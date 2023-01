Τένις-GOAT: Ο Τζόκοβιτς κερδίζει Φέντερερ - Ναδάλ στη μάχη για τον τίτλο του κορυφαίου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Roland-Garros (@rolandgarros)

2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣: The race to 2️⃣3️⃣.



With his #AusOpen win, Novak Djokovic has equalled Nadal's record of 22 grand slam titles, and 2023's calendar just got a whole lot more interesting!



Who are you backing to win the next title? 🤔 pic.twitter.com/TPR5oKHPRc — The Olympic Games (@Olympics) January 30, 2023

The Big 4 are in for London. Djokovic will join Nadal, Murray and Federer as teammates to defend the Laver Cup on Team Europe at The O2. pic.twitter.com/VoMFTBLsM3 — Laver Cup (@LaverCup) July 22, 2022

Μποργκ και ΜακΕνρο στον τελικό του Wimbledon 1980

O Κάρολος παραδίδει το Wimbledon στον Φέντερερ Ο Φέντερερ έχει κερδίσει 6 Australian Open

O Ναδάλ κέρδισε το 2019 το τελευταίο του US Open To 10o Australian Open στα χέρια του Νόλε

Most Grand Slam singles finals (all-time):



34 - Chis Evert

33 - Serena Williams

33 - Novak Djokovic

32 - Martina Navratilova

31 - Roger Federer

31 - Steffi Graf@DjokerNole & @serenawilliams tied in 2nd place on 33! pic.twitter.com/VCu8eCdTBx — Tennis TV (@TennisTV) January 27, 2023

Roger Federer's Career Firsts & Lasts: a thread 🌟



Starting with his first-ever Grand Slam win - on this day at the 2000 #AusOpen...@rogerfederer pic.twitter.com/4pgmpbEhr7 — Tennis TV (@TennisTV) January 18, 2023

15 June 1980 - Bjorn Borg is fresh from another Roland-Garros title, John McEnroe has his sights set on Wimbledon after winning Queen's and The Championships 1980 are little more than a week away 🎾



The countdown to #WimbledonRematch continues... pic.twitter.com/BmBKVKzzLr — Wimbledon (@Wimbledon) June 15, 2019

Great to be back at Wimbledon for the 100 year Centre Court celebrations. What a line-up of men's and women's champions! Thank you @Wimbledon 🚀 pic.twitter.com/a9zUVaEERC — Rod Laver (@rodlaver) July 3, 2022

Most career men's singles wins in the Open Era:



1275 - Jimmy Connors

1251 - Roger Federer

1068 - Ivan Lendl

1068 - Rafa Nadal

1036 - Novak Djokovic@RafaelNadal ties level with Lendl on third most wins ever! 👏 pic.twitter.com/7tVJCpZju9 — Tennis TV (@TennisTV) January 16, 2023

Ο Ναδάλ στα πρώτα του χρόνια στο Roland Garros Ναδάλ και Μάρεϊ στο Australian Open

Το τένις μοιάζει κάπως με την ιστιοπλοΐα. Δεν έχει τόσο ακριβό εξοπλισμό αλλά για να ασχοληθείς επαγγελματικά και για να φτάσεις ψηλά θα πρέπει να ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο.Φυσικά όλα αυτά για έναν νεαρό αθλητή τα πληρώνει η οικογένειά και για να αρχίζεις να βγάζεις χρήματα θα πρέπει να μπεις στοτης παγκόσμιας κατάταξης.Βέβαια είναι πιο εύκολο να φτάσεις από το Νο50 στο Νο5 παρά από το Νο3 στο Νο1. Στο top-5 ή ακόμη καλύτερα στο top-3 ο ανταγωνισμός είναι σκληρός.Υπάρχουν τενίστες και τενίστριες που έφτασαν στο Νο2, έμειναν εκεί για χρόνια αλλά δεν ανέβηκαν ποτέ στο Νο1.Στο επαγγελματικό τένις υπάρχει η ATP που διοργανώνει τα τουρνουά των ανδρών και η WTA για τις γυναίκες. Πολλά τουρνουά είναι τα ίδια για άνδρες και γυναίκες και διεξάγονται στην ίδια περίοδο στα ίδια κορτ.Αυτά είναι τα 4 Grand Slam. Το Australian Open που διεξάγεται στη Μελβούρνη τον Ιανουάριο (καλοκαίρι στην Αυστραλία), το Roland Garros που φιλοξενεί το Παρίσι καθε Μάϊο, το Wimbledon που διεξάγεται στο Λονδίνο μετά το Roland Garros και το US Open που παίζεται τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη.Το πρώτο και το τελευταίο παίζονται σε σκληρή επιφάνεια, το δεύτερο σε χωμάτινη και το πιο παλιό τουρνουά τένις στον κόσμο, το Wimbledon, σε γρασίδι.Τα τουρνουά δίνουν βαθμούς στους παίκτες και τις παίκτριες ανάλογα με την δυσκολία τους. Τα Grand Slam δίνουν 2000 βαθμούς στον νικητή.To ATP Finals και WTA Finals στα οποία παίζουν οι 8 πρώτοι της χρονιάς βάσει της ειδικής βαθμολογίας δίνουν 1500 και ακολουθούν τα Masters που δίνουν 1000.Υπάρχουν ακόμη τα τουρνουά των 500 βαθμών και των 250 βαθμών. Φήμη, δόξα και χρήμα δίνουν τα Grand Slam.Όσο αφορά το οικονομικό σκέλος μετά από πολλά χρόνια ο νικητής σε Grand Slam και σε πολλά άλλα κοινά τουρνουά εισπράτει τα ίδια χρήματα με την νικήτρια.Πριν από λίγες ημέρες οκέρδισε το 22o Grand Slam του στη Μελβούρνη και τον ρώτησαν εάν είναι ο GOAT. Δηλαδή στα ελληνικά εάν είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών.Ο Νόλε απέφυγε να πάρει θέση και εξήγησε ότι το τένις έχει αλλάξει και αλλάζει συνεχώς. Κάποτε οι τενίστες έπαιζαν με ξύλινες ρακέτες και πιο μικρές από τις σημερινές.Κάποτε τα περισσότερα τουρνουά ήταν σε χωμάτινη επιφάνεια. Έως το 1987 τοδιεξάγονταν σε γρασίδι. Το τένις έγινε επαγγελματικό στις αρχές της δεκαετίας του '70.Βέβαια το τένις του 1970 με το τένις του 2023 έχει μεγάλες διαφορές. Το άθλημα σαν άθλημα είναι το ίδιο βέβαια. Για παράδειγμα το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο σαν άθλημα αλλά εάν έβλεπες το Μουντιάλ του 1970 και το Μουντιάλ του 2022 θα διαπίστωνες ότι τότε ήταν πιο αργό.Τότε το ταλέντο είχε τον πρώτο λόγο και για πολλούς το Μουντιάλ του Μέξικο είναι το καλύτερο όλων των εποχών από πλευράς ποιότητας.Σήμερα όλοι οι παίκτες "καταπίνουν" χιλιόμετα μέσα στο γήπεδο και η φυσική κατάσταση είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορεί κάποιος να συγκρίνει τον Πελέ με τον Μέσι γιατί έπαιξαν σε διαφορετικές εποχές και με άλλους συμπαίκτες.Το ίδιο στο μπάσκετ. Δεν μπορεί να συγκριθεί η εποχή του Τσάμπερλεϊν με την εποχή του Τζόρνταν και πιο μετά με την εποχή του ΛεΜπρον Τζέιμς.Ούτε τονμπορείς να συγκρίνεις με τονΌπως είχε γραφτεί ο ένας ήταν ο καλύτερος στη γη και ο άλλος στον αέρα.Αλήθεια στην Formula 1 είναι καλύτερος ο Σένα, ο Προστ ή ο Σουμάχερ; Στην πυγμαχία ο Μοχάμεντ Άλι ή ο Τζο Φρέιζερ; Στον στίβο έχει σχέση η εποχή του Ντουπλάντις με του Μπούμπκα στο επί κοντώ ή ο Καρλ Λιούις είναι καλύτερος από τον Γιουσέιν Μπολτ;Μήπως ο Μαρκ Σπιτς ήταν λιγότερο καλός από τον Μάικλ Φελπς;Μπορεί κάποιος να συγκρίνει τον Νίκο Γκάλη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο; Ο Γκάλης θα μείνει στην ιστορία γιατί έκανε το μπάσκετ επαγγελματικό στη χώρα και άλλαξε τα πάντα.Ο Γιάννης έφτασε στην κορυφή του NBA.Στο τένις δύο είναι τα πιο σημαντικά πράγματα σε κορυφαίο επίπεδο και έχουν σχέση μεταξύ τους. Το ένα είναι τα Grand Slam και το άλλο το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.Οι εβδομάδες στο Νο1 και οι Major τίτλοι (Grand Slam) σε βάζουν σε ένα κλειστό κλαμπ, των κορυφαίων.Την Κυριακή ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε το 22ο Grand Slam της καριέρας του και επέστρεψε στο Νο1. Ξεκίνησε και πάλι η κουβέντα ποιος είναι άραγε ο GOAT;Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι ο καλύτερος θα βγει από μια τριάδα παικτών που έγινε γνωστή ως Big-3.Αυτοί οι τρεις σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους και απογείωσαν το τένις και εμπορικά. Τα μεταξύ τους παιχνίδια ήταν κάτι σαν Λέικερς-Σέλτικ στη δεκαετία του '80 για το μπάσκετ, σαν το Ρεάλ-Μπαρτσελόνα στην εποχή Κριστιάνο-Μέσι για το ποδόσφαιρο.Με τη διαφορά ότι το τένις είναι ατομικό και όχι ομαδικό άθλημα.Οι Big-3 άλλαξαν το τένις και το τένις δεν θα είναι το ίδιο όταν αποσυρθεί και ο τελευταίος. Ήδη ο Φέντερερ είπε "αντίο" και θα ακολουθήσει και ο Ναδάλ.Το τένις είχε πάντα είδωλα. Από τις αρχές του περασμένου αιώνα έως τις ημέρες μας. Είχε και πολλά... δίπολα. O θρυλικός Ροντ Λέιβερ, που έχει δώσει το ονομά του στο κεντρικό κορτ του Australian Open, είχε... κόντρα με τον Ρόι Έμερσον και τον Κεν Ρόσγουελ.Ο Λέιβερ που έχει φτάσει πια 84 ετών και είναι ακμαιότατος ήταν ένας τρομερός αριστερόχειρας τενίστας ο οποίος κέρδισε 11 Grand Slam από το 1960 έως το 1969.Μάλιστα είναι ο μοναδικός που έχει κατακτήσει και τα 4 σε 2 διαφορετικές χρονιές. Το 1962 και το 1962. Πρόλαβε όμως ελάχιστα την επαγγελματική περίοδο.Στη δεκαετία του ΄70 κυριάρχησε ο Τζίμι Κόνορς ο οποίος είναι ο άνθρωπος με τους περισσότερους (109) τίτλους στο επαγγελματικό τένις. Κέρδισε όμως μόνο 8 Grand Slams και δεν μπορεί να μπει στην κουβέντα για τον κοφυφαίο όλων των εποχών όταν υπάρχουν τενίστες με 22. Ο Κόνορς δεν κέρδισε και τα 4 Grand Slam στην καριέρα του.Από τα μέσα της δεκαετίας του '70 και έπειτα ο κόσμος του τένις απόλαυσε το φαινόμενο, τον Σουηδό Μπιορν Μποργκ. Δεν έπαιξε πολλά χρόνια (αποχώρησε στα 26) αλλά σάρωσε τους τίτλους στο Wimbledon και στο Roland Garros.Πήρε 5 σερί Wimbledon και 4 Roland Garros με απίστευτα στατιστικά (96% νίκες στο Roland Garros και 93% στο Wimbledon). Κατέκτησε 11 Grand Slam αλλά δεν πήρε ποτέ Australian Open και US Open.Ήταν ο πρώτος στην επαγγελματική εποχή που κατέκτησε 11 Grand Slam. To αντίπαλο δέος του, και μετέπειτα κουμπάρος του, ήταν ο Τζον ΜακΕνρο.Το "κακό παιδί" του τένις των ΗΠΑ έπαιξε και με τον συμπατριώτη του τον Τζίμι Κόνορς αλλά μαζί με τον Μποργκ μας χάρισαν τον κορυφαίο τελικό όλων των εποχών σε Grand Slam, εκείνον του Wimbledon του 1980.Εάν δει κανείς το "Όλα για τη Δόξα" θα καταλάβει την εποχή και την κόντρα του Μακ Ενρο με τον Μποργκ.Ο Μακ Ενρο κέρδισε 7 Grand Slam και ποτέ το AO και το Roland Garros. Στην εποχή αυτή έπαιξε ένας σπουδαίος τενίστας οο οποίος όμως ειναι ο μεγαλύτερος λούζερ σε τελικούς Grand Slam. O Τσεχοσλοβάκος που έπαιξε και ως Αμερικανός είχε 270 εβδομάδες στο Νο1 (4ος).To τένις στην Ευρώπη προχώρησε κυρίως με Σουηδούς και Γερμανούς ενώ στις ΗΠΑ εμφανίστηκε το επόμενο δίπολο. Του Αντρέ Άγασι με τον ελληνικής καταγωγήςΟ ... Πέτρος από την Σπάρτη έγινε ο πρώτος τενίστας που έφτασε στα 14 Grand Slam και είναι ο 4ος στη σχετική λίστα μετά τους Big-3.Ο Άγκασι που έχει ρίζες από τοαλλά γεννήθηκε στη Νεβάδα έχει 8 Grand Slam αλλά μαζί με τους Big-3 είναι στη μικρή λίστα εκείνων που κέρδισαν και τα 4 στην καριέρα τους. Κρέμασε επίσης στο στήθος του και χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.O Σάμπρας από την άλλη δεν κέρδισε ποτέ το Rolad Garros. Είναι όμως στην 3η θέση του πίνακα των αθλητών που παρέμειναν στο Νο1 με 286 και δύσκολα θα πέσει από εκεί...Στην εποχή του ήταν ο κορυφαίος σε κατακτήσεις Wimbledon (7) και ακόμη και σήμερα έχει μαζί με τον Φέντερερ και τον Κόνορς τα περισσότερα (5) US Open.To τελευταίο του Grand Slam το κέρδισε το 2002 στη Νέα Υόρκη.Το 2001 ο νεαρός από την Ελβετία, ο Ρότζερ Φέντερερ, θα κερδίσει στο Wimbledon το είδωλό του, τον Πιτ Σάμπρας και ο κόσμος αρχίζει να συζητάει το ονομά του.Σε δύο χρόνια ο Φέντερερ κερδίζει το 1ο του Wimbledon. Το 2003. Η αρχή είχε γίνει. Από το 2003 έως το 2009 ο Ελβετός κυριάρχησε απόλυτα στον κόσμο του τένις.Θα κερδίσει 5 σερί US Open, 5 σερί Wimbledon, θα παραμείνει στο Νο1 για 237 εβδομάδες. Ακόμη στα χρόνια αυτά θα κατακτήσει 3 Australian Open, 4 ATP Finals, ενώ το 2009 θα κερδίσει και το μοναδικό του Roland Garros.Για να γίνει αυτό έπρεπε ο Σόντερλιγκ να αποκλείσει τον Ναδάλ στον 4ο γύρο και εν συνεχεία ο Ελβετός να κερδίσει τον Σουηδό στον τελικό. Εαν ο Ναδάλ είχε φτάσει στον τελικό ίσως ο Φέντερερ να μην είχε Roland Garros.O Ελβετός από το 2003 έως το 2009 κατέκτησε 15 από τα 20 Grand Slam του. Ξεπέρασε τον Σάμπρας και το 2018 στη Μελβούρνη έγινε ο πρώτος που έφτασε τα 20 και ο γηραιότερος παίκτης που έχει κερδίσει Grand Slam. Το 2019 έπαιξε στον τελικό του Wimbledon αλλά αν και είχε ευκαιρία στον τελικό να κερδίσει τον τίτλο, έχασε από τον Νόλε.Έκλεισε την καριέρα του το 2022 με 20 Grand Slam (2os) και με 310 εβδομάδες στο Νο1 (2ος). Είναι ακόμη πρώτος σε τίτλους μεταξύ των Big-3, είναι πρώτος γενικά σε κατακτήσεις (8) Wimbledon και πρώτος σε US Open (5).O RF ήταν πάντα ο αγαπημένος του κοινού και σε πρόσφατη έρευνα του BBC ψηφίστηκε από τους αναγνώστες ως ο GOAT. H επίδραση του στο τένις είναι μεγαλύτερη από του Ναδάλ και του Τζόκοβιτς αλλά οι αριθμοί δεν τον ανεβάζουν στο Νο1.Ο Ράφα Ναδάλ από την άλλη έχει 22 Grand Slam με το τρομερό ρεκόρ των 14 Roland Garros. Είναι ο καλύτερος τενίστας που έπαιξε ποτέ σε χωμάτινη επιφάνεια αλλά πήρε 2 φορές και τo Wimbledon! Μάλιστα το 2008 στον τελικό κέρδισε μετά από 4.48'τον Φέντερερ και έγραψε ιστορία.Τόσο εκείνος όσο και ο Τζόκοβιτς έχουν κερδίσει περισσότερες από μια φορές το κάθε Grand Slam αλλά ο Ισπανός έχει και χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν έχει κανείς από τους άλλους δύο (Ο Φέντερερ έχει στο διπλό με τον Βαβρίνκα).Από την άλλη ο Φέντερερ και ο Τζόκοβιτς έχουν από 6 ATP Finals και ο Ναδάλ δεν τα κατάφερε ποτέ! Έχει τις λιγότερες εβδομάδες (209) στο Νο1 από τους Big-3 αλλά και τους περισσότερους τίτλους σε Davis Cup (Παγκόσμιο Κύπελλο τένις με εθνικές ομάδες).Στο Roland Garros έχει 97% σε νίκες και μόλις 3 ήττες από το 2005 έως το 2022! Δεν έχει ηττηθεί ποτέ σε τελικό στο Παρίσι όπως και ο Τζόκοβιτς στη Μελβούρνη.Ο Ράφα Ναδάλ είναι ο "βασιλιάς" του χώματος αλλά στην καριέρα του έχει αποδείξει ότι είναι καλός σε όλες τις επιφάνειες και πιο τρανό παράδειγμα από τη νίκη του επί του Φέντερερ στον τελικό του 2008 στο Λονδίνο δεν υπάρχει.Ο Ισπανός έφτασε πρώτος το 2022 στο Παρίσι στα 22 Grand Slam και τον ισοφάρισε πριν από λίγες ημέρες ο Σέρβος στη Μελβούρνη. Λογικά στο Roland Garros θα παίξουν το 23ο Grand Slam.O Φέντερερ που έχει αποσυρθεί γεννήθηκε το 1981, ο Ναδάλ το 1986 και ο Τζόκοβιτς το 1987.Ο Σέρβος που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μπορεί να έχει 3-4 χρόνια ακόμη τένις σε υψηλό επίπεδο μοιάζει το φαβορί να κερδίσει τα περισσότερα Grand Slam από ολους ενώ ήδη έχει τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο1.Έχει 374 και ακολουθεί με 310 ο Φέντερερ. O Νόλε έχει τα περισσότερα Australian Open, ίσως και φέτος να ισοφαρίσει σε Wimbledon τον Φέντερερ (8) ενώ τον έχει ήδη ισοφαρίσει σε ATP Finals.O Ράφα Ναδάλ που έχει χτυπηθεί από δεκάδες τραυματισμούς στην τεράστια καριέρα του θα μείνει εκτός δράσης έως τον Μάρτιο και οι προβλέψεις τον θέλουν να αποσύρεται σχετικά σύντομα λόγω επεμβάσεων αλλά και λόγω του παιδιού που απέκτησε πριν από λίγους μήνες.O Νόλε έχει 38 τουρνουά Masters και είναι στο +2 από τον Ναδάλ και στο +10 από τον Φέντερερ. Μάλιστα το 2015 πέτυχε κάτι μοναδικό. Συμμετείχε σε 8 Masters, έφτασε σε 8 τελικούς και κέρδισε τους 6! Συνολικά έχει τους περισσότερους "μεγάλους" τίτλους (Grand Slam, ATP Finals, Masters) από τους άλλους δύο.Έχει 66, ο Ναδάλ έχει 59 και ο Φέντερερ σταμάτησε στους 54. O Τζόκοβιτς έχει 22/68 (συμμετοχές) κατακτήσεις σε Grand Slam, o Ναδάλ έχει 22/69 και ο Φέντερερ 20/80.Στα μεταξύ τους παιχνίδια ο Σέρβος έχει περισσότερες νίκες κόντρα στους άλλους δύο ενώ ο Ναδάλ έχει περισσότερες στη μονομαχία του με τον Φέντερερ.O Τζόκοβιτς έχει 11 χαμένους τελικούς σε Grand Slam, ο Ναδάλ έχει 8 και ο Φέντερερ έχει 11.Κανείς από τους τρεις δεν κατάφερε να κερδίσει 4 Grand Slam σε μια χρονιά. Ο Ελβετός έχει κατακτήσει 3 το 2004, το 2006 και το 2007, ο Ισπανός μόνο το 2010 και ο Σέρβος το 2011, το 2015 και το 2021.O Φέντερερ ξεκίνησε στο tour το 1998 και έμεινε έως το 2022! Ο Ναδάλ ξεκίνησε το 2001 και ο Τζόκοβιτς το 2003.Όλοι τους είναι απίστευτοι παίκτες. Τα 64 Grand Slam που έχουν κερδίσει από το 2003 έως σήμερα «μαρτυρούν» την κλάση τους και την επίδραση τους στο τένις.Άλλος έχει καλύτερο φόρχαντ, άλλος καλύτερο μπάκχαντ, άλλος καλύτερες επιστροφές, άλλος είναι απίθανος στο φιλέ αλλά όλοι τους είναι "ρομπότ" μέσα στο κορτ που ακόμη και εάν ο αντίπαλος κάποιες φορές περιμένει το χτύπημα τους δεν μπορεί να το κόψει...Στις περισσότερες σημαντικές κατηγορίες ο Νόλε έχει το προβάδισμα και λόγω ηλικίας μπορεί να ελπίζει πως θα αυξήσει τη διαφορά και θα τον αποκαλούν GOAT.Φυσικά ο φίλαθλος έχει συμπάθειες και αντιπάθειες. Ο Φέντερερ έφτιαξε την εικόνα του "καλού παιδιού", ο Ναδάλ του "ψυχρού" και ο Τζόκοβιτς του απρόβλεπτου και αντιδραστικού.Αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με το ποιος θα είναι οΕκεί μιλούν οι αριθμοί, η διάρκεια και η επίδραση στο άθλημα. O Ελβετός έφερε επανάσταση στο τένις όταν ξεκίνησε και είναι κάτι σαν τους Beatles στη μουσική.Τα μεγάλα συγκροτήματα, οι μεγάλες ομάδες έχουν «χρυσές» περιόδους 5-6 ετών που σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμα τους. Αυτό έκανε και ο Φέντερερ που είχε μεν διάρκεια (ο γηραιότερος νικητής Grand Slam (37)) αλλά στη δεκαετία του '00 είχε αντίπαλο μόνο στο χώμα.Από το 2004 έως το 2007 κέρδισε 11 Grand Slam και από το 2005 έως το 2007 έπαιξε σε 10 σερί τελικούς!Σήμα κατατεθέν του οι κινήσεις του, η φινέτσα, η κομψότητα.Από την άλλη ο Ναδάλ είναι βιωνικός. Είναι "μηχανή", δεν τα παράτησε ποτέ αν και κάποιοι με τόσες επεμβάσεις θα είχαν σταματήσει ή θα είχαν κόψει ταχύτητα. Ένας παίκτης με απίστευτη θέληση που εάν δεν ήταν τενίστας θα έπαιζε ποδόσφαιρο.Τέλος ο Τζόκοβιτς έχει τους αριθμούς μαζί του. Είναι ένας παίκτης με απίστευτη θέληση που "ανεβάζει" απότομα στροφές στο κορτ και παίζει με το μυαλό του αντιπάλου του για να τον εξουδετερώσει.Σε αυτό το επίπεδο μετράει απίστευτα το μυαλό, η πνευματική συγκέντρωση και αυτοί οι τρεις τα έχουν στο μέγιστο βαθμό. Γι' αυτό και οι πιο νέοι δύσκολα μπορεί να τους κερδίσουν σε αγώνες που δίνουν τίτλους.1. Τζόκοβιτς-Ναδάλ 30-292. Τζόκοβιτς-Φέντερερ 27-233. Ναδάλ-Φέντερερ 24-161. Φέντερερ 1251–2752. Ναδάλ 1068–2203. Τζόκοβιτς 1043–2061. Φέντερερ 369 (60 ήττες)2. Τζόκοβιτς 341 (47)3. Ναδάλ 314 (43)1. Ράφα Ναδάλ 22 (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Australian Open, 2 Wimbledon)2. Νόβακ Τζόκοβιτς 22 (10 Australian Open, 7 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland Garros)3. Ρότζερ Φέντερερ 20 (8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open, 1 Roland Garros)1. Ρότζερ Φέντερερ 1032. Ράφα Ναδάλ 943. Νόβακ Τζόκοβιτς 931. Ρότζερ Φέντερερ 62. Νόβακ Τζόκοβιτς 63. Ράφα Ναδάλ 01. Νόβακ Τζόκοβιτς 382. Ράφα Ναδάλ 363. Ρότζερ Φέντερερ 281. Ράφα Ναδάλ 12. Ρότζερ Φέντερερ 03. Νόβακ Τζόκοβιτς 01. Νόβακ Τζόκοβιτς 3742. Ρότζερ Φέντερερ 3103. Ράφα Ναδάλ 2091. Νόβακ Τζόκοβιτς 72. Ράφα Ναδάλ 53. Ρότζερ Φέντερερ1. Ράφα Ναδάλ 52. Νόβακ Τζόκοβιτς 13. Ρότζερ Φέντερερ 11. Ρότζερ Φέντερερ 242. Ράφα Ναδάλ 233. Νόβακ Τζόκοβιτς 151. Ρότζερ Φέντερερ 252. Νόβακ Τζόκοβιτς 123. Ράφα Ναδάλ 10