Φέντερερ - Ναδάλ όπως Μέσι - Ρονάλντο: Φωτογραφήθηκαν στις χιονισμένες ιταλικές Άλπεις για τη Louis Vuitton - Βίντεο

Δε νιώθω τα αυτιά μου, αλλά το απολαμβάνω» θα πει ο Ισπανός που έχει μεγαλώσει στη Μαγιόρκα δίπλα στη θάλασσα και κάτω από τον καυτό ήλιο. Αντίθετα ο Ελβετός ξέρει από χιόνια.



Rafa Nadal & Roger Federer in a new campaign for Louis Vuitton



“Do you remember the first time you met each other?”



Rafa: “I do remember. Probably not him.”



Roger: “I don’t. Was I nice to you?”



Rafa: “You were a little bit arrogant” 😂



«Θυμάστε την πρώτη φορά που συναντηθήκατε;» θα ερωτηθούν οι δύο τενίστες.



Ράφα: «Θυμάμαι. Μάλλον όχι αυτός».



Ρότζερ: «Δεν το κάνω. Ήμουν καλός μαζί σου;»



Ράφα: «Ήσουν λίγο αλαζόνας».



Ο Ρότζερ Φέντερερ έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και ο Ράφα Ναδάλ είναι κοντά στη σύνταξη. Πως όπως πιστεύουν ότι τους βλέπει ο κόσμος;





«Αυτό που με κάνει χαρούμενο και περήφανο είναι πως όταν φύγω από τον κόσμο του τένις, ο κόσμος που δουλεύει στα τουρνουά, οι διευθυντές, το προσωπικό, η ΑΤΡ, όλοι θα λένε καλά πράγματα για μένα, για το ποιος ήμουν στο tour ή για το τι άνθρωπος είμαι, αυτό είναι πιο σημαντικό από το τι τενίστας είμαι. Γιατί ως παίκτης, έχουμε τους τίτλους, έχουμε τα επιτεύγματα, ξέρουμε τι γίνεται.



Έχω πετύχει περισσότερα απ' όσα είχα ποτέ ονειρευτεί. Αλλά η κληρονομιά που θα αφήσω ως άνθρωπος για μένα είναι το πιο σημαντικό» είπε ο Ναδάλ και συμπλήρωσε ο Φέντερερ:



«Ελπίζω να μην με θυμούνται μόνο ως τενίστα, αλλά και ως άνθρωπο, γι' αυτά που έδωσα στο παιχνίδι και για το τι εκπροσώπησα στο παιχνίδι. Δεν έχει να κάνει με τις νίκες μου στο Wimbledon, αν γίνεται να με θυμούνται περισσότερο για την προσωπικότητά μου και όχι μόνο ως παίκτη, θα ήταν θαυμάσιο. Και να είμαι καλό πρότυπο για τα παιδιά, αυτό θα με χαροποιούσε. Και θα ήταν ωραίο, όπως είπε και ο Ράφα, αν ο κόσμος θα χαρεί να μας δει ξανά. Όχι να λέει, 'ωχ, όχι πάλι αυτός».



Η φωτογράφισή τους έγινε στο πλαίσιο της καμπάνιας Core Values της Louis Vuitton και πίσω από τον φακό ήταν η Annie Leibovitz.



Ο Ρότζερ Φέντερερ σχολιάζοντας την καμπάνια είπε: «Είναι τιμή να ακολουθήσω τα αθλητικά βήματα της καμπάνιας της Louis Vuitton που προηγουμένως περιλάμβανε τον Μέσι και τον Ρονάλντο και τον Πελέ, τον Μαραντόνα και τον Ζιντάν».



Για τον Ράφα Ναδάλ έγραψε: «Ο Ράφα μοιράζεται παρόμοιες αξίες και αμοιβαίο σεβασμό και είναι ένας ιδιαίτερος φίλος και αντίπαλος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή μου ως επαγγελματία αθλητή, αθλητή και άτομο».



Ο Ισπανός κάτοχος 22 τίτλων Grand Slam και ενός χρυσού Ολυμπιακού μεταλλίου, ο κορυφαίος τενίστας που εμφανίστηκε ποτέ στην χωμάτινη επιφάνεια σχολίασε: «Για να είμαι ειλικρινής, σκέφτηκα από την αρχή, τι μεγάλη ευκαιρία και τιμή, όχι μόνο λόγω της ίδιας της μάρκας—μια από τις πιο εμβληματικές μάρκες στη Γαλλία και στον κόσμο—αλλά και λόγω του γεγονότος ότι ήταν κάτι μαζί με τον Ρότζερ. Πάντα μιλούσαμε τα τελευταία χρόνια να κάνουμε πράγματα και αυτή ήταν η καλύτερη ευκαιρία αυτή τη στιγμή».



Ο Ράφα Ναδάλ αναφέρθηκε και στην επιρροή του Ρότζερ Φέντερερ στον κόσμο: «Πάντα έλεγα ότι ο Ρότζερ έχει εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Πιστεύω ότι η αντιπαλότητά μας έχει σίγουρα ανεβάσει τον πήχη στον αθλητισμό όσον αφορά την υγιή άμιλλα και πώς οι αθλητές μπορούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό στο γήπεδο, στο μέγιστο, θέλοντας οπωσδήποτε να κερδίσουν με κάθε τρόπο, αλλά με τεράστιο σεβασμό για τον αντίπαλο. Η αντιπαλότητα έμενε πάντα στο γήπεδο και ξέραμε ότι έπρεπε να είναι πάντα έτσι».



Η απάντηση ήρθε από τον Ελβετό που έγινε ο πρώτος τενίστας που έφτασε τα 20 Grand Slam: «Στο κορτ έχουμε προκαλέσει ο ένας τον άλλον να εξελιχθούμε, να βελτιωθούμε και να φτάσουμε σε ύψη που δεν θα καταφέρναμε ποτέ χωρίς τον ανταγωνισμό. Εκτός γηπέδου η σχέση μας έχει εξελιχθεί σε μια δια βίου φιλία που καθοδηγείται από τις γνήσιες προσωπικότητες και τις κοινές μας αξίες».



Οι δύο μύθοι του τένις ανέβηκαν στις κορυφές των ιταλικών Άλπεων και μίλησαν για τις δικές τους κορυφές στο αγαπημένο τους άθλημα: «Το να κερδίζεις το Wimbledon 8 φορές σίγουρα ξεχωρίζει» είπε ο Ελβετός και συμπλήρωσε: «Αλλά και ο θρίαμβος στο Australian Open το 2017 επί του Ράφα έχει ιδιαίτερο νόημα. Μετά από μια δύσκολη σεζόν του 2016 μετά την επέμβαση στο γόνατο, ο δρόμος προς την ανάκαμψη ήταν μακρύς. Πολλοί αμφέβαλλαν, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου».



Ο Ναδάλ μίλησε και εκείνος για τον τελικό του 2017: «Είμαι σίγουρος ότι ο Ρότζερ θα συμφωνούσε μαζί μου ότι υπάρχουν πολλά από εκείνα τα βουνά που ανεβήκαμε κατά τη διάρκεια της καριέρας μας και των αγώνων μας. Έχουμε μοιραστεί και οι δύο εκπληκτικές στιγμές, όχι μόνο μετά από νίκες. Για μένα ο τελικός του Wimbledon 2008 ήταν σίγουρα ένα ορόσημο ,αλλά και ο τελικός στη Μελβούρνη το 2017, όπου έχασα ήταν διαφορετικός, μαγικός. Πιθανώς η μεγαλύτερη κορυφή μου θα μπορούσε να είναι οι 14 τίτλοι του Roland Garros, πιστεύω ότι είναι κάτι ξεχωριστό που θα σημαδεύει πάντα την καριέρα μου και τη σχέση μου με το Παρίσι και τη Γαλλία».





Η κόντρα τους μέσα στα κορτ ήταν επική. Η φιλία τους εκτός κορτ είναι επιπέδου Δάμων και Φιντίας. Ο γαλλικός οίκος μόδας έβαλε τους δύο θρύλους του τένις να κάνουν πεζοπορία στους Δολομίτες και τους έβαλαν να καθίσουν πάνω στο μπαούλο και να μιλήσουν για τη ζωή τους, το τένις και τη φιλία τους.Γύρω τους το χιόνι έπεφτε πυκνό. Ο Ναδάλ είπε στον Φέντερερ ότι στην αρχή ήταν αλαζόνας. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Miami Masters το 2004 και ξεκίνησαν ένα υπέροχο ταξίδι έχοντας μαζί ως όπλο τους την ρακέτα.Το χιόνι δεν τους απέσπασε από την κουβέντα τους. «