Euro 2004: «Reunion» των παιχτών του Ρεχάγκελ με θέα την Ακρόπολη

Με γκολ των Καραγκούνη, Μπασινά κέρδισε με 2-1 την Πορτογαλία στην πρεμιέρα του ομίλου της. Στον 2ο αγώνα της έμεινε στο 1-1 (Χαριστέας) με την Ισπανία και στον 3ο έχασε με 2-1 από τη Ρωσία αλλά το γκολ του Ζήση Βρύζα την έστειλε ως 2η στον επόμενο γύρο με 4β αφήνοντας εκτός συνέχειας την "Φούριος Ρόχας".Στον προημιτελικό η Ελλάδα θα παίξει με τηνΜε γκολ τουστο 65' θα την κερδίσει και θα συνεχίσει στα ημιτελικά. Εκεί με κεφαλιά του Δέλλα στην παράταση νικά με 1-0 την Τσεχία, στο πιο δύσκολο παιχνίδι της στο τουρνουά.Στον τελικό της 4ης Ιουλίου με γκολ του Χαριστέα στο 57' νικά με 1-0 την Πορτογαλία και ο Θόδωρος Ζαγοράκης σηκώνει την κούπα στον αέρα.Ο αρχηγός εκείνης της ομάδας, Θόδωρος Ζαγοράκης μετά από 19 χρόνια θυμήθηκε τον άθλο της Πορτογαλίας και έστειλε το δικό του μήνυμα:«Δέκα εννέα χρόνια μετά το δικό μας βράδυ "Ντα Λουζ" και συνεχίζουμε να λέμε "impossible is nothing". Είναι ok να πιστεύεις. Δεν υπάρχουν μη, δεν μπορώ, δεν θέλω. Αρκεί να πιστεύεις!Γράφοντας την ιστορία με καθαρά γράμματα.Για πάντα πρωταθλητές!».Ρικάρντο, Αντράντε, Κοστίνια (60' Ρούι Κόστα), Φίγκο, Παουλέτα (74' Νούνο Γκόμες), Μιγκέλ (43' Φερέιρα), Βαλιέντε, Καρβάλιο, Κριστιάνο Ρονάλντο, Μανίς και Ντέκο.Νικοπολίδης, Σεϊταρίδης, Δέλλας, Μπασινάς, Γιαννακόπουλος (76' Βενετίδης), Ζαγοράκης, Φύσσας, Κατσουράνης, Χαριστέας, Βρύζας (81' Παπαδόπουλος) και Καψής.Οι ποδοσφαιριστές που οδήγησαν την Ελλάδα στην κορυφή: Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Χαλκιάς, Φάνης Κατεργιαννάκης, Γιούρκας Σεϊταρίδης, Στέλιος Βενετίδης, Νίκος Νταμπίζας, Τραϊανός Δέλλας, Τάκης Φύσσας, Γιάννης Γκούμας, Μιχάλης Καψής, Άγγελος Μπασινάς, Θοδωρής Ζαγοράκης, Κώστας Κατσουράνης, Παντελής Καφές, Γιώργος Καραγκούνης, Βασίλης Λάκης, Γιώργος Γεωργιάδης, Στέλιος Γιαννακόπουλος, Βασίλης Τσιάρτας, Άγγελος Χαριστέας, Ντέμης Νικολαΐδης, Ζήσης Βρύζας, Δημήτρης Παπαδόπουλος.Προπονητής ήταν ομε συνεργάτη τον Γιάννη Τοπαλίδη.Η Ελλάδα συμμετείχε για 2η φορά στην ιστορία της στο Euro. Η πρώτη ήταν το 1980 με τον Αλκέτα Παναγούλια στο τιμόνι της.