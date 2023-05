Rome Open, Μεντβέντεφ - Ρούνε 2-0: «Αυτοκράτορας» στη Ρώμη

20 titles. 20 DIFFERENT tournaments!@DaniilMedwed's quest to win every event on Tour at least once (and only once) continues...#IBI23 pic.twitter.com/YQe0Uyxmzz — Tennis TV (@TennisTV) May 21, 2023

First Set: Daniil!@DaniilMedwed takes the opener 7-5 vs Rune in the #IBI23 final pic.twitter.com/wzDq9FNuv5 — Tennis TV (@TennisTV) May 21, 2023

Τον πρώτο του μεγάλο τίτλο στο χώμα κέρδισε την Κυριακή στη Ρώμη ο Ντανίλ Μεντβέντεφ. Με φόρα από την τεράστια νίκη επί του Στέφανου Τσιτσιπά στον ημιτελικό ο Ρώσος κέρδισε με 7-5,7-5 τον Χόλγκερ Ρούνε στον τελικό του Rome Open και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο σε χωμάτινο Masters.Ο Μεντβέντεφ βελτιώθηκε απίστευτα φέτος στο χώμα και πάει την άλλη εβδομάδα στο Παρίσι ως ένα από τα φαβορί του Roland Garros. Ο Ρώσος με αυτό τον τίτλο έφτασε τους 20 στην καριέρα του και αύριο επιστρέφει στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.Πρώτος παραμένει ο Κάρλος Αλκαράθ.