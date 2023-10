Καρίμ Μπενζεμά: Γαλλίδα πολιτικός ζητά να του αφαιρέσουν την «Χρυσή Μπάλα» και την υπηκοότητα

τη Μουσουλμανική Αδελφότητα γερουσιαστής από την Γαλλία ζητά να του αφαιρέσουν την «Χρυσή Μπάλα» αλλά και την υπηκοότητα.





🎙️ Watch the full interview with Karim Benzema! Learn about his ambitions and goals with us next season!#Benzema2Ittihad

#HereToInspireKSA pic.twitter.com/lMSkSPh7AL