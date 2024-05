Στεφανί Φραπάρ: Η ζωή και η καριέρα της Γαλλίδας που θα σφυρίξει στον τελικό του Κυπέλλου στο Βόλο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-c7ikor0ook2x)

🚨 OFFICIEL ! Stéphanie Frappart arbitrera le match entre le Costa Rica et l'Allemagne. 🇩🇪🇨🇷



Elle deviendra la première femme à arbitrer un match de Coupe du monde. pic.twitter.com/C1soviRzM6 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 29, 2022

History is set to be made on Thursday! 🤩



There will be an all-female refereeing trio taking charge for the first time at a men's #FIFAWorldCup in the match between Costa Rica and Germany.



Referee Stéphanie Frappart will be joined by assistants Neuza Back and Karen Diaz. 👏 pic.twitter.com/fgHfh2DICK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022

Stephanie Frappart is the first woman to referee a major men’s UEFA match 👏 pic.twitter.com/kiZ3Quoh9J — B/R Football (@brfootball) August 14, 2019

That history-making feeling 🤝



Stephanie Frappart becomes the first female lead official in a major men's European match at the #SuperCup 👏 pic.twitter.com/RvrJxMU7A6 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 14, 2019

Major milestone.



France's Stephanie Frappart, 38, became the first woman to take charge of a men's World Cup game, working with two women assistant referees in the match between Costa Rica and Germany pic.twitter.com/aeiMRUMTGv — AFP News Agency (@AFP) December 2, 2022

Stephanie Frappart becomes the first woman to referee a men's Champions League game as Cristiano Ronaldo scores his 750th career goal in a 3-0 win for Juventus over Dynamo Kievhttps://t.co/MZX2J8h6ze pic.twitter.com/YVvTKVQE73 — AFP News Agency (@AFP) December 3, 2020

📸: French referee Stéphanie Frappart became the first woman to take charge of a men’s World Cup game.



She also had two women as assistants — Neuza Back of Brazil and Karen Diaz Medina of Mexico — to complete an all-female refereeing team on the field. https://t.co/Ji6yGvEUbz pic.twitter.com/HXliJCRFyC — ABC News (@ABC) December 2, 2022

⚽️ L'absence de Stéphanie Frappart de la liste des arbitres pour l'Euro 2024 passe mal ! ⬇️ https://t.co/VqgVJ3EPl2 — Onze Mondial (@OnzeMondial) April 24, 2024

Συνολικά στην καριέρα της έως τώρα, η

έχει διευθύνει 285 αναμετρήσεις.

Η 40χρονη διαιτητής από τη Γαλλία έχει σφυρίξει κορυφαία παιχνίδια σε παγκόσμιο επίπεδο και κρίθηκε πως είναι έτοιμη για έναν ελληνικό τελικό. Η κορυφαία στιγμή της καριέρας της ήταν όταν σφύριξε στο Γερμανία- Κόστα Ρίκα στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022.Η Στεφανί το 2020 έγινε η πρώτη γυναίκα που ορίστηκε σε αγώνα Champions League ανδρών. Ήταν στο Γιουβέντους - Ντιναμό Κιέβο. Το 2022 σφυρίζει τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Σέλτικ στο Μπερναμπέου και καταλόγισε μάλιστα τρία πέναλτι σε ένα ημίχρονο. Φέτος σφύριξε στο Μπάγερν Μονάχου - Κοπεγχάγη.Το 2015, το 2019 και το 2023 σφύριξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου γυναικών. Ήταν ακόμη η ... πρώτη κυρία σε παιχνίδια Ολυμπιακών Αγώνων. Στις 2 Αυγούστου του 2019 διηύθυνε το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ μεταξύ των Λίβερπουλ και Τσέλσι. Έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα που σφυρίζει σε μεγάλο ευρωπαϊκό αγώνα ανδρών.Στο Europa League έχει διευθύνει 6 παιχνίδια, ένα από τα αυτά της Ομόνοιας (Κύπρου) με την Γρανάδα. Βγάζει εύκολα την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι της και μόνο στο Europa League έχει μοιράσει 27! Δεν δείχνει πάντως εύκολα κόκκινες κάρτες (21 σε 285 ματς).Η Στεφανί γεννήθηκε το 1983 στη Γαλλία από φτωχούς γονείς. Γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1983 στο Plessis-Bouchard. Η μητέρα της γέννησε στην κλινική Hauts de Saint-Nicolas, που πλέον έχει κλείσει, αλλά η οικογένεια δεν ζούσε σε αυτή την πόλη.Ο πατέρας της κατάγεται από τη Λωρραίνη, ήταν εργάτης σε ένα εργοστάσιο. Η μητέρα της είναι Πορτογαλίδα. Μετανάστευσε στη Γαλλία στα μέσα της δεκαετίας του 1970, με τους γονείς και τα αδέρφια της, για να βρει δουλειά. Εγκαταστάθηκαν σε ένα μικρό χωριό κοντά στο Lunéville . Η μητέρα της προσλήφθηκε σε ένα τοπικό εργοστάσιο. Οι γονείς της γνωρίστηκαν στη Λωρραίνη στα τέλη της δεκαετίας του 1970.Ο πατέρας της έπαιζε ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο ενώ τα δύο από τα τρία αδέλφια της έχουν ασχοληθεί με τη διαιτησία. Ο πατέρας της δούλευε μια ζωή σε εργοστάσια αλλά η μητέρα της αφού δούλεψε επίσης σε εργοστάσια για πολλά χρόνια εν συνεχεία ήταν παιδοκόμος σε νηπιαγωγεία.Η Στεφανί Φραπάρ ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο από τα 10 της και το πάθος της την οδήγησε στο να ενταχθεί στην AS Herblay. Στη ομάδα γυναικών της περιοχής της φορούσε το Νο10 στην πλάτη και ήταν αξιόλογη.Πάντα όμως της άρεσε η διαιτησία. Στα 13 της άρχισε να σφυρίζει αγώνες σε τοπικά. «Ήμουν στο κέντρο του γηπέδου ως παίκτρια λόγω θέσης και αποφάσισε να παραμείνω στο κέντρο αλλά να διευθύνω τον αγώνα» είχε πει για το ξεκίνημά της.Στα 18 της διαιτητεύει εθνικούς αγώνες. Το 2011 άρχισε να σφυρίζει στις μικρές κατηγορίες στα εθνικά πρωταθλήματα. Το 2009 μπήκε στη λίστα των διεθνών διαιτητών. Το 2014 ήταν η πρώτη γυναίκα διαιτητής που διαιτήτευσε στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Τον Απρίλιο του 2019 έγινε η πρώτη γυναίκα διαιτητής της Ligue 1 και στις 28 του ίδιου μήνα σφύριξε στο Αμιάν-Στρασμπούρ για το Coupe de France.Η κοπέλα από τη Γαλλία έφτασε σε σημείο να κερδίσει το βραβείο Καλύτερης Γυναίκας Διαιτητή στον κόσμο της IFFHS το 2019, το 2020 και το 2021.Σπούδασε οικονομικά και μάρκετινγκ αλλά η μεγάλη της αγάπη ήταν και είνα η διαιτησία. «Όταν έγινε νέα διαιτητής ένιωθα ότι είχα περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσω στη διαιτησία από ό,τι στο γυναικείο ποδόσφαιρο» είχε πει πριν χρόνια η Φραπάρ.Ο θρύλος της διαιτησίας Πιερλουίτζι Κολίνα την πιστεύει πολύ και έχει πει για εκείνη: «Είναι σε κορυφαίο επίπεδο» ενώ όταν επιλέχθηκε για το Μουντιάλ των ανδρών ο Ιταλός που είναι πλέον επικεφαλής διαιτησίας στη FIFA είχε πει: «Ξεκάθαρα για εμάς είναι η ποιότητα που μετράει και όχι το φύλο».Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφερίν είχε πει:«Ως οργανισμός, δίνουμε τη μέγιστη σημασία στην ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου σε όλους τους τομείς. Ελπίζω η ικανότητα και η αφοσίωση που έχει δείξει η Στεφανί σε όλη την καριέρα της για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο θα αποτελέσει έμπνευση σε εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες σε όλη την Ευρώπη και θα τους δείξει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια για να φτάσει κανείς στο όνειρό του.»Η ίδια σημειώνει ότι για να φτάσει εκεί που έφτασε έριξε πολύ δουλειά ενώ μέτρησε και η καταγωγή της από την Γαλλία. Μετά τον πρώτο της αγώνα σε Μουντιάλ ανδρών αρκέστηκε να πει ότι είχε την εμπειρία από τα Μουντιάλ γυναικών για να ανταπεξέλθει.«Είναι πιο εύκολο να διαχειριστεί τους ποδοσφαιριστές μια γυναίκα διαιτητής δίχως να υπάρχει ένταση. Είναι ευκολότερο για μια γυναίκα να εξηγήσει στον ποδοσφαιριστή κάτι που αφορά σε μια φάση.Είναι μεγάλη χαρά να δείξω στα νέα κορίτσια πως μπορούν να τα καταφέρουν στην διαιτησία. Με βλέπουν πλέον στην τηλεόραση και αντιλαμβάνονται πως τα πάντα είναι εφικτά. Πιο πριν βλέπαμε μόνο άνδρες διαιτητές. Ελπίζω πως θα καταφέρω να εμπνεύσω και άλλες γυναίκες», είχε πει σε άλλη της συνέντευξη.Μιλώντας σε γαλλικό μέσο το 2022 είχε σημειώσει: «Σήμερα, νομίζω ότι δεν με βλέπουν πλέον ως γυναίκα, αλλά ως διαιτητή. Βέβαια αν δεν πάρω τις σωστές αποφάσεις, οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να με αμφισβητούν και να με συζητούν». Στην ίδια συνέντευξη είχε επισημάνει: «Το ποδόσφαιρο, και ακόμη περισσότερο η διαιτησία, μου επέτρεψαν να χειραφετήσω τον εαυτό μου».Για την διαιτησία και τι ακριβώς την τράβηξε σε αυτή είχε επισημάνει: «Ήμουν παθιασμένη με το ποδόσφαιρο και ήθελα να μάθω τους κανόνες. Ήθελα να είμαι στην καρδιά του παιχνιδιού, να ανακαλύπτω μια εντελώς διαφορετική δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη ευθύνης για αυτές».Η Στεφανί δεν έχει social media ενώ κρατάει κρυφή την προσωπική της ζωή. Δεν υπάρχουν πληροφορίες εάν έχει σύντροφο ή εάν έχει παιδιά. Δηλώνει πως στόχος της δεν είναι η προσωπική της προβολή μέσω της διαιτησίας αλλά να κάνει σωστά τη δουλειά της και να είναι δίκαιη.Το 2015, ο προπονητής της Βαλενσιέν, Νταβίντ Λε Φραπέρ, είχε πει για εκείνη μετά από αγώνα «Η παράβαση έγινε, αλλά η διαιτητής δεν την είδε. Ίσως ήταν για πατινάζ. Είναι περίπλοκο όταν είσαι γυναίκα και διαιτητεύεις σ' ένα ανδρικό σπορ»η». Η ίδια ότι και να ακούει δεν απαντά.Δεν είναι αυτή η δουλειά της.Στεφανί Φραπάρ