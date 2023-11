Euro 2024: Τα γκρουπ δυναμικότητας του Euro 2024 και οι πιθανοί αντίπαλοι της Ελλάδας αν προκριθεί

Η ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης του«κλείδωσε» και τα γκρουπ δυναμικότητας εν όψει της κλήρωσης έγιναν γνωστά.Οι 21 σίγουρες ομάδες που θα μπουν στην κλήρωση των έξι ομίλων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου, στο Αμβούργo είναι οι: Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σκωτία, Τουρκία, Αυστρία, Αγγλία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Αλβανία, Δανία, Ολλανδία, Ελβετία, Ρουμανία, Σερβία, Τσεχία, Ιταλία, Σλοβενία, ΚροατίαΔώδεκα ομάδες θα διεκδικήσουν άλλες τρεις θἐσεις μέσω των playoffs του. Hείχε εξασφαλίσει ήδη παρουσία στα playoffs που προέκυψαν από τη League C του Nations League και θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά το Καζακστάν. Ο έτερος ημιτελικός περιλαμβάνει τη Γεωργία και το Λουξεμβούργο.Οι 24 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας. Κάθε όμιλος θα αποτελείται τελικά από μια ομάδα του κάθε pot. Στα γκρουπ δυναμικότητας θα μπουν ως «τετράδα» οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση μέσω των play-offs του Nations League, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, τον Μάρτιο.Η εθνική μας μάλιστα, αν μπορέσει να πάρει την πρόκριση μέσω της δεύτερής της ευκαιρίας, θα ταξιδέψει στη Γερμανία ως η - τουλάχιστον φαινομενικά - πιο αδύναμη ομάδα της διοργάνωσης, αφού θα πάρει την τελευταία θέση του τελευταίου pot.Στο πρώτο pot τοποθετούνται η οικοδέσποινα Γερμανία και οι πέντε νικήτριες των ομίλων με την υψηλότερη βαθμολογία.Στο δεύτερο pot μπαίνουν οι υπόλοιπες νικήτριες των ομίλων, τις οποίες θα συνοδεύσουν οι δεύτερες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Ακολούθως θα γεμίσουν και οι υπόλοιπες θέσεις, πάντα με βάση τη βαθμολογία. Τις τρεις τελευταίες θέσεις του τέταρτου και τελευταίου pot θα καταλάβουν οι τρεις νικήτριες των play-offs του Nations League (από τα μονοπάτια A, B και C). Η Ελλάδα βρίσκεται στο τελευταίο path, μαζί με τη Γεωργία, το Λουξεμβούργο και το Καζακστάν.Επί της ουσίας, οι ομάδες από τα Pot 1,2 και 3 είναι πιθανοί αντίπαλοι της εθνικής μας, αν βρεθεί στο Euro.Pot 1: Γερμανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Αγγλία

Pot 2: Ουγγαρία, Τουρκία, Δανία, Αλβανία, Ρουμανία, ΑυστρίαPot 3: Σκωτία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, Ολλανδία, ΚροατίαPot 4: Ιταλία, Σερβία, Ελβετία, Νικητής play-off A, Νικητής play-off B, Νικητής play-off C (Ελλάδα - Καζακστάν / Γεωργία - Λουξεμβούργο)Η Ελλάδα θα πάρει μέρος στο τρίτο «μονοπάτι» έχοντας ως πρώτο αντίπαλο στις 21 Μαρτίου 2024 (21:45) το Καζακστάν σε ένα ματς που θα διεξαχθεί στην «OPAP Arena», ενώ εάν προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ημιτελικού ανάμεσα στη Γεωργία και το Λουξεμβούργο (Τιφλίδα), με την έδρα να ορίζεται κατόπιν κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 της Τετάρτης (22/11) στο «House of European Football» της UEFA στη Νιόν.Την Τετάρτη (22/11, 13:00) θα γίνει η κλήρωση για το ποια εκ των Φινλανδία, Ουκρανία και Ισλανδία (που προέκυψαν απ’ τη League B) θα μεταφερθεί στα play off που συνδέονται με τη League A. Οι άλλες 2 ομάδες θα αγωνιστούν με το Ισραήλ και τη Βοσνία που περιμένουν στα δεύτερα play off.ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ1. Πολωνία - Εσθονία 21/3/20242. Ουαλία - Φιλανδία ή Ουκρανία ή Ισλανδία 21/3/2024ΤΕΛΙΚΟΣΝικητής 1-Νικητής 2 26/3/2024ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ1.Ισραήλ-Ουκραία ή Ισλανδία 21/3/20242.Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Φινλανδία ή Ουκρανία 21/3/2024ΤΕΛΙΚΟΣΝικητής 1-Νικητής 2 26/3/2024ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ1.Γεωργία-Λουξεμβούργο 21/3/20242.-Καζακστάν 21/3/2024ΤΕΛΙΚΟΣΝικητής 1-Νικητής 2 26/3/2024