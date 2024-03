Χαμός με Ιμόμπιλε στη Λάτσιο - Του επιτέθηκαν οπαδοί της ομάδας έξω από το σχολείο του 4χρονου γιου του

Η Λάτσιο βρίσκεται σε κρίση. Ο αποκλεισμός από τοέφερε την αιφνιδιαστική παραίτηση του Μαουρίτσιο Σάρι και τα σύννεφα πάνω από τη γαλάζια πλευρά της Ρώμης έχουν φέρει νεύρα στις τάξεις των οπαδών.Μάλιστα ορισμένοι εξ' αυτών ξέφυγαν και επιτέθηκαν σε ένα από τα είδωλά τους, τον αρχηγό της ομάδας Τσίρο Ιμόμπιλε



Όπως μετέσωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων,ο Ιταλός διεθνής δέχθηκε φραστική επίθεση και σπρωξίματα από τους οπαδούς της Λάτσιο έξω από το σχολείο του 4χρονου γιου του, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, αυτή την Παρασκευή (15/03). Ο 34χρονος απειλεί με μηνύσεις τα ιταλικά ΜΜΕ που θεωρεί υπεύθυνο για αυτή την επίθεση, επειδή αναφέρθηκαν σε ενδεχόμενη εμπλοκή του στην αποπομπή του προπονητή του Μαουρίτσιο Σάρι.

🚨⚽️ Lazio president Claudio Lotito has refused to support Ciro Immobile after his wife, their four-year-old son, and he were verbally and physically attacked by a group of fans on Friday in front of their son’s school in Rome. #Football pic.twitter.com/ZYLVfB3mQt