United Cup: Η Ιταλία στον τελικό, κέρδισε 4-1 την Ελλάδα

H Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου γνώρισε την ήττα με 6-2,6-3 από την Λουτσία Μπροντζέτι, μετά 78 λεπτά αγώνα, και η Ελλάδα αποκλείστηκε από την Ιταλία στα ημιτελικά του United Cup.



Η Ιταλία προηγήθηκε χθες της Ελλάδας με 2-0, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε έναν βαθμό νικώντας τον Ματέο Μπερετίνι με 4-6, 7-6(2), 6-4 στον τρίτο αγώνα της αναμέτρησης.



Ready for more? Of course you are! 😁 Bronzetti 🆚 Grammatikopoulou is ON with Italy 2-1 up #UnitedCup pic.twitter.com/8OMaULF7j2

For the moment, for your country, for GREECE 🇬🇷



An absolute thriller goes the way of @steftsitsipas, defeating Berrettini 4-6, 7-6(2), 6-4 to keep Team Greece hopes alive!#UnitedCup pic.twitter.com/Ndis7mhYfH