, but his declining health meant he was unable to finish it.



On the day before his funeral, Sven's family have given us permission to run the column.#TelegraphFootball pic.twitter.com/XtmQOALRb0